Либерализм

На смену правительству Меркель придет "светофорная" коалиция? (18.10.2021)

Социал-демократы, "зеленые" и либералы заявили о готовности к коалиционным переговорам. Возможное будущее правительство в Германии уже окрестили "светофорной" коалицией - по цветам входящих в нее партий. На какие компромиссы им придется идти, чтобы сформировать правительство?