 Самый старый депутат Германии ушла на политическую пенсию в 101 год (фото) | Кадр дня | DW | 18.06.2020

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Кадр за кадром

Самый старый депутат Германии ушла на политическую пенсию в 101 год (фото)

Лизель Хайзе - бывшая учительница, которая решила пойти в политику весной 2019 года и получила мандат депутата горсовета. Однако сейчас решила сложить полномочия. Проводы были теплыми и сердечными.

Последнее выступление Лизель Хайзе на заседании городского совета

Последнее выступление Лизель Хайзе на заседании городского совета

Кирххаймболанден • В немецком городе Кирххаймболандене в земле Рейнланд-Пфальц состоялись проводы на политическую пенсию 101-летнего члена городского совета Лизель Хайзе (Lisel Heise), депутатская карьера которой была короткой, но запоминающейся. В начале прошлого года бывшая учительница решила выставить свою кандидатуру на местных выборах (100-летняя немецкая пенсионерка решила спасти бассейн) и позже получила депутатский мандат, став самым старым городским депутатом в Германии (100-летняя немецкая пенсионерка прошла в депутаты).

В политику - из-за бассейна

Кирххаймболанден - город небольшой, поэтому для избрания Лизель Хайзе нужно было набрать около девятисот голосов. Пойти в политику она решила, чтобы добиться открытия городского бассейна, не работающего уже много лет. Как она тогда заявила, для нее самой бассейн был настоящим "эликсиром молодости", а для многих юных жителей города - своего рода второй "детской комнатой".

Лизель Хайзе во время предвыборной компании в марте 2019 года

Лизель Хайзе во время предвыборной компании в марте 2019 года

Бургомистр призвал других пенсионеров последовать примеру Лизель Хайзе

Как сообщает агентство dpa, этой своей главной цели она, увы, не добилась. Сложить полномочия решила из-за преклонного возраста, вернее, как она сама рассказала телерадиокомпании SWR, сложностями из-за проблем со зрением и слухом, затрудняющими участие в заседаниях. Проводы депутата на политическую пенсию были очень теплыми и сердечными.

Бургомистр Марк Мухов (Marc Muchow) в своей речи во время официальной церемонии - на первом заседании после смягчения карантинных мер во время пандемии коронавируса - подчеркнул, что Лизель Хайзе стала примером для всех людей старшего возраста и призвал их принимать участие в политической жизни города.

Официальная церемония проводов Лизель Хайзе на первом заседании после смягчения карантинных мер во время пандемии коронавируса

Официальная церемония проводов Лизель Хайзе на первом заседании после смягчения карантинных мер во время пандемии коронавируса

Важен не успех, а верные поступки

Около 80 лет назад членом городского совета Кирххаймболандена был отец Лизель Хайзе. В 1938 году он осудил разрушение местной синагоги, после чего на неделю попал под арест и лишь чудом, благодаря усилиям друзей, избежал отправления в концлагерь.

Сама Лизель Хайзе со скепсисом относится к традиционным политическим партиям. Симпатию испытывает разве что по отношению к бывшему социал-демократическому канцлеру Германии  Гельмуту Шмидту (Helmut Schmidt, 1918-2015). "Для меня важен не успех, а верные поступки, - подчеркнула она в прошлом году. - Голос нужно подавать, пока есть силы".

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    Автор: Максим Нелюбин


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