Лев Пономарев приговорен к аресту за поддержку "Нового величия"

77-летний правозащитник Лев Пономарев разместил в Facebook информацию об акции в защиту фигурантов "Нового величия" и приговорен за это к 25 суткам ареста.
Исполнительный директор общероссийского движения "За права человека" Лев Пономарев приговорен к 25 суткам административного ареста за распространение информации об акции в защиту фигурантов "Нового величия". Соответствующее постановление вынес в среду, 5 декабря, Тверской районный суд Москвы.
Судья Дмитрий Гордеев признал 77-летнего Пономарева виновным в повторном нарушении правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) из-за того, что он якобы призывал участвовать в несогласованной акции "За наших и ваших детей", передает правозащитный портал "ОВД-Инфо". Информацию о мероприятиях правозащитник разместил у себя в Facebook.
Акция в поддержку фигурантов дел "Нового величия" и "Сети" прошла 28 октября возле здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке. Пономарева в суде представляли общественные защитники Олег Еланчик и Ирина Яценко.
Суд отказал по всем ходатайствам
Адвокат Еланчик настаивал на прекращении дела в связи с тем, что дело, по версии юристов, является политически мотивированным. Защитники отмечали, что акция проводилась в формате народного схода, без плакатов и лозунгов, что не требует согласования с органами власти.
Адвокаты настаивали также на том, чтобы перенести заседание в другой зал, так как в помещении было очень душно и Пономарев плохо себя чувствовал. Судья отказал по всем ходатайствам.
В суд не был вызван полицейский, который участвовали в составлении протокола. Кроме того, не были допрошены свидетели, подписавшие документ о правонарушении.
Еланчик предоставил суду переписку Пономарева с департаментом мэрии Москвы. Он отметил, что материалы свидетельствуют о том, что правозащитник предпринял все возможное для того, чтобы акция была согласована.
"Мы уверены, что решение об изоляции Льва Пономарева на столь длительный срок принято в связи с подготовкой "Марша за мир. Против насилия", намеченного на 16 декабря, инициатором и одним из заявителей которого выступил правозащитник", - отметили адвокаты, добавив, что будут оспаривать вердикт "в вышестоящих, в том числе международных инстанциях".
Лев Пономарев - доктор физико-математических наук. Правозащитной деятельностью он занимается с 1980-х годов. Он, в частности, участвовал в создании международной организации "Мемориал".
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