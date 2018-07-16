 Лидера карельского ″Мемориала″ увезли на психиатрическую экспертизу | Новости из Германии о России | DW | 16.07.2018

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Россия

Лидера карельского "Мемориала" увезли на психиатрическую экспертизу

Юрий Дмитриев находится под арестом по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью.

Юрий Дмитриев

Юрий Дмитриев

Руководитель регионального отделения правозащитного центра "Мемориал" в Карелии Юрий Дмитриев, обвиненный в сексуальном насилии над приемной дочерью, доставлен в Санкт-Петербург для психиатрической экспертизы. Об этом сообщил в понедельник, 16 июля, его адвокат Виктор Ануфриев.

Контекст

1 июня началось слушание дела Юрия Дмитриева, краеведа из Карелии, обвиняемого в распространении порнографии. Дмитриев и его адвокат, отвергая все обвинения, говорят о политической подоплеке дела. (01.06.2017)

Верховный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры, посчитавшей что выводы суда первой инстанции "не соответствуют фактическим материалам дела". Дмитриев обвинялся по делу о разврате и изготовлении порнографии. (14.06.2018)

Петрозаводский городской суд 28 июня постановил арестовать Дмитриева на два месяца. Днем ранее он был задержан в Олонце и помещен в изолятор временного содержания в Петрозаводске. Автомобиль, в котором ехал руководитель отделения "Мемориала", остановили на посту ДПС на трассе Петрозаводск - Санкт-Петербург. По данным СМИ, Дмитриев собирался уехать в Польшу, при себе у него был чемодан с вещами.

Оправдательный приговор Дмитриеву отменен

Ранее Юрию Дмитриеву вменяли в вину развратные действия с приемной дочерью Натальей и изготовление детской порнографии. Петрозаводский городской суд 5 апреля полностью оправдал Дмитриева по этим статьям, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. Одновременно суд объявил Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до трех месяцев ограничения свободы.

Однако 14 июня Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор Дмитриеву, вынесенный первой инстанцией, и отправил дело на новое рассмотрение. Историк находился под подпиской о невыезде.

Соратники правозащитника считают, что власти преследуют его за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий. Дмитриев, работая в "Мемориале", составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в Сандармохе и Красном бору места массовых захоронений жертв репрессий.

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

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    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

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    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева



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04:40 мин

Дело Дмитриева: за что судят главу карельского "Мемориала"

 

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