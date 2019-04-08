Летний лагерь, ферма, театр: чем немецкие дети занимаются на каникулах

Образование, как и культура, в Германии - прерогатива федеральных земель. И каникулы, хотя и согласовываются, однако в каждой федеральной земле начинаются в разное время. Но перед всеми родителями встает один вопрос: "Чем занять ребенка?". Особенно остро он стоит во время летних каникул, которые, в среднем, длятся шесть c половиной недель.

От фермы - до знакомства с хаски

Впрочем, выбор сегодня у немецких родителей есть. Проведя неделю-две на море с ребенком, они могут организовать интересное времяпрепровождение для него на оставшиеся недели. Летние лагеря, по-немецки "Ferienlager", существуют по всей стране. Организаторами выступают сами школы, церковные общины, спортивные общества, фермерские подворья, различные добровольные объединения, коммерческие структуры... Например, десять дней на ферме с развлекательной программой, кормлением животных, верховой ездой и так далее обойдется примерно в 300 евро на ребенка. Можно покататься на повозке, в которую запряжены сибирские хаски - даже летом - и узнать подробней об этой породе собак. Это будет стоить примерно 450 евро на человека. В стоимость входит проживание в деревянном домике, экскурсии в регионе, развлекательная программа в течение недели.

Однако далеко не все родители готовы отправить своих детей вс ночевкой на ферму или в лагерь, которые расположены далеко от дома. Тем более что различные летние курсы можно найти и в городе. Правда, особенность городских летних лагерей - высокие затраты родительского времени, ведь ребенка нужно привозить (или приводить) и забирать каждый день. Например, неделя на театральных курсах мастерства стоит 60 евро. Двухчасовые занятия проходят каждый день. Это ознакомительный курс. Есть и желающие посвятить театру даже три недели летних каникул. Занятия проходят каждый день по шесть часов, кроме субботы и воскресенья.

Такой курс, например, в Бонне стоит 350 евро. Боннский педагог с 20-летним стажем Аня фон дер Лит (Anja von der Lieth) преподает детям актерское мастерство при Junges Theater Bonn. "Дети любят переодеваться, примерять на себя разные роли, - делится своим опытом преподаватель. - Летний курс - всегда интенсивный. Конечно, у ребенка должен быть интерес, иначе ему будет сложно высидеть столько времени. Но не все дети должны играть на сцене, если в ходе занятий ребенок стесняется. В театре много других сфер, где можно попробовать себя. Можно заняться костюмами, декорациями или поработать над сценарием".

Гретель со смартфоном

На улице стоит июньская жара. Гензель пытается дозвониться Гретель по смартфону, но включается автоответчик. Мальчик не теряет время зря и знакомится с Красной шапочкой. Такую сказку на современный лад репетируют дети в возрасте от шести до десяти лет. Почему вообще сказки братьев Гримм такие суровые, спрашивают они своего педагога.

"Когда дети приходят в театр, они становятся более раскованными, - отмечает Аня фон дер Лит в интервью с DW. - Самые скромные приобретают уверенность, выходя на сцену". А что думают сами дети? "Это весело, мне очень нравится приходить на занятия", - говорит 8-летний Робин. Его 6-летний друг Фан добавляет: " Это лучше, чем просто играть на улице".

Спектакль в театре JTB с участием детей

Его сестра Лан "отдыхает от школы и будней" в театре. "В бассейн всегда можно сходить и в другой день. Правда, тексты, конечно, приходится учить наизусть", - говорит девочка. Для всех детей из группы Ани фон дер Лит, театр уже стал не просто хобби, не просто времяпрепровождением на летних каникулах. "Почти профессия", - серьезно отмечают дети. До "профессии", конечно, еще очень далеко, но каникулы проходят в любом случае очень интересно. Жалко только, что быстро.

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Где играют дети в Германии? Много или мало? Детских площадок в Германии - относительно немного: они есть далеко не в каждом дворе. В немецких городах нет традиции оборудовать площадки на каждом шагу. Но если уж площадка есть, ее практически невозможно "отбить" у города под гаражи, магазины или офисные здания. Обычно городские площадки расположены в живописных уголках и среди зелени.

Где играют дети в Германии? Не по трафарету На большой немецкий город приходится от 600 до 800 городских детских площадок. Некоторые из них - настоящие жемчужины. Главная особенность немецких площадок - разнообразие. Типовых нет, большинство носит индивидуальный характер. Лабиринты, горки, гимнастические элементы чаще всего выполнены из дерева. Есть и миниатюрные площадки - как эта.

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Где играют дети в Германии? Детям до 14-ти лет А эти правила написаны черным по белому на табличках, которые можно увидеть на каждой площадке: "Использование под вашу ответственность. Родители отвечают за своих детей". На большинстве площадок действуют возрастные ограничения. Как правило, разрешается играть на площадках только детям до 14 лет. Собакам и другим домашним животным вход воспрещен!

Где играют дети в Германии? Правила игры Инспекцией площадок занимается компания TÜV Rheinland - международный концерн, один из ведущих в мире по предоставлению независимых аудиторских услуг. Инспекторы подготовили 10 "золотых правил" для родителей: сообщать о дефектах в TÜV Rheinland, самостоятельно контролировать инвентарь, следить за чистотой, сообщать о нецелевом использовании и т.д.

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Где играют дети в Германии? Испытание для родителей Некоторые детские площадки - не для слабонервных родителей. Пока ребенок будет с удовольствием осваивать сложную конструкцию, как, например, эту на набережной Рейна, родителям лучше не спускать с него глаз! Автор: Марина Борисова



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