Лидера карельского "Мемориала" увезли на психиатрическую экспертизу

Руководитель регионального отделения правозащитного центра "Мемориал" в Карелии Юрий Дмитриев, обвиненный в сексуальном насилии над приемной дочерью, доставлен в Санкт-Петербург для психиатрической экспертизы. Об этом сообщил в понедельник, 16 июля, его адвокат Виктор Ануфриев.

Петрозаводский городской суд 28 июня постановил арестовать Дмитриева на два месяца. Днем ранее он был задержан в Олонце и помещен в изолятор временного содержания в Петрозаводске. Автомобиль, в котором ехал руководитель отделения "Мемориала", остановили на посту ДПС на трассе Петрозаводск - Санкт-Петербург. По данным СМИ, Дмитриев собирался уехать в Польшу, при себе у него был чемодан с вещами.

Оправдательный приговор Дмитриеву отменен

Ранее Юрию Дмитриеву вменяли в вину развратные действия с приемной дочерью Натальей и изготовление детской порнографии. Петрозаводский городской суд 5 апреля полностью оправдал Дмитриева по этим статьям, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. Одновременно суд объявил Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до трех месяцев ограничения свободы.

Однако 14 июня Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор Дмитриеву, вынесенный первой инстанцией, и отправил дело на новое рассмотрение. Историк находился под подпиской о невыезде.

Соратники правозащитника считают, что власти преследуют его за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий. Дмитриев, работая в "Мемориале", составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в Сандармохе и Красном бору места массовых захоронений жертв репрессий.

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