Audi A3 Cabriolet: диета пошла на пользу

Компания Audi к Новому году выпускает настоящий подарок для любителей кабриолетов. Новый Audi A3 отличают спортивность и элегантность. Кабриолет подрос на 18 см, но при этом на 50 кг "похудел".