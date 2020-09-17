Леонид Кучма

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Украинский политический и государственный деятель.
Премьер-министр Украины в 1992-1993 годах. Второй президент Украины с 1994 по 2005 годы.
Убийство Георгия Гонгадзе 20 лет назад изменило ход истории Украины, а также показало, что заниматься журналистикой в стране опасно - было и остается, уверен Сергей Руденко.
"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовали "формулу Штайнмайера", - заявил, отвечая на вопрос журналиста, президент Украины Владимир Зеленский.
Украина намерена представить конкретные предложения по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил Владимир Зеленский. Очередная встреча контактной группы состоится в Минске 5 июня.
Для реализации плана мирного урегулирования в Донбассе в Минске регулярно собирается Трехсторонняя контактная группа. Репортаж DW о том, что обычно остается без внимания журналистов.
За два года до выборов главы украинского государства вырисовывается список претендентов, готовых побороться с Порошенко за президентство. Сергей Руденко о шансах возможных кандидатов.
Наблюдатели заявляют, что позиции двух сторон все еще слишком близко друг от друга. Киев утверждает, что нет компромисса по самой линии разграничения.
В день 25-летия независимости Украина находится в начале нового этапа украинского государства - этапа перезапуска страны. Комментарий украинского журналиста Сергея Руденко специально для DW.
Факт разговора подтвердил спецсредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Пресс-секретарь экс-президента Украины Кучмы назвала освобождение Савченко "неотъемлемой частью минских соглашений".
По итогам переговоров контактной группы в Минске самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР" признали долги перед украинским бюджетом и необходимость их погашения. Договоренности по обмену пленными стороны не достигли.
Минская встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе длилась семь часов и закончилась безрезультатно. Намеченные сепаратистами выборы противоречат минским соглашениям.
Георгий Гонгадзе стал жертвой той системы, которая до сих пор существует в Украине. Не будь ее, давно были бы уже названы и заказчики убийства, и их пособники. Сергей Руденко специально для DW.
Украина должна не дать возможности спустить конфликтную ситуацию на тормозах, заявил Кучма. Он отметил, что Киев не контролирует 600 километров границы.
Украинский журналист Сергей Руденко - о том, что изменится в стране после конституционной реформы, предложенной президентом Порошенко. Комментарий специально для DW.
По итогам встречи представителей РФ, Украины, ОБСЕ и сепаратистов в Минске не было принято никаких документов. Леонид Кучма обвинил сепаратистов в срыве консультаций.
Лидеры Украины и ФРГ стремятся как можно скорее провести переговоры в формате "Россия-Украина-ОБСЕ". Подготовленная к 16 января встреча контактной группы не состоялась из-за отказа ДНР.
Контактная группа по Украине в Минске согласовала создание на востоке страны буферной зоны шириной в 30 километров. О будущем статусе региона конфликта на востоке Украины стороны договориться не смогли.
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