 Лидеры России и Китая заявили о беспрецедентно высоком уровне партнерства | Новости из Германии о России | DW | 05.06.2019

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Россия

Лидеры России и Китая заявили о беспрецедентно высоком уровне партнерства

Отношения России и Китая "переживают наилучший период своего развития", заявил китайский лидер Си Цзиньпин после встречи с Владимиром Путиным в Кремле. Президент РФ отметил беспрецедентный уровень партнерства двух стран.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин, 5 июня 2019 года

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин, 5 июня 2019 года

На фоне усиливающегося конфликта с США Китай укрепляет сотрудничество с Россией. Партнерство Москвы и Пекина "вышло на очень высокий, можно без преувеличения сказать, беспрецедентно высокий уровень", заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле среду, 5 июня, по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Путин отметил, что на встрече он и Си Цзиньпин "подтвердили, что позиции России и Китая по ключевым мировым проблемам близки", "совпадают", говорится в сообщении на сайте Кремля. Китайский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что отношения между двумя странами "развиваются устойчиво, стабильно", "переживая наилучший период своего развития".

В рамках визита в Россию Си Цзиньпин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который будет проходить с 6 по 8 июня.

Россия и Китай входят в число постоянных членов Совета Безопасности ООН, на заседаниях которого они, как правило, занимают одинаковую позицию. При этом у обеих стран напряженные отношения с США. Так, Вашингтон ввел более высокие пошлины на китайские товары общей стоимостью в 200 млрд долларов, после чего КНР обложила пошлиной американские товары на сумму 60 млрд долларов и пригрозила ограничить экспорт в США редкоземельных металлов, необходимых для производства электроники и автомобилей.

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    Автор: Михаил Бушуев


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