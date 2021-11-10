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Либерализм

FILE PHOTO: Fumio Kishida, Japan's ruling Liberal Democratic Party (LDP) lawmaker and former foreign minister, announces his candidacy for the party's presidential election at a news conference in Tokyo, Japan, August 26, 2021. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Премьер-министром Японии переизбран Фумио Кисида 10.11.2021

Переизбрание Кисиды произошло при поддержке большего числа депутатов парламента, чем ожидалось. Это облегчит его правительству выполнение предвыборных обещаний по борьбе с ковидом и оживлению экономики.

A protester holds up a photograph of Iza as people take part in a demonstration on November 6, 2021 in Warsaw, Poland, to mark the first anniversary of a Constitutional Court ruling that imposed a near-total ban on abortion, and also to commemorate the death of pregnant Polish woman Iza. - Poland's Constitutional Court in 2020 sided with the Catholic country's populist right-wing government to rule that terminations over foetal defects were unconstitutional. This resulted in a further tightening of already heavy restrictions on abortions and thousands of women have sought help abroad. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP)

В Польше прошли массовые акции в память о скончавшейся беременной 06.11.2021

Участники польских акций в память о 30-летней Изабелле, умершей в больнице Пщины, требовали либерализации законодательства в сфере абортов. В Варшаве демонстрация собрала десятки тысяч человек.
FILE PHOTO: Japan's Prime Minister Fumio Kishida, who is also the President of the ruling Liberal Democratic Party, raises his fist with the party's candidates atop the campaigning bus on the last day of campaigning for the October 31 lower house election, amid the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, in Tokyo, Japan October 30, 2021. REUTERS/Issei Kato/File Photo

В Японии правящая коалиция сохранила большинство в нижней палате парламента 31.10.2021

На парламентских выборах в Японии, по предварительным результатам, Либерально-демократическая партия получает не менее 259 из 465 мест.
ARCHIV - 01.10.2021, Berlin: Robert Habeck (l), Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen und Christian Lindner, Parteivorsitzender der FDP, bei einem Pressestatement nach Sondierungsgesprächen von Bündnis 90/Die Grünen und FDP nach der Bundestagswahl. Das Finanzministerium gilt als Schlüsselressort in jeder Regierung. FDP-Chef Lindner hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er es gerne übernehmen würde. Die Grünen treten auf die Bremse. (zu dpa Lindner signalisiert Anspruch auf Finanzressort - Habeck verärgert) Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Почему так важен пост главы Минфина в новом правительстве ФРГ 28.10.2021

На пост министра финансов в следующем правительстве Германии претендуют оба партнера социал-демократов по коалиционным переговорам. Так кто возглавит Минфин - "зеленый" или либерал?
Lawmakers attend the first plenary session of the German parliament Bundestag after the elections, Berlin, Tuesday, Oct. 26, 2021. At right German President Frank-Walter Steinmeier. (Photo/Markus Schreiber)

Новый состав парламента ФРГ. Как учреждался бундестаг ХХ созыва 26.10.2021

Эпатаж правых популистов, охота либералов к перемене мест и канцлер Меркель, пересевшая из правительственной ложи на трибуну для почетных зрителей. DW - о первом заседании бундестага, избранного месяц назад.
05.10.2021, Borkwalde, Brandenburg, Auf einem grauen Untergrund liegen Parteilogos und stehen Paprikascheiben in den Farben einer Ampel Koalition..

В Германии переговоры о создании новой коалиции начнутся 21 октября 19.10.2021

Как заявил сопредседатель СДПГ Норберт Вальтер-Борьянс, переговоры о формировании новой правительственной коалиции в ФРГ будут проводиться в 22 рабочих группах.
Germany's Free Democratic Party (FDP) leader Christian Lindner gives a statement after a board meeting that approved coalition talks with the Social Democratic Party (SPD) and the Greens according to a party source, in Berlin, Germany, October 18, 2021. REUTERS/Annegret Hils

Немецкие либералы дали зеленый свет коалиционным переговорам 18.10.2021

Свободная демократическая партия вслед за социал-демократами и "зелеными" проголосовала за переговоры по "светофорной" правительственной коалиции в Германии.

На смену правительству Меркель придет "светофорная" коалиция? (18.10.2021) 18.10.2021

Социал-демократы, "зеленые" и либералы заявили о готовности к коалиционным переговорам. Возможное будущее правительство в Германии уже окрестили "светофорной" коалицией - по цветам входящих в нее партий. На какие компромиссы им придется идти, чтобы сформировать правительство?
Annalena Baerbock (l-r), Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, geben nach den Sondierungsgesprächen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen zur Bildung einer neuen Bundesregierung nach der Bundestagswahl ein Statement.

В Германии СДПГ, СвДП и "зеленые" заявили о готовности к коалиционным переговорам 15.10.2021

Немецкие социал-демократы, либералы и "зеленые" заинтересованы в создании "красно-желто-зеленого" правительства. Следующим шагом должны стать официальные коалиционные переговоры.
MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 13, 2021: MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 13, 2021: Moscow School for Social and Economic Sciences (Shaninka) Rector Sergei Zuyev (C) attends a hearing at Moscows Tverskoi District Court into the case against Russias former deputy education minister Marina Rakova. Court has ruled to place Zuyev under house arrest till December 7, 2021. Video screen grab. Tverskoi District Court Press Office/TASS

Что не так с уголовным преследованием ректора "Шанинки" 15.10.2021

МВД расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере в "Шанинке" - одном из лучших вузов России, ректор которого Сергей Зуев отправлен под домашний арест. О сути и подоплеке дела - DW.
06.10.2021, Berlin - Eine Ampel vor dem Reichstagsgebäude leuchtet in einer Langzeitbelichtung in allen drei Phasen, wobei sich der Straßenverkehr als Leuchtspuren abzeichnet. (Aufnahme mit Langzeitbelichtung)

Переговоры о коалиции: "светофор" сменит правительство Меркель? 09.10.2021

Немецкие социал-демократы, либералы и "зеленые" изучают возможность создания красно-желто-зеленого правительства. Если они договорятся, в ФРГ впервые появится такая коалиция на федеральном уровне.
16.06.2021 Annalena Baerbock (M), Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz (r, SPD), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, FDP-Spitzenkandidat, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, stehen zu Beginn einer Gesprächsrunde des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zum Thema Energie- und Klimapolitik zusammen.

Ветер перемен: ужесточит ли новое правительство ФРГ политику в отношении РФ? 07.10.2021

В ходе формирования правящей коалиции немецких социал-демократов ждут тяжелые переговоры о новом курсе в отношении Москвы с либералами и "зелеными", едиными в резком неприятии репрессий в РФ и критике в адрес Путина.

Сигнал Путину: лидер немецких либералов о Навальном, санкциях и "Северном потоке-2". DW Новости (07.10.2021) 07.10.2021

В Германии сегодня стартовали зондирующие переговоры о создании новой правительственной коалиции. Какую политику в отношении России, Кремля и "Северного потока-2" изберет будущее правительство в Берлине?

25/09/2021*** Skaters taking part in the In-line Skating event of the Berlin Marathon speed past election campaign posters showing the three chancellor candidates in the September 26 federal election, (L-R) co-leader of Germany's Greens (Die Gruenen) Annalena Baerbock, German Finance Minister and Vice-Chancellor of the Social Democratic SPD Party Olaf Scholz and Christian Democratic Union CDU leader Armin Laschet are seen in Berlin on September 25, 2021. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo by JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

Вероятные участники будущей коалиции ФРГ сверяют позиции перед переговорами 29.09.2021

После выборов в бундестаг либералы и "зеленые" провели первую встречу на уровне руководства и готовятся к новым консультациям. В коалицию с ними стремятся вступить и блок ХДС/ХСС, и социал-демократы.
Fumio Kishida, 64, former LDP Policy Research Council chairperson attends a rally in Tokyo on Sep. 29, 2021. The Liberal Democratic Party's presidential election to replace LDP President Yoshihide Suga, the departing prime minister, is set on the same day. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

Бывший глава МИД Японии Кисида возглавит правительство страны 29.09.2021

Фумио Кисида избран новым председателем правящей Либерально-демократической партии. Это означает, что парламент, где у ЛДП большинство, уже в начале октября изберет Кисиду новым премьером.

Малые партии решают судьбу больших: кто на самом деле станет канцлером Германии (28.09.2021) 28.09.2021

Обычно после выборов партия-победительница начинает переговоры с возможными партнерами. Но в этом году "зеленые" и либералы решили первым делом провести переговоры друг с другом. Почему это важно и кто в конечном итоге может победить на выборах в Германии?

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