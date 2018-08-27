 ″Левада-центр″ сообщил о росте ксенофобии в России | Новости из Германии о России | DW | 27.08.2018

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Россия

"Левада-центр" сообщил о росте ксенофобии в России

По данным опроса, жители РФ хотели бы ограничить проживание в стране цыган, китайцев, вьетнамцев, "выходцев из Средней Азии" и "выходцев с Кавказа".

Китайские туристы в Москве

За последний год в России зафиксирован рост ксенофобских настроений, сообщил "Левада-центр" на основании данных последнего опроса. В частности, значительно увеличилась доля граждан, считающих необходимым ограничить проживание в стране представителей ряда национальностей, говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Левада-центра" в понедельник, 27 августа.

Нежелательные национальности

Каждый третий респондент (32 процента) считает "нежелательными" цыган, в 2017 году этот показатель составлял 17 процентов. В пятерку "нежелательных" этносов также вошли китайцы (рост за год с 15 до 31 процента), вьетнамцы (рост с 12 до 26 процентов), "выходцы из бывших среднеазиатских республик СССР" (рост с 19 до 25 процентов) и "выходцы с Кавказа" (рост с 22 до 23 процентов).

Контекст

Проживание в РФ украинцев хотели бы ограничить 17 процентов участников опроса (в июле 2017 года - 8 процентов), евреев - 12 процентов (прошлогодний показатель - 4 процента). 16 процентов респондентов считают нежелательным проживание в России всех наций, кроме русской. По-прежнему лишь чуть больше четверти (28 процентов) опрошенных заявили, что не следует вводить ограничения на проживание каких-либо наций.

Перераспределение антипатий

Эксперты "Левада-центра" отмечают, что за последний год перераспределились антипатии россиян в отношении различных этносов. "Ранее население демонстрировало высокий уровень поддержки изоляционистских установок в отношении "выходцев с Кавказа" и "выходцев из Средней Азии", сейчас - в отношении цыган и китайцев", - сообщила социолог Карина Пипия.

Между тем 39 процентов опрошенных одобряют или относятся с пониманием к дискриминационным объявлениям о сдаче жилья или работе, содержащим ограничения по национальному или религиозному признаку. "Никаких особых чувств" подобные объявления не вызывают у 27 процентов респондентов, еще 21 процент заявили о "недоумении" или "возмущении".

Опрос проводился 19-25 июля 2018 года среди 1600 совершеннолетних жителей РФ.

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    Автор: Сергей Елкин


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