Самый старый депутат Германии ушла на политическую пенсию в 101 год (фото)

Кирххаймболанден • В немецком городе Кирххаймболандене в земле Рейнланд-Пфальц состоялись проводы на политическую пенсию 101-летнего члена городского совета Лизель Хайзе (Lisel Heise), депутатская карьера которой была короткой, но запоминающейся. В начале прошлого года бывшая учительница решила выставить свою кандидатуру на местных выборах (100-летняя немецкая пенсионерка решила спасти бассейн) и позже получила депутатский мандат, став самым старым городским депутатом в Германии (100-летняя немецкая пенсионерка прошла в депутаты).

В политику - из-за бассейна

Кирххаймболанден - город небольшой, поэтому для избрания Лизель Хайзе нужно было набрать около девятисот голосов. Пойти в политику она решила, чтобы добиться открытия городского бассейна, не работающего уже много лет. Как она тогда заявила, для нее самой бассейн был настоящим "эликсиром молодости", а для многих юных жителей города - своего рода второй "детской комнатой".

Лизель Хайзе во время предвыборной компании в марте 2019 года

Бургомистр призвал других пенсионеров последовать примеру Лизель Хайзе

Как сообщает агентство dpa, этой своей главной цели она, увы, не добилась. Сложить полномочия решила из-за преклонного возраста, вернее, как она сама рассказала телерадиокомпании SWR, сложностями из-за проблем со зрением и слухом, затрудняющими участие в заседаниях. Проводы депутата на политическую пенсию были очень теплыми и сердечными.

Бургомистр Марк Мухов (Marc Muchow) в своей речи во время официальной церемонии - на первом заседании после смягчения карантинных мер во время пандемии коронавируса - подчеркнул, что Лизель Хайзе стала примером для всех людей старшего возраста и призвал их принимать участие в политической жизни города.

Официальная церемония проводов Лизель Хайзе на первом заседании после смягчения карантинных мер во время пандемии коронавируса

Важен не успех, а верные поступки

Около 80 лет назад членом городского совета Кирххаймболандена был отец Лизель Хайзе. В 1938 году он осудил разрушение местной синагоги, после чего на неделю попал под арест и лишь чудом, благодаря усилиям друзей, избежал отправления в концлагерь.

Сама Лизель Хайзе со скепсисом относится к традиционным политическим партиям. Симпатию испытывает разве что по отношению к бывшему социал-демократическому канцлеру Германии Гельмуту Шмидту (Helmut Schmidt, 1918-2015). "Для меня важен не успех, а верные поступки, - подчеркнула она в прошлом году. - Голос нужно подавать, пока есть силы".

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