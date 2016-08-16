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Левиафан

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Левиафан".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

08.2016 Dorf Teriberka in der russischen Provinz, wo der berühmte Film Leviathan (Oskar-Nominierung) gedreht wurde; Copyright: DW/V. Ryabko

"Левиафан" в Териберке: жизнь поселка, похожая на фильм 16.08.2016

Как сегодня живет Териберка - российский поселок, ставший после фильма Андрея Звягинцева "Левиафан" символом депрессии и безысходности. Териберка - глазами корреспондента DW.
08.2016 Dorf Teriberka in der russischen Provinz, wo der berühmte Film Leviathan (Oskar-Nominierung) gedreht wurde; Copyright: DW/V. Ryabko

"Левиафан" в Териберке: жизнь поселка, похожая на фильм 16.08.2016

Как сегодня живет Териберка - российский поселок, ставший после фильма Андрея Звягинцева "Левиафан" символом депрессии и безысходности. Териберка - глазами корреспондента DW.
08.2016 Dorf Teriberka in der russischen Provinz, wo der berühmte Film Leviathan (Oskar-Nominierung) gedreht wurde; Copyright: DW/V. Ryabko

Жизнь после "Левиафана": кто спасет Териберку - Путин или хипстеры? 15.08.2016

Корреспондент DW уехала на край земли, в Териберку, которая прославилась после фильма "Левиафан", чтобы посмотреть, как там проходит фестиваль, призванный развить эту территорию.
Thema Leviathan in Köln - Reportage Co: Anastassia Boutsko Gemacht gestern von mir in Köln, im Off Braoadway

"Левиафан" в немецких кинотеатрах: "Путин здесь - вроде садового гнома" 16.03.2015

В кинотеатрах Германии стартовал показ фильма Андрея Звягинцева. После одного из сеансов корреспондент DW спросила прокатчиков и зрителей об их впечатлениях.
In this image released by Sony Pictures Classics, Aleksey Serebryakov appears in a scene from the film, Leviathan. Directors Andrey Zvyagintsev's Leviathan, Pawel Pawlikowski's Ida, Ruben Ostlund's Force Majeure, Zaza Urushadze's Tangerines, and Ronit Elkabetz and Shlomi Elkabetz's Gett: The Trial of Viviane Amsalem, are 2015 Golden Globe Award Foreign Language Film nominees. The 72nd annual Golden GlobeAwards are on Sunday, Jan. 11, 2015, in Los Angeles. (AP Photo/Sony Pictures Classics, Anna Matveeva)

"Путин исчезнет. Коля останется": что пишут о "Левиафане" немецкие СМИ 13.03.2015

Фильм Андрея Звягинцева "Левиафан" вышел в немецкий прокат. Центральная пресса Германии подробно обсуждает ленту.
2558820 09/09/2013 Aleksei Serebryakov as nikolai Sergeyev on the set of Andrey Zvyagintsev's movie Leviathan (Courtesy of Non-Stop Production press service)/RIA Novosti

"Левиафан" вышел в кинопрокат Германии 13.03.2015

О Боге и современной России: фильм Андрея Звягинцева увидит немецкий кинозритель.
22.02.2015 Winners for Best Picture 'Birdman,' Alejandro G. I��rritu (C), John Lesher and James W. Skotchdopole and cast celebrate on stage at the 87th Oscars February 22, 2015 in Hollywood, California. AFP PHOTO / Robyn BECK (Photo credit should read ROBYN BECK/AFP/Getty Images)

"Оскар"-2015: победители и проигравшие 23.02.2015

Результаты вручения премии Академии кинематографических искусств США, возможно, кого-то и разочаровали, но знатоков кино и шоу-бизнеса не удивили.
###ACHTUNG! NUR ZUR BERICHTERSTATTUNG ÜBER DAS FESTIVAL UND DIESEN FILM VERWENDEN### Leviathan von Andrej Swjaginzew

Немецкие кинокритики: Почему проиграл "Левиафан" 23.02.2015

В канун вручения "Оскаров" многие немецкие кинокритики прочили фильму Андрея Звягинева "Левиафан" победу в гонке за премией Американской киноакадемии.
In this image released by Sony Pictures Classics, Aleksey Serebryakov appears in a scene from the film, Leviathan. Directors Andrey Zvyagintsev's Leviathan, Pawel Pawlikowski's Ida, Ruben Ostlund's Force Majeure, Zaza Urushadze's Tangerines, and Ronit Elkabetz and Shlomi Elkabetz's Gett: The Trial of Viviane Amsalem, are 2015 Golden Globe Award Foreign Language Film nominees. The 72nd annual Golden GlobeAwards are on Sunday, Jan. 11, 2015, in Los Angeles. (AP Photo/Sony Pictures Classics, Anna Matveeva)

Пиратские копии фильма "Левиафан" стали подсудными 18.02.2015

По решению Мосгорсуда доступ к пиратским версиям фильма Андрея Звягинцева "Левиафан" в интернете ограничен.
2558820 09/09/2013 Aleksei Serebryakov as nikolai Sergeyev on the set of Andrey Zvyagintsev's movie Leviathan (Courtesy of Non-Stop Production press service)/RIA Novosti

Что думает о "Левиафане" православное духовенство? 17.02.2015

Мнения представителей Русской православной церкви о фильме "Левиафан" разделились: одни считают, что он далек от христианства, другие увидели в нем глубокое духовное содержание.

Геофактор коротко: 06.02.2015 17:00 (мск) 06.02.2015

Меркель и Олланд проводят переговоры с Владимиром Путиным в Москве. В Мюнхене открылась Международная конференция по безопасности. В РФ зафиксирована самая высокая инфляция с 1999 года. В Берлине стартовал кинофестиваль Берлинале.

"Левиафан": Клевета или правда о России? Опрос зрителей (06.02.2015) 06.02.2015

В российский прокат вышел нашумевший фильм "Левиафан". Корреспондент DW спросила зрителей Москвы, что они думаю по поводу картины Андрея Звягинцева.
HANDOUT - Kolia (Alexei Serebriakov) unterhält sich mit einem Priester vor einem Lebensmittelladen im Dorf - eine Szene des russischen Films «Leviathan» (undatierte Aufnahme). In Deutschland startet der systemkritische Film am 12.03.2015. dpa (zu dpa-Korr «Streit um «Leviathan» - Golden-Globe-Sieger spaltet Russland» vom 26.01.2015) ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Film und nur bei Nennung Foto: Anna Matveeva/Wild Bunch Germany/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Зрители оценивают "Левиафан": такая в России жизнь? 06.02.2015

В России в широкий прокат вышел фильм Андрея Звягинцева "Левиафан", который еще в преддверии премьеры вызвал множество споров. Корреспондент DW рассказывает о реакции зрителей.
Hausabriss in St.Petersburg. Copyright: DW/Violetta Rjabko

В кино и в жизни: две истории "Левиафана" 04.02.2015

Закрыли бизнес, отобрали дом, отдали под суд, - жители российских городов рассказали DW о том, как сами пережили то, о чем рассказывает фильм "Левиафан".
2558820 09/09/2013 Aleksei Serebryakov as nikolai Sergeyev on the set of Andrey Zvyagintsev's movie Leviathan (Courtesy of Non-Stop Production press service)/RIA Novosti

Антон Долин: Левиафан Звягинцеву не страшен 02.02.2015

DW продолжает обсуждать фильм Андрея Звягинцева "Левиафан". Сегодня мы знакомим вас с точкой зрения известного российского кинокритика Антона Долина.
In this image released by Sony Pictures Classics, Aleksey Serebryakov appears in a scene from the film, Leviathan. Directors Andrey Zvyagintsev's Leviathan, Pawel Pawlikowski's Ida, Ruben Ostlund's Force Majeure, Zaza Urushadze's Tangerines, and Ronit Elkabetz and Shlomi Elkabetz's Gett: The Trial of Viviane Amsalem, are 2015 Golden Globe Award Foreign Language Film nominees. The 72nd annual Golden GlobeAwards are on Sunday, Jan. 11, 2015, in Los Angeles. (AP Photo/Sony Pictures Classics, Anna Matveeva)

"Левиафан": смыслы не для двоечников 28.01.2015

Петербургский писатель и исследователь литературы Андрей Аствацатуров рассказал DW о том, почему считает "Левиафан" шедевром и какие смыслы скрываются за бытовой мелодрамой.
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