Геофактор коротко: 06.02.2015 17:00 (мск)

Меркель и Олланд проводят переговоры с Владимиром Путиным в Москве. В Мюнхене открылась Международная конференция по безопасности. В РФ зафиксирована самая высокая инфляция с 1999 года. В Берлине стартовал кинофестиваль Берлинале.