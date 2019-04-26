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Лимузин

FILE - In this April 27, 2018, file photo, North Korean security persons run by a car carrying North Korean leader Kim Jong Un return to the North side for a lunch break after a morning meeting with South Korean President Moon Jae-in at the border village of Panmunjom in Demilitarized Zone. Kim is on a rare trip abroad as he leaves the all-encompassing bubble of his locked-down stronghold of Pyongyang and steps off a jet onto Singaporean soil for his planned sit-down witU.S. President Donald Trump on Tuesday, June 12, 2018. (Korea Summit Press Pool via AP, File) |

Daimler не знает, откуда у Ким Чен Ына его лимузины 26.04.2019

Продажа КНДР предметов роскоши, к которым принадлежат и лимузины Daimler, запрещена санкциями ООН. У Ким Чен Ына, однако, сразу несколько бронированных лимузинов немецкого автоконцерна.
BU: Volkswagen ARTEON, 2017

Arteon - самый элегантный Volkswagen (21.07.2017) 21.07.2017

Концерн Volkswagen отказался от производства представительского лимузина Phaeton. Теперь у немецкого автогиганта новый флагман - модель Arteon. Насколько она хороша? Судите сами.
Mercedes-Benz Concept X-CLASS powerful adventurer – Exterieur, Lemonaxmetallic ; Mercedes-Benz Concept X-CLASS powerful adventurer – Exterior, Lemonax metallic;

Daimler будет выпускать автомобили Mercedes в России 21.02.2017

Daimler построит первый завод в России в сорока километрах от Москвы. Первые кроссоверы и лимузины Mercedes-Benz должны сойти с конвейера в 2019 году.

"Лимузин Путина" за 1,3 млн евро продают в Германии (28.12.2016) 28.12.2016

Бронированный Mercedes-Benz S 600 Pullman. На ресурсе mobile.de продается автомобиль, на котором якобы ездил Владимир Путин. Стоимость автомобиля - 1,3 млн евро.
ARCHIV - Ein Mitarbeiter der Gläsernen Manufaktur in Dresden (Sachsen) kontrolliert am 16.01.2013 in einem Lichtunnel in der Endkontrolle einen Phaeton. Mit dem Phaeton wollte VW die Oberklasse erobern. 2001 bei der Eröffnung der Gläsernen Manufaktur in Dresden war die Zuversicht noch groß. Doch erst blieb der Erfolg aus und dann kam auch noch die Abgas-Krise. Foto: Arno Burgi/dpa (zu dpa «Der Phaeton geht, die Krise bleibt - VW sucht Konzept für Dresden» vom 10.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/A. Burgi

Volkswagen перекует "Фаэтоны" в электромобили 17.11.2016

Немецкий автоконцерн принял знаковое решение: "Стеклянная мануфактура" в Дрездене вместо снятого с производства лимузина класса люкс Phaeton будет выпускать электрический Golf .
26.10.2016 Auf Monitoren laufen in der Installation aus amerikanischen Autos und einer Mig-21 mit dem Titel Ironie des Schicksals von Bernd Reiter am 26.10.2016 in Köln (Nordrhein-Westfalen) Bilder aus Krisengebieten. Die Kunstmesse Art.Fair findet vom 27. bis 30. Oktober in Köln statt. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Современное искусство: МиГ-21 столкнулся с американскими лимузинами 27.10.2016

На фотографии - один из экспонатов художественной ярмарки Art.Fair, открывающейся в Кельне в четверг, 27 октября.

Bild3_Zofe / Quelle: stadtvogel.de

Чума, кофе, проститутки, или Необычные экскурсии по Мюнхену 12.09.2016

На экскурсию по городу можно отправиться в сопровождении разговорчивой горничной, на лимузине или двухколесном самокате.
BU: Porsche Panamera GTS 2016 (c) Porsche AG *** Nutzung: Nur in redaktionellem Zusammenhang mit dem Fahrzeug. ***

Видео: Cамый мощный пятидверный спорткар Porsche 23.01.2016

Удался ли Porsche Panamera GTS компромисс между спортивностью и практичноcтью?

Cамый мощный пятидверный спорткар Porsche (23.01.2016) 23.01.2016

Удался ли Porsche Panamera GTS компромисс между спортивностью и практичноcтью?
Bilder vom Autowäsche Kalender www.autowaesche-kalender.de Copyright: Autowäsche Kalender Einschränkung: nur im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Autowäsche Kalender zu verwenden.

Фотогалерея: Самый отвязный автомобильный календарь Германии 22.12.2015

Автомобиль - это серьезно. Красоту шикарных лимузинов могут подчеркнуть только эффектные супермодели. Создатели этих "мужских" автокалендарей отменяют неписаные законы.
Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) kommt am 25.10.2012 in das Schloss Ettersburg bei Weimar (Thüringen) zur Ministerpräsidentenkonferenz. Auf der zweitägigen Herbsttagung der Ministerpräsidenten geht es vor allem um die Vorbereitung des Energiegipfels mit Bundeskanzlerin Merkel am 2. November. Foto: Michael Reichel/dpa .Bundesländer; .Konferenzen; .lth; .lnw; Jahreskonferenz; Dienstwagen; Auto; Autotür; aussteigen; lächeln; car; auto; automobile; cars; Federal_States; conferences; smile; smiling

Правительственный лимузин не пускают на мост 12.06.2015

Бронированный автомобиль премьер-министра федеральной земли Северный Рейна-Вестфалия Ханнелоре Крафт оказался слишком тяжелым для моста через Рейн.
Eine Standmitarbeiterin steigt am 11.09.2013 in Frankfurt am Main (Hessen) am zweiten Pressetag der Internationalen Automobilausstellung (IAA) einem Rolls-Royce Wraith, dessen Türen nach vorne öffnen, ein. Die IAA gilt weltweit als Leitmesse der Autoindustrie. Fast 1100 Aussteller aus aller Welt präsentieren vom 12. bis 22. September ihre Weltneuheiten. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Rolls-Royce ставит рекорды продаж 06.01.2015

Особо популярными среди покупателей автомобилей класса люкс стали лимузины Rolls-Royce Ghost II и Rolls-Royce Wraith.
#45859160 - winter road conditions © Shutter81

"Мерседес" отстает: какие немецкие автомобили предпочитают сами немцы 26.08.2014

Опрос, в котором приняли участие 2000 немецких автовладельцев, показал, что "машина мечты" - это вовсе не обязательно роскошный лимузин.
From left, Maserati CEO Martin Leach, Italian President Carlo Azeglio Ciampi, and Confindustria President Luca Cordero di Montezemolo stand in front of the new Presidential car Maserati B7/B6, during its presentation at Rome's Quirinale Presidential Palace, Friday, July 23, 2004. (AP Photo/Enrico Oliverio - Presidenza Della Repubblica)

В Италии началась распродажа правительственных лимузинов 18.04.2014

Аукцион уже принес в казну 371 тысячу евро. В общей сложности к середине мая Рим намерен пустить с молотка 151 служебный лимузин.
Fahraufnahme Farbe: Arablau Kristalleffekt Bildunterschrift: Audi A3 Cabriolet 1.8 TFSI quattro ©: Audi Verwendung für Pressezwecke honorarfrei

Audi A3 Cabriolet: диета пошла на пользу 29.12.2013

Компания Audi к Новому году выпускает настоящий подарок для любителей кабриолетов. Новый Audi A3 отличают спортивность и элегантность. Кабриолет подрос на 18 см, но при этом на 50 кг "похудел".
Die Audi-Limousine mit Stander, mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch (23.11.2005) in Brüssel zum Treffen mit dem NATO-Generalsekretär vorgefahren ist. Foto: Peer Grimm +++(c) dpa - Report+++

Ангела Меркель попала в автоаварию 16.12.2013

Автомобиль 82-летнего пенсионера задел лимузин канцлера. Пострадавших нет.
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