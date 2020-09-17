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Леонид Кучма

Украинский политический и государственный деятель.

Премьер-министр Украины в 1992-1993 годах. Второй президент Украины с 1994 по 2005 годы.

FILE - This file photo taken in August 2000 shows journalist Heorhiy Gongadze, who wrote about top-level corruption during the term in office of former Ukrainian President Leonid Kuchma, in Kiev, Ukraine, just a month before his abduction and brutal killing. On Tuesday a Ukrainian court has convicted a former police general of killing an investigative journalist and sentenced him to life in prison. (AP Photo/Sergei Chuzavkov, File) |

Комментарий: 20 лет без Гонгадзе - невыученные уроки украинской истории 17.09.2020

Убийство Георгия Гонгадзе 20 лет назад изменило ход истории Украины, а также показало, что заниматься журналистикой в стране опасно - было и остается, уверен Сергей Руденко.
Ukrainian President Volodymyr Zelensky attends a luncheon during the 74th Session of the United Nations General Assembly at UN Headquarters in New York, September 24, 2019. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images)

Украина согласовала "формулу Штайнмайера" по Донбассу 01.10.2019

"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовали "формулу Штайнмайера", - заявил, отвечая на вопрос журналиста, президент Украины Владимир Зеленский.
der frühere ukrainische Präsident Leonid Kutschma. Foto: DW-Korrespondentin Elena Danejko, 05.09.2014, in Weissrusslands Hauptstadt Minsk

Зеленский назначил Кучму представителем Киева в переговорах по Донбассу 03.06.2019

Украина намерена представить конкретные предложения по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил Владимир Зеленский. Очередная встреча контактной группы состоится в Минске 5 июня.
31/01/2018 ++ Journalisten in Minsk vor dem Gespräch über die Lösung der Ukraine Krise

Переговоры по Донбассу в Минске: что остается за кадром 13.02.2018

Для реализации плана мирного урегулирования в Донбассе в Минске регулярно собирается Трехсторонняя контактная группа. Репортаж DW о том, что обычно остается без внимания журналистов.
ITAR-TASS: KIEV, RUSSIA. JUNE 7, 2014. The presidential flag is hoisted in Sofia Square during a ceremony as new president of Ukraine, Petro Poroshenko, meets commanders of the national armed forces. (Photo ITAR-TASS/ Mikhail Nikitin)

Комментарий: Спарринг-партнеры для Петра Порошенко 30.01.2017

За два года до выборов главы украинского государства вырисовывается список претендентов, готовых побороться с Порошенко за президентство. Сергей Руденко о шансах возможных кандидатов.
Die Bilder wurden heute, am 15.09.2016, in ukrainischem Dorf Avdeevka von unserer Korrespondentin Anastasia Magazova gemacht. Es geht in der Reportage um die Lage in der Ostukraine in der erste Nacht des Waffenstillstands. Schlüsselworte: Ukraine, Donbass, Avdeevka, Waffenstillstand Copyright: DW/A. Magazova

ОБСЕ: Тяжелое вооружение в Донбассе до сих пор не отведено 16.09.2016

Наблюдатели заявляют, что позиции двух сторон все еще слишком близко друг от друга. Киев утверждает, что нет компромисса по самой линии разграничения.
A woman wearing a national flower crown looks back as she attends a pro-Ukrainian rally in Luhansk, eastern Ukraine April 15, 2014. REUTERS/Shamil Zhumatov (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST TPX IMAGES OF THE DAY)

Комментарий: 25 лет независимости Украины. Время для рестарта 24.08.2016

В день 25-летия независимости Украина находится в начале нового этапа украинского государства - этапа перезапуска страны. Комментарий украинского журналиста Сергея Руденко специально для DW.
02.03.2016 *** Ukrainian airforce helicopter navigator Nadezhda (Nadiya) Savchenko, charged with involvement in the killing of two Russian journalists in war-torn eastern Ukraine, reacts inside a defendants' cage during a hearing at a court in the southern Russian town of Donetsk, Rostov region, on March 2, 2016. Russia's state prosecutor on March 2, 2016 demanded a 23-year prison sentence for Ukrainian pilot and lawmaker Nadiya Savchenko accused of killing two Russian journalists in war-torn Ukraine. AFP PHOTO / SERGEI VENYAVSKY / AFP / SERGEI VENYAVSKY (Photo credit should read SERGEI VENYAVSKY/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/S. Venyavsky

Вопрос об освобождении Савченко обсуждался контактной группой в Минске 11.03.2016

Факт разговора подтвердил спецсредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Пресс-секретарь экс-президента Украины Кучмы назвала освобождение Савченко "неотъемлемой частью минских соглашений".
Pro-Russian armed men sit at the entrance to the regional government headquarters in Luhansk, eastern Ukraine, April 30, 2014. Hundreds of pro-Moscow separatists stormed government buildings in one of Ukraine's provincial capitals on Tuesday and opened fire on police holed up in a regional headquarters, a major escalation of their revolt despite new Western sanctions on Russia. The sign on a flag reads, Militia of Donbass. REUTERS/Vasily Fedosenko (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

Донбасские сепаратисты признали долги перед Киевом 27.01.2016

По итогам переговоров контактной группы в Минске самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР" признали долги перед украинским бюджетом и необходимость их погашения. Договоренности по обмену пленными стороны не достигли.
ARCHIV: Donetsk, Ukraine, 03 May 2015. An OSCE observer photographs the damage to an apartment block in the Kyivsky District of Donetsk after an artillery barrage the previous night. The OSCE has documented numerous violations of the Minsk II ceasefire since it was signed in February. Photo: James Sprankle/dpa (zu dpa Separatisten in der Ukraine werfen Armee Beschuss von Donezk vor am 03.05.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В ОБСЕ разочарованы будущими выборами в ДНР и ЛНР 23.09.2015

Минская встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе длилась семь часов и закончилась безрезультатно. Намеченные сепаратистами выборы противоречат минским соглашениям.
FILE - In this Aug. 2000 file photo, investigative journalist Heorhiy Gongadze is seen in the Ukrainian capital Kiev, a month before his abduction and killing. The lawyer for the family of a slain Ukrainian journalist said Friday, she doubts the recent arrest of a key suspect will help police track down those responsible for the crime. Valentina Telychenko, representing Heorhiy Gongadze's widow, said Friday, July 31, 2009, she doesn't trust Ukrainian investigators and believes the authorities are trying to conceal the true organizers of the grisly murder. Last week, authorities arrested former senior police officer Olexiy Pukach, the main suspect in the case who had been in hiding for several years. With his help coroners located what they believe are fragments of Gongadze's skull and are now trying to identify them. (ddp images/AP Photo/Sergei Chuzavkov, File)

Комментарий: Украина без Гонгадзе - четыре президента спустя 18.09.2015

Георгий Гонгадзе стал жертвой той системы, которая до сих пор существует в Украине. Не будь ее, давно были бы уже названы и заказчики убийства, и их пособники. Сергей Руденко специально для DW.
2591605 03/19/2015 A Donetsk People's Republic militia at the destroyed market in the Trudovskiye Village, Donetsk Region. Dan Levy/RIA Novosti Politik; Krise; Krisen; Ukraine-Krise; Unruhen; Krieg; Ost-Ukraine; Ostukraine; Ukrainekrise; Kopfbedeckung, Sturmhaube, Militär, Soldaten, Uniform, Tarnfarbe

Кучма: Конфликт в Донбассе становится замороженным 12.09.2015

Украина должна не дать возможности спустить конфликтную ситуацию на тормозах, заявил Кучма. Он отметил, что Киев не контролирует 600 километров границы.
epa04784142 Ukrainian President Petro Poroshenko pauses during a news conference in Kiev, Ukraine, 05 June 2015. Ukraine's parliament passed a law to allow foreign military forces into the country as it seeks to quell a pro-Russian separatist uprising in its two eastern-most regions. The legislation, which also outlaws any military forces acting against the government, seeks to specifically allow entry to peacekeepers from the United Nations or European Union, according to a statement on the parliament's website. EPA/ROMAN PILIPEY

Комментарий: Конституция Порошенко - троянский конь для президента? 03.07.2015

Украинский журналист Сергей Руденко - о том, что изменится в стране после конституционной реформы, предложенной президентом Порошенко. Комментарий специально для DW.
Ukraine peace negotiations in MinskUkraine peace negotiations in Minsk epa04594819 Denis Pushilin (C), self-declared chairman of the Supreme Soviet of the self-proclaimed Donetsk People's Republic (DNR), and Vladislav Deinego (L), who represents the self-proclaimed Luhansk People's Republic (LPR) in the negotiations, talk to media at the National airport Minsk, outside Minsk, Belarus, 30 January 2015. The envoys of the self-proclaimed Donetsk and Luhansk People's Republics have prepared documents for the next round of the Minsk negotiations that do not contradict the Minsk memorandum, Denis Pushilin said. The Ukraine Contact Group, which consists of Russia, Ukraine and the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), negotiated the last ceasefire with the separatists. EPA/TATYANA ZENKOVICH

Встреча контактной группы по Украине завершилась безрезультатно 31.01.2015

По итогам встречи представителей РФ, Украины, ОБСЕ и сепаратистов в Минске не было принято никаких документов. Леонид Кучма обвинил сепаратистов в срыве консультаций.
Ukraine's President Petro Poroshenko (L) and German Chancellor Angela Merkel talk during the NATO-Ukraine meeting at the NATO Summit at the Celtic Manor Resort in Newport, Wales, September 4, 2014. REUTERS/Facundo Arrizabalaga/Pool (BRITAIN - Tags: POLITICS MILITARY)

Порошенко и Меркель хотят поскорее провести встречу контактной группы без сепаратистов 16.01.2015

Лидеры Украины и ФРГ стремятся как можно скорее провести переговоры в формате "Россия-Украина-ОБСЕ". Подготовленная к 16 января встреча контактной группы не состоялась из-за отказа ДНР.

Украина: силовиков и сепаратистов разделит буферная зона (20.09.2014) 20.09.2014

Контактная группа по Украине в Минске согласовала создание на востоке страны буферной зоны шириной в 30 километров. О будущем статусе региона конфликта на востоке Украины стороны договориться не смогли.
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