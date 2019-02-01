 Лидера коммунистов Украины не зарегистрировали кандидатом в президенты | Новости из Германии об Украине | DW | 02.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Лидера коммунистов Украины не зарегистрировали кандидатом в президенты

Петр Симоненко был выдвинут кандидатом в президенты от Коммунистической партии Украины. Ее устав и символика не соответствуют украинскому закону об осуждении тоталитарных режимов, заявили в ЦИК.

Петр Симоненко (фото из архива)

Петр Симоненко (фото из архива)

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась зарегистрировать кандидатом в президенты лидера Коммунистической партии Украины (КПУ) Петра Симоненко. Соответствующее решение принято на заседании комиссии в субботу, 2 февраля.

ЦИК объяснил свое решение тем, что устав и символика партии не соответствуют требованиям украинского закона об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Кроме того, в анкете политика нет сведений о его месте жительства на территории Украины в течение десяти последних лет, говорится в сообщении комиссии.

Контекст

Юлия Тимошенко в прошлом уже упустила несколько шансов изменить страну к лучшему. Однако остальные кандидаты в президенты Украины также не внушают доверия, пишет обозреватель FAZ. (23.01.2019)

В Украине по-разному оценивают перенос из РФ в соседние страны избирательных участков по выборам президента 31 марта. Ни аргументация украинского МИДа, ни решение суда не убедили оппозицию. (07.01.2019)

В 2018 году Украина не добилась мира в Донбассе и разорвала отношения с РФ, но обрела единую церковь и не отказалась от евроинтеграции. В 2019-м она должна продолжить этот курс, считает Сергей Руденко. (30.12.2018)

Яценюк ожидает победы "Народного фронта" на выборах в Раду

В этот же день лидер партии "Народный фронт", бывший премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что не намерен участвовать в президентской гонке. "Это непростое решение, и его нельзя принимать с точки зрения эмоций или политической конъюнктуры", - добавил он.

При этом политик подчеркнул, что его партия намерена победить на выборах в Верховную раду Украины. "Мы идем к формированию нового правительства", заявил Яценюк на съезде "Народного фронта" в Киеве.

Президентская избирательная кампания началась 31 декабря 2018 года. Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Если в этот день ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то будет назначен второй тур выборов, который пройдет 21 апреля. В таком случае официальные результаты, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация главы государства состоится до 31 мая.

Смотрите также:

  • default

    Фотогалерея: Украинская декоммунизация в действии

    Село Деревки

  • default

    Фотогалерея: Украинская декоммунизация в действии

    Село Ингулец, Херсонская область

  • default

    Фотогалерея: Украинская декоммунизация в действии

    Поселок Широкое

  • default

    Фотогалерея: Украинская декоммунизация в действии

    Село Доброволье

  • default

    Фотогалерея: Украинская декоммунизация в действии

    Город Малая Виска, Кировоградская область

  • default

    Фотогалерея: Украинская декоммунизация в действии

    Село Дорожнянка, Гуляйпольский район

  • default

    Фотогалерея: Украинская декоммунизация в действии

    Село Райгород, Винницкая область

  • default

    Фотогалерея: Украинская декоммунизация в действии

    Село Ксаверовка, Васильковский район

  • default

    Фотогалерея: Украинская декоммунизация в действии

    Поселок Краснокутск, Харьковская область

  • default

    Фотогалерея: Украинская декоммунизация в действии

    Двухнедельную поездку по Украине русско-украинский художник Алеша, уже около 20 лет живущий на Западе, совершил в октябре 2015 года. По его наблюдениям, к тому моменту в стране было снесено уже около 800 памятников Ленину.

    Автор: Екатерина Крыжановская


Смотреть видео 26:19
Now live
26:19 мин

Кандидат в президенты Украины Мураев: Цивилизационный выбор Украины – Швейцария или Сингапур

Контекст

Фотогалерея: Украинская декоммунизация в действии

Художник Алеша проехал по всей Украине, чтобы увидеть, что стало с памятниками Ленину, которые было предписано снести. Осколки статуй он фотографировал с ярко-малиновыми объектами, сделанными им из краски и силикона. (27.11.2015)  

Ссылки в интернете

Сообщение ЦИК Украины

Аудио- и видеофайлы по теме

Кандидат в президенты Украины Мураев: Цивилизационный выбор Украины – Швейцария или Сингапур  

Гриценко в "Немцова.Интервью": У двух министров обороны Украины при Януковиче были паспорта РФ  

Коломойский: Я - положительный олигарх (16.05.2018)  

Реклама

Самые читаемые

Сталинградская битва глазами немецкого историка  

Никол Пашинян: в Армении не было "цветной" революции  

В Кабо-Верде арестованы 11 российских моряков  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно