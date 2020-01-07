Лесные пожары в Австралии 2020 года (фотогалерея)

В Австралии на протяжении нескольких месяцев горят леса. Лесные пожары бушуют в нескольких регионах и уже привели к опустошительным последствиям. В галерее DW - фото, помогающие представить масштаб трагедии.
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