Линия соприкосновения

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Четыре с лишним часа, побив собственный рекорд, Владимир Путин общался с народом по так называемой "прямой линии". Подавляющее большинство говорило не о глобальной политике, а о наболевшем: зарплатах, медобслуживании, ипотеке и… протекаюших крышах. Неужели проблему протекающей крыши должен решать президент огромной страны? Мы попросили немецких экспертов прокомментировать "линию Путина".
Герхард Шредер, бывший канцлер ФРГ, большой друг Владимира Путина и нынешний глава совета директоров "Роснефти" по-прежнему лоббирует российские проекты. Есть у Шредера и свое видение относительно санкций против Кремля.