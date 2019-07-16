 Либеральная партия премьера Трюдо лидирует на выборах в парламент Канады | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.10.2019

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Мир

Либеральная партия премьера Трюдо лидирует на выборах в парламент Канады

По предварительным результатам, партия премьер-министра получает большинство в 157 округах, а Консервативная партия Канады - в 121 округе из 338. Для формирования большинства нужна победа минимум в 170 округах.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Ванкувере

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

В Канаде в понедельник, 21 октября, прошли выборы в Палату общин парламента. После обработки протоколов на 96 процентах участков Либеральная партия Канады действующего премьер-министра Джастина Трюдо лидирует в 157 округах из 338, говорится в предварительных результатах избирательной комиссии страны.

Ближайший соперник либералов, Консервативная партия Канады, получает большинство в 121 округе. На третьем месте располагается "Квебекский блок", лидирующий в 32 округах, на четвертом - Новая демократическая партия (24 округа). Остальные партии получают большинство в 4 округах, набирая в сумме 8,8 процента голосов. Либералы получили 33 процента голосов, консерваторы - 34,5 процента, "Квебекский блок" - 7,9 процента, а новые демократы 15,9 процента.

Контекст

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Пока лед в Арктике тает, международный спор за право добывать на Северном полюсе газ и нефть набирает обороты. Основные претенденты на арктические полезные ископаемые - Канада и Россия. (01.08.2011)

Явка по предварительным данным составила 62,95 процента избирателей. Около 27 млн человек могли воспользоваться своим избирательным правом.

Членов Палаты общин канадского парламента избирают на 4 года на прямом всеобщем голосовании по мажоритарной системе. Членов верхней палаты, Сената, назначает генерал-губернатор по рекомендации премьер-министра.

На выборах 2015 года либералы получили 184 мандата, а консерваторы - 99 мандатов. Для формирования большинства в нижней палате парламента Канады необходимо одержать победу не менее чем в 170 округах.

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    Автор: Илья Коваль, Хелена Кашель


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