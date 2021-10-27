Линия соприкосновения

"Прямая линия": Путин заявил, что Россия "ни с кем не ругалась"

Владимир Путин, отвечая во время "прямой линии" на вопрос о том, что даст экономике, если Россия помирится с западными странами, заявил, что "Россия ни с кем не ругалась". Оккупацию Крыма РФ он назвал "чушью".