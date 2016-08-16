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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Левиафан".
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Как сегодня живет Териберка - российский поселок, ставший после фильма Андрея Звягинцева "Левиафан" символом депрессии и безысходности. Териберка - глазами корреспондента DW.
Корреспондент DW уехала на край земли, в Териберку, которая прославилась после фильма "Левиафан", чтобы посмотреть, как там проходит фестиваль, призванный развить эту территорию.
В кинотеатрах Германии стартовал показ фильма Андрея Звягинцева. После одного из сеансов корреспондент DW спросила прокатчиков и зрителей об их впечатлениях.
Фильм Андрея Звягинцева "Левиафан" вышел в немецкий прокат. Центральная пресса Германии подробно обсуждает ленту.
О Боге и современной России: фильм Андрея Звягинцева увидит немецкий кинозритель.
Результаты вручения премии Академии кинематографических искусств США, возможно, кого-то и разочаровали, но знатоков кино и шоу-бизнеса не удивили.
В канун вручения "Оскаров" многие немецкие кинокритики прочили фильму Андрея Звягинева "Левиафан" победу в гонке за премией Американской киноакадемии.
По решению Мосгорсуда доступ к пиратским версиям фильма Андрея Звягинцева "Левиафан" в интернете ограничен.
Мнения представителей Русской православной церкви о фильме "Левиафан" разделились: одни считают, что он далек от христианства, другие увидели в нем глубокое духовное содержание.
Меркель и Олланд проводят переговоры с Владимиром Путиным в Москве. В Мюнхене открылась Международная конференция по безопасности. В РФ зафиксирована самая высокая инфляция с 1999 года. В Берлине стартовал кинофестиваль Берлинале.
В российский прокат вышел нашумевший фильм "Левиафан". Корреспондент DW спросила зрителей Москвы, что они думаю по поводу картины Андрея Звягинцева.
В России в широкий прокат вышел фильм Андрея Звягинцева "Левиафан", который еще в преддверии премьеры вызвал множество споров. Корреспондент DW рассказывает о реакции зрителей.
Закрыли бизнес, отобрали дом, отдали под суд, - жители российских городов рассказали DW о том, как сами пережили то, о чем рассказывает фильм "Левиафан".
DW продолжает обсуждать фильм Андрея Звягинцева "Левиафан". Сегодня мы знакомим вас с точкой зрения известного российского кинокритика Антона Долина.
Петербургский писатель и исследователь литературы Андрей Аствацатуров рассказал DW о том, почему считает "Левиафан" шедевром и какие смыслы скрываются за бытовой мелодрамой.
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