 Легализация марихуаны: что принес Канаде конопляный бум | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 01.08.2019

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Экономика

Легализация марихуаны: что принес Канаде конопляный бум

Почти год назад канадские власти легализовали употребление марихуаны. Чего они добились этим, и почему, несмотря на надежды бизнеса, легальное производство конопли растет не так быстро?

На плантации конопли

На плантации конопли

"Привет, конопля" - такой рекламный щит  можно увидеть в канадском городе Гамильтон. Здесь, в часе езды от Торонто, легально продают коноплю и продукты из нее - уже скрученные самокрутки, соломку, конопляное масло, экстракты-вытяжки из различных сортов этого растения.

В отличие от кофешопов в Нидерландах, где абсолютно легально можно попробовать легкие наркотики, здесь коноплю можно только купить, но не употреблять на месте. От 400 до 700 человек самых различных возрастных категорий посещают ежедневно конопляную лавку Оливера Копполино. Она - одна из пятидесяти в штате Онтарио. "Спрос на продукты из конопли  - гигантский, - рассказывает Копполино DW. - Поставщики не успевают поставлять товар. Топ-продукты раскупаются очень быстро".

В магазине по продаже конопли в Торонто

В магазине по продаже конопли в Торонто

Канадский бизнес рад легализации торговли коноплей

Медицинское использование марихуаны стало законным в Канаде в 2001 году. А с октября 2018 года Канада стала первой крупной страной, легализовавшей употребление марихуаны. Согласно новому закону, взрослые смогут приобретать марихуану для личного пользования у авторизованных продавцов и иметь при себе около 30 г в общественных местах.

Контекст

С 2017 года в немецких аптеках можно купить коноплю по рецепту врача. Теперь власти ФРГ ищут фирмы, которые могли бы наладить массовое производства каннабиса в медицинских целях. (14.04.2017)

Бдительность проявили сотрудники прокуратуры Трира. (20.04.2019)

В Канаде с 17 октября вступает в силу закон о легализации марихуаны "для развлечения". Отныне ее можно продавать и даже выращивать дома. DW - о перспективах потребления каннабиса в этой стране. (17.10.2018)

Речь идет о разрешении использовать марихуану "для развлечения". Законопроект позволяет канадцам выращивать дома не более четырех растений конопли. (08.06.2018)

Нидерландский парламент легализовал не только употребление марихуаны, но и выращивание конопли. Соответствующий законопроект был принят с незначительным перевесом голосов. (21.02.2017)

Еще до легализации Канада принадлежала к числу стран с самим высоким потреблением марихуаны на душу населения. По разным оценкам, ежегодный оборот черного рынка в этой сфере составлял 4 миллиарда евро. Понятно, что превращение торговли коноплей в легальный бизнес вызвало у занимающихся этим бизнесменов радужные настроения.

"В отрасли царит дух золотой лихорадки, - констатирует экономический обозреватель одной из крупнейших канадских газет The Globe and Mail Марк Ренделл. - Не часто случается, что Канада становится лидером в какой-либо области".

Легальная марихуана в Канаде скоро вытеснит черный рынок

Ряд предприятий начали подготовку к работе в этой сфере еще до разрешения свободной продажи конопли - с большим риском для себя, так как долгое время было неизвестно, произойдет ли легализация. Ее сделал одним из своих предвыборных обещаний нынешний премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он утверждал, что это  лучший способ бороться с нелегальной продажей марихуаны  и ее употреблением среди молодежи.

Легализация стала результатом сложного компромисса многих политических сил. Это бросается в глаза, если взглянуть на законодательную базу, регулирующую данную сферу. Все легальные производители и поставщики должны получить федеральную лицензию. Регулирует же дистрибуцию марихуаны и определяет возраст, начиная с которого потребители смогут ее покупать, каждый регион страны самостоятельно.

Несмотря на большой спрос на продукцию, рынок производства и продажи конопли развивается не так быстро как планировалось. Чтобы получить у инвесторов деньги, компании обещали золотые горы, но на деле пройдет еще не менее трех лет, прежде чем легальное производство марихуаны будет удовлетворять спрос, считает Марк Ренделл.

Очередь в первый день после принятия закона о легализации марихуаны

Очередь в первый день после принятия закона о легализации марихуаны, 17 октябрь 2018 года

Схожего мнения придерживаются и аналитики из центра Analysehaus Arcview Group. По их мнению, легальный рынок марихуаны достигнет объема в 4 миллиарда евро к 2024 году. Пока по данным канадских экспертов, он отвоевал только 20 процентов у черного рынка.

Легализация конопли не должна привести к росту числа наркоманов

Казалось бы, противоречие? Предприниматели стоят в очереди за получением лицензии. Рынок обещает большую прибыль, но развивается не слишком быстро. Причин здесь несколько. Во-первых, выращивание конопли для легальных производителей - дело новое. Необходимо специальное оборудование, гигантские теплицы, квалифицированные кадры.

Производство марихуаны

Производство марихуаны в Канаде

Все это требует больших затрат. Кроме того, в первые годы не всегда удается добиться высокой урожайности и соответствующего качества выращиваемой конопли. А крупные концерны в производство пока больших денег не вкладывают, выжидая результатов эксперимента с легализацией конопли. Удастся ли основательно потеснить черный рынок?

И главное, действительно ли новые меры будут способствовать тому, что не вырастет число потребителей марихуаны, а среди молодежи и вовсе сократится? И не получится ли так, что новые крупные игроки на рынке производства и продажи конопли в Канаде волей-неволей будут способствовать распространению в стране наркомании? Времени, прошедшего с момента принятия нового закона, еще недостаточно для того, чтобы дать окончательные ответы на эти вопросы.

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