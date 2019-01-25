Ленинградская блокада глазами немцев

Блокада Ленинграда продолжалась почти 900 дней. Зимой старики и дети умирали сотнями каждый день. Нечеловеческий по своей жестокости эксперимент был бессмысленным: стратегически Ленинград вермахту был не нужен. Немецкий историк Йорг Ганценмюллер (Jörg Ganzenmüller), председатель правления Фонда "Эттерсберг", профессор Йенского университета, отвечает в интервью DW на вопрос, почему Гитлер решил уничтожить именно Ленинград.

Йорг Ганценмюллер

DW: В Германии о блокаде Лениграда еще недавно было известно очень мало. Почему?

Йорг Ганценмюллер: Долгие годы в Германии было принято вспоминать только о тех сражениях на территории Советского Союза, в результате которых погибло много немецких солдат и офицеров. Именно поэтому в коллективной памяти так прочно живет "миф о Сталинграде" - то есть о том, какое особое место заняла эта битва в мировой истории. О преступлениях, совершенных вермахтом, армии на территории СССР, вплоть до 1980-х годов, в отличие от преступлений СС, вспоминать было не принято. Солдат и офицеров вермахта, в отличие от эсэсовцев, в сущности, не принято было считать преступниками. Блокада города перед его взятием считалась обычным методом ведения военных действий. При этом в Германии забывали о том, что Ленинград никто не брал приступом, его просто систематически морили голодом.

- Сегодня, по вашему мнению, к этой теме относятся иначе?

- После объединения Германии произошло слияние двух видений событий военных лет: западного и восточного. Произошло объединение историй, если хотите. В ГДР о блокаде Ленинграда знали и помнили, о ней рассказывалось в школьных учебниках истории. В наши дни в Германии знают и пишут об этой трагедии значительно больше. В 2001 году Шредер (Gerhard Schröder) и Путин вместе возложили венок к памятнику жертвам ленинградской блокады.

- Вы несколько лет изучали блокаду как историк. Что вас потрясло больше всего?

- Масштабы катастрофы становятся очевидными, когда узнаешь о том, на что шли люди ради выживания. Они сдирали обои со стен, чтобы варить клейстер. Они съедали крыс и кошек. Доходило и до людоедства. Это были экстремальные условия. И конечно, всегда впечатляют личные воспоминания выживших о том, что им пришлось пережить, о том, что с ними делал голод, фактически управлявший их сознанием.

- Вы написали книгу, в которой указываете на то, что блокада являлась частью нацистской политики уничтожения. Какую именно информацию вы хотите донести до читателя?

- Ленинград не был в эпицентре военных действий. Он был, так сказать, частью продовольственной стратегии. В Берлине исходили из того, что на территории СССР снабжение вермахта будет вестись исключительно из местных источников. Что автоматически означало следующее: местное население должно и будет голодать. В 1941 году немцы столкнулись с проблемами снабжения армии, а поэтому их совершенно не волновало то, как прокормить советский город с тремя миллионами населения. Значительно проще было им пожертвовать. От Гитлера был получен приказ: сравнять Ленинград с землей. О том, что должно было происходить с мирным населением, в приказе ничего не говорилось. Когда немцы дошли до Ленинграда, стало ясно: прокормить жителей невозможно, вывозить - слишком долго и дорого. В итоге решили отрезать город от снабжения, чтобы его жители со временем сами собой поумирали от голода и болезней.

- Почему Гитлер решил уничтожить именно Ленинград?

- Для него было важным уничтожить все крупные города. Часто он напоминал о Ленинграде, говоря о Москве.

- Почему блокаду можно рассматривать как одно из преступлений вермахта?

- Есть два ярких примера того, как нацисты морили голодом своих противников во время той войны: блокада Ленинграда и то, как обходились с военнопленными. Эти преступления совершались под командованием вермахта, а не какой-либо другой структуры. Поэтому их следует рассматривать именно как преступления вермахта.

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