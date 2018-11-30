 Лидеры G20 приняли итоговую декларацию минимального компромисса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.12.2018

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Мир

Лидеры G20 приняли итоговую декларацию минимального компромисса

Участникам саммита G20 удалось подписать совместную итоговую декларацию, которая обошлась без неожиданностей и прорывов. США не поддержали заявления, посвященные борьбе с изменением климата.

саммит G20

Достигнув минимального компромисса в вопросах международной торговли, борьбы с изменением климата и неконтролируемой миграцией, лидеры G20 в субботу, 1 декабря, подписали итоговую декларацию саммита в Буэнос-Айресе. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что подписание декларации стало возможно благодаря "конструктивной совместной работе" и "готовности к компромиссу".

Контекст

Вынужденная отмена встречи президента США с российским коллегой вовсе не означает, что кризис в Азовском море волнует Дональда Трампа, считает Константин Эггерт. (30.11.2018)

Канцлер ФРГ и президент России провели встречу в рамках рабочего завтрака в Буэнос-Айресе, где проходит саммит G20. (01.12.2018)

По словам немецкого канцлера, саммит показал, что абсолютное большинство стран "двадцатки" придерживается "принципа многосторонности" в деловых и торговых отношениях, однако прошли те времена, когда этот принцип получал автоматическое одобрение. "За него приходится бороться", - заявила Меркель.

Под давлением США лидеры G20 исключили из итоговой декларации борьбу с протекционизмом, заменив ее на поддержку "принципа многосторонности". В то же время удалось договориться о реформировании Всемирной торговой организации (ВТО).

США не поддержали документ по климату

Итоговый документ по климату, как и в 2017 году в Гамбурге, подписали только 19 стран - США отказались его поддержать. Однако и добиться подписей 19 членов было непросто, переговоры продолжались до раннего утра. Россия, Турция и Саудовская Аравия, по данным из французской делегации, сомневались до последнего.

Проблема миграции в документе упоминается лишь двумя предложениями. В частности говорится, что потоки беженцев являются "глобальной проблемой, имеющей гуманитарные, политические, общественные и экономические последствия". Лидеры G20 пообещали совместно бороться с ее причинами.  

Саммит был омрачен событиями в Керченском проливе, где российские пограничники захватили три корабля ВМС Украины, позже все украинские моряки были арестованы. В ходе саммита Москва и Берлин договорились подключить к разрешению керченского кризиса "нормандский формат" - дипломатическую группу высокопоставленных представителей четырех стран - Германии, России, Украины и Франции.

"Канцлер ФРГ еще раз выразила озабоченность обострением в Керченском проливе и выступила в поддержку свободы судоходства в Азовском море", - отметил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

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    Автор: Ольга Мищенко


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