 Ливийский генерал Хафтар объявил о режиме прекращения огня | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.01.2020

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Мир

Ливийский генерал Хафтар объявил о режиме прекращения огня

Халифа Хафтар внял призывам Турции и России о прекращении огня в Ливии. Перемирие вступило в силу в полночь 12 января, заявил командующий Ливийской национальной армией.

Бойцы Ливийской национальной армии в Бенгази

Бойцы Ливийской национальной армии (фото из архива)

Ливийская национальная армия приостанавливает боевые действия против сил Правительства национального согласия. Режим прекращения огня вступил в силу в воскресенье, 12 января, в полночь по местному времени (01.00 мск), заявил командующий армией генерал Халифа Хафтар. Он предупредил о "жесткой реакции" в случае, если силы правительства, признанного международным сообществом, нарушат этот режим.

Турция и Россия ранее призывали обе стороны гражданской войны прекратить боевые действия. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) накануне визита в Москву также выступила в поддержку режима прекращения огня. Однако Хафтар еще 10 января отвергал предложение Москвы и Анкары.

Наступление Ливийской национальной армии на Триполи

После свержения режима Муаммара Каддафи и его убийства в 2011 году в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор, и фактическому двоевластию в североафриканской стране.

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Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа в Триполи было создано при поддержке ООН, чтобы прекратить кровопролитие. А на востоке страны, в Тобруке, заседает однопалатный парламент - Палата представителей, который считает себя истинной властью и не согласен с политикой Сараджа.

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года. 76-летний генерал поддерживает парламент в Тобруке и стремится свергнуть правительство Сараджа. Хафтара, экс-соратника Каддафи, поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Турция, со своей стороны, поддерживает правительство в Триполи и ранее заявила об отправке войск в Ливию.

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