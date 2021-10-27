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Линия соприкосновения

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Линия соприкосновения".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

ISTANBUL, TURKEY - SEPTEMBER 23: The 'Armed Bayraktar TB2' Unmanned Aerial Vehicle (UAV) is seen performing demonstration flight during the 'Teknofest Istanbul' Aerospace and Technology Festival in Istanbul, Turkey on September 23, 2018. Teknofest Istanbul is being organized by the Turkey Technology Team Foundation (T3) and the Istanbul Metropolitan Municipality to promote and to showcase Turkey's rapid advance in technology on September 20-23 at the cityÄôs new airport. Emrah Yorulmaz / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Украина, вопреки запрету, применила боевой дрон в Донбассе 27.10.2021

Беспилотник Bayraktar турецкого производства уничтожил артустановку сепаратистов, сообщил Генштаб армии Украины. При этом в Киеве подчеркивают, что дрон не пересекал линию разграничения.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky has a speech during the briefing at Presidential Administration in Kyiv, Ukraine, June 3, 2019. President Zelensky presents former president Leonid Kuchma as the head of Ukrainian delegation of Trilateral Contact Group on Ukraine (Photo by Sergii Kharchenko/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса" 20.04.2021

Президент Украины в ответ на предложение провести встречу советников лидеров стран "нормандской четверки" на линии разграничения позвал российского президента прямо в Донбасс.
A Ukrainian serviceman is seen at a position on the front line near the town of Novotoshkivske in Luhansk region, Ukraine July 26, 2020. Picture taken July 26, 2020. Iryna Rybakova/Press Service of Ukrainian Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.

Почему Зеленскому не стоит ждать быстрого мира в Донбассе 27.07.2020

Владимир Зеленский и Владимир Путин приветствовали начало перемирия в Донбассе. Но эксперты настроены скептически относительно перспектив дальнейшего мирного урегулирования.
BERLIN, GERMANY - AUGUST 28: Foreign Minister Heiko Maas arrives for the weekly government cabinet meeting on August 28, 2019 in Berlin, Germany. High on the morning's agenda are legislative proposals toward the transition of regions in Germany that are economically dependent on coal mining. Germany has pledged to quit coal-based energy production by 2038. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Глава МИД ФРГ призвал улучшить социальную ситуацию в Донбассе 30.04.2020

На фоне пандемии коронавируса от закрытия КПП на контактной линии особенно сильно страдает пожилое население, сказал Хайко Мас. Глава МИД ФРГ призвал не ограничивать работу наблюдателей ОБСЕ в Донбассе.
Andriy Zahorodnyuk, ukrainischer Verteidigungsminister, bei der Münchner Sicherheitskonferenz Datum: 14.02.2020 (c) DW/ R. Goncharenko

Министр обороны Украины: "Мы идем в НАТО" 14.02.2020

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил DW, что Украина нацелена на вступление в НАТО, а 2020 год будет ключевым для перехода украинских ВС на стандарты Североатлантического альянса.
Fotoreportage von Ost-Ukraine über die Stadt Solote, die direkt an der Frontlinie liegt. Copyright: DW/Mykola Berdnyk

Что думают в Золотом о "формуле Штайнмайера" (фотогалерея) 05.10.2019

В городе Золотое в Луганской области пройдет очередной этап разведения сил после подписания Украиной "формулы Штайнмайера". Будни прифронтового шахтерского города - в фотогалерее DW.

Крыша течет: немецкие эксперты и политики о шоу Путина и его прямой линии. DW Новости (20.06.2019) 20.06.2019

Четыре с лишним часа, побив собственный рекорд, Владимир Путин общался с народом по так называемой "прямой линии". Подавляющее большинство говорило не о глобальной политике, а о наболевшем: зарплатах, медобслуживании, ипотеке и… протекаюших крышах. Неужели проблему протекающей крыши должен решать президент огромной страны? Мы попросили немецких экспертов прокомментировать "линию Путина".
Russian President Vladimir Putin attends a news conference following the talks with his Turkish counterpart Tayyip Erdogan at the Kremlin in Moscow, Russia April 8, 2019. Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

"Прямая линия": Путин заявил, что Россия "ни с кем не ругалась" 20.06.2019

Владимир Путин, отвечая во время "прямой линии" на вопрос о том, что даст экономике, если Россия помирится с западными странами, заявил, что "Россия ни с кем не ругалась". Оккупацию Крыма РФ он назвал "чушью".
Bilder vom Außenminister Weißrusslands Wladimir Makej (Makey). Copyright: Bymedia Die Rechtserklärung liegt bei der Bildredaktion Zulieferer: Evgeni Zhukov

Минск подтвердил готовность ввода миротворцев в Донбасс 18.02.2018

Минск готов отправить в зону конфликта свой миротворческий контингент, "если это будет приемлемо для всех вовлеченных в этот конфликт сторон".

04.02.2017 ARCHIV - Ein ukrainischer Soldat patrouilliert am 04.02.2017 an einem Stützpunkt für humanitäre Hilfe in Awdijiwka in der Ostukraine. Im Kriegsgebiet Donbass waren bei Gefechten gegen prorussische Separatisten erneut ukrainische Soldaten getötet oder verletzt worden. (zu dpa Ukraine vs. «Kleinrussland»: Woran der Frieden im Donbass scheitert vom 24.07.2017) Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Александр Хуг: Стороны в Донбассе сократили расстояние между позициями 08.02.2018

Замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг в интервью DW возложил ответственность за усиление напряжения на Востоке Украины на обе стороны от линии соприкосновения в Донбассе.
People queue outside the local mobile operator Phoenix, despite the snow in Donetsk, on January 15, 2018 as mobile operator Vodafone Ukraine stopped its service for the fifth day, on the Donbass territory controlled by pro-Russian separatists. Almost two million people lost mobile phone access in war-torn eastern Ukraine after the last major provider in the devastated region suffered a fibre optic line cut. Vodafone Ukraine told AFP on January 16, 2018 it could not say how long it would take to restore service because its workers had not received security assurances from the warring parties in a conflict that has claimed more than 10,000 lives in nearly four years. / AFP PHOTO / Aleksey FILIPPOV (Photo credit should read ALEKSEY FILIPPOV/AFP/Getty Images)

Алло, Донбасс, или Как работает связь с "ДНР"/"ЛНР" (видео) 18.01.2018

Из-за разрыва кабеля на неподконтрольных Киеву территориях перестал работать последний украинский оператор в самопровозглашенных "ДНР"/"ЛНР". Поддерживать связи по обе стороны разграничительной линии все сложнее.

Донбасс: жизнь под обстрелом - "Европа в фокусе" (15.01.2018) 15.01.2018

Как полякам живется в Великобритании. Как в Италии борются с неофашистами. Как в Нидерландах креативно используют роляторы.

Как экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер хочет отменить санкции против Кремля - DW Новости (22.12.2017) 22.12.2017

Герхард Шредер, бывший канцлер ФРГ, большой друг Владимира Путина и нынешний глава совета директоров "Роснефти" по-прежнему лоббирует российские проекты. Есть у Шредера и свое видение относительно санкций против Кремля.

Донбасс: жизнь у линии фронта (22.12.2017) 22.12.2017

Обстановка на востоке Украины вновь обострилась - вдоль 400-километровой линии разграничения возобновились перестрелки. Съемочная группа DW вернулась оттуда несколько дней назад.
Генералы - на выход: почему российские офицеры покидают СЦКК в Донбассе

Генералы - на выход: почему российские офицеры покидают СЦКК в Донбассе 19.12.2017

Демарш российских военных - не подготовка к наступательным действиям на востоке Украины, а попытка заставить Киев говорить напрямую с сепаратистами, считают эксперты.
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Глава МИД ФРГ обсудил в США ввод миротворцев ООН в Донбасс 30.11.2017

"Голубые каски" могли бы проследить за соблюдением перемирия и отводом тяжелых вооружений на востоке Украины, считает Зигмар Габриэль. Он отметил "очень значительные" расхождения с Москвой в вопросе организации миссии.
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