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Продажа КНДР предметов роскоши, к которым принадлежат и лимузины Daimler, запрещена санкциями ООН. У Ким Чен Ына, однако, сразу несколько бронированных лимузинов немецкого автоконцерна.
Концерн Volkswagen отказался от производства представительского лимузина Phaeton. Теперь у немецкого автогиганта новый флагман - модель Arteon. Насколько она хороша? Судите сами.
Daimler построит первый завод в России в сорока километрах от Москвы. Первые кроссоверы и лимузины Mercedes-Benz должны сойти с конвейера в 2019 году.
Бронированный Mercedes-Benz S 600 Pullman. На ресурсе mobile.de продается автомобиль, на котором якобы ездил Владимир Путин. Стоимость автомобиля - 1,3 млн евро.
Немецкий автоконцерн принял знаковое решение: "Стеклянная мануфактура" в Дрездене вместо снятого с производства лимузина класса люкс Phaeton будет выпускать электрический Golf .
На фотографии - один из экспонатов художественной ярмарки Art.Fair, открывающейся в Кельне в четверг, 27 октября.
На экскурсию по городу можно отправиться в сопровождении разговорчивой горничной, на лимузине или двухколесном самокате.
Удался ли Porsche Panamera GTS компромисс между спортивностью и практичноcтью?
Автомобиль - это серьезно. Красоту шикарных лимузинов могут подчеркнуть только эффектные супермодели. Создатели этих "мужских" автокалендарей отменяют неписаные законы.
Бронированный автомобиль премьер-министра федеральной земли Северный Рейна-Вестфалия Ханнелоре Крафт оказался слишком тяжелым для моста через Рейн.
Особо популярными среди покупателей автомобилей класса люкс стали лимузины Rolls-Royce Ghost II и Rolls-Royce Wraith.
Опрос, в котором приняли участие 2000 немецких автовладельцев, показал, что "машина мечты" - это вовсе не обязательно роскошный лимузин.
Аукцион уже принес в казну 371 тысячу евро. В общей сложности к середине мая Рим намерен пустить с молотка 151 служебный лимузин.
Компания Audi к Новому году выпускает настоящий подарок для любителей кабриолетов. Новый Audi A3 отличают спортивность и элегантность. Кабриолет подрос на 18 см, но при этом на 50 кг "похудел".
Автомобиль 82-летнего пенсионера задел лимузин канцлера. Пострадавших нет.
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