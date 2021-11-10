Либерализм

Социал-демократы, "зеленые" и либералы заявили о готовности к коалиционным переговорам. Возможное будущее правительство в Германии уже окрестили "светофорной" коалицией - по цветам входящих в нее партий. На какие компромиссы им придется идти, чтобы сформировать правительство?
В ходе формирования правящей коалиции немецких социал-демократов ждут тяжелые переговоры о новом курсе в отношении Москвы с либералами и "зелеными", едиными в резком неприятии репрессий в РФ и критике в адрес Путина.
В Германии сегодня стартовали зондирующие переговоры о создании новой правительственной коалиции. Какую политику в отношении России, Кремля и "Северного потока-2" изберет будущее правительство в Берлине?
Обычно после выборов партия-победительница начинает переговоры с возможными партнерами. Но в этом году "зеленые" и либералы решили первым делом провести переговоры друг с другом. Почему это важно и кто в конечном итоге может победить на выборах в Германии?