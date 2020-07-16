Лидеры Сербии и Косово встретились в Брюсселе

Высокопоставленные политики Сербии и Косово в четверг, 16 июля, провели в Брюсселе первые за 20 месяцев прямые переговоры, которые прошли при посредничестве Евросоюза. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что ожидает, что переговоры внесут вклад в нормализацию отношений между Сербией и Косово.

В Брюсселе, в частности, встретились президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти, 10 июля уже общавшиеся друг с другом в ходе видеоконференции.

По словам специального уполномоченного ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака, на брюссельских переговорах речь шла, помимо прочего, об экономическом сотрудничестве и прояснении судьбы людей с обеих сторон, пропавших без вести в ходе боевых действий в 1990-е годы. Следующая встреча состоится в сентябре в Брюсселе.

Возобновление переговорного процесса

10 июля состоялись первые с ноября 2018 года прямые переговоры между Республикой Косово и Сербией. Встреча на высшем уровне в формате видеоконференции, организованная при посредничестве канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента Франции Эмманюэля Макрона, не привела к сближению сторон.

Представитель Макрона после встречи заявил об "очень сложных перспективах" урегулирования конфликта между Сербией и Косово. По данным французской стороны, Хоти отверг предложение Вучича об обмене территорий в качестве условия возможного признания Косово. В свою очередь Брюссель требует от Белграда признать Республику Косово в качестве условия для вступления в Евросоюз. Косово объявило о независимости в 2008 году.

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