Лидерами немецких социал-демократов должны стать Вальтер-Борьянс и Эскен

Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) должны возглавить экс-министр финансов федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans) и депутат бундестага от земли Баден-Вюртемберг Заскиа Эскен (Saskia Esken). Эта пара политиков получила 53,06 процента голосов после подведения итогов голосования в берлинской штаб-квартире СДПГ в субботу, 30 ноября. Их соперники - вице-канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) вместе с экс-депутатом ландтага Бранденбурга Кларой Гайвиц (Klara Geywitz) - набрали 45,33 процента. В голосовании приняли участие около 54 процентов членов партии.

Первый тур прошел 26 октября. Тогда ни одна из шести баллотировавшихся в лидеры СДПГ пар политиков не получила поддержку 50 процентов членов партии.

Итоги голосования не имеют обязательной юридической силы. Формально решение о будущем руководстве партии должно быть принято на съезде социал-демократов в начале декабря. Предвыборный период продолжался около двух месяцев, было проведено более 20 региональных конференций.

Отставка временного главы СДПГ из-за онкологического заболевания

В сентябре один из лидеров Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) сообщила об уходе в отставку с поста временного сопредседателя партии в связи с онкологическим заболеванием. По словам Швезиг, в связи с медицинскими процедурами она не сможет выполнять обязанности, связанные с руководством партией. При этом она сохранила пост премьер-министра федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания и земельного отделения СДПГ.

Призывы к крупным инвестициям в инфраструктуру и защиту климата

Норберт Вальтер-Борьянс и Заскиа Эскен относятся к критикам правящей в Германии "большой коалиции", в которую наряду с социал-демократами входит блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). Ожидается, что на предстоящем съезде СДПГ будет предложен ряд условий для остальных участников коалиции. В числе прочего, эта пара политиков призывает к миллиардным инвестициям в развитие инфраструктуры и защиту климата, а также установлению минимального почасового уровня оплаты труда на уровне 12 евро.

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