 ″Левада-центр″ сообщил об улучшении мнения россиян о Западе | Новости из Германии о России | DW | 10.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

"Левада-центр" сообщил об улучшении мнения россиян о Западе

По данным последнего опроса "Левада-центра", к США положительно относятся 42 процента россиян, к ЕС - 50 процентов. Еще в мае данные показатели составляли 31 и 37 процентов.

Флаги РФ и США

Социологи Аналитического центра Юрия Левады зафиксировали постепенное улучшение отношения россиян к Западу. В ходе проведенного в августе опроса 42 респондента заявили, что "очень хорошо" либо "в основном хорошо" относятся к США, в мае этот показатель составлял 31 процент, в феврале - 34 процента, в ноябре 2018 года - 31 процент, а в марте того же года - 24 процента, сообщил во вторник, 10 сентября, "Левада-центр".

О резко отрицательном или в основном отрицательном отношении к Соединенным Штатам заявили 44 участника последнего опроса. При этом еще в мае таких людей было 52 процента, а в феврале - 56 процентов.

К ЕС положительно относятся половина россиян

К Евросоюзу в целом "очень хорошо" или "в основном хорошо" в августе относились 50 процентов россиян. В ходе аналогичного опроса в мае этот показатель равнялся 37 процентам, в феврале - 42 процентам, ноябре 2018 года - 36 процентам, в марте 2018-го - 27 процентам. При этом настроенных негативно по отношению к ЕС гораздо меньше - 34 процента в августе, 44 процента в мае, 45 процентов в феврале.

Контекст

Палата представителей Конгресса США приняла четыре связанных с Россией документа - от отказа признания Крыма частью РФ до раскрытия данных о доходах Путина. Подробнее о них - у DW. (13.03.2019)

После аннексии Крыма страны Запада неоднократно вводили новые или расширяли уже действующие санкции против властей РФ. При этом между США и Европой всегда было несколько отличий. (20.12.2018)

При этом к Германии положительно относится 61 процент респондентов (в ноябре 2015 года - 73 процента, в феврале 2011 года - 84 процента). Об отрицательном отношении к ФРГ заявили 25 процентов участников последнего опроса (в ноябре 2015 года - 17 процентов, в феврале 2011 года - 8 процентов).

Все меньше россиян считают свою страну европейской

Между тем лишь 18 процентов респондентов оценили отношения РФ и США как "дружественные", "хорошие, добрососедские" либо "нормальные, спокойные", отношения России и ЕС - 35 процентов. При этом в общей сложности отношения с Вашингтоном считают "прохладными", "напряженными" или "враждебными" 78 процентов, с Брюсселем - 59 процентов опрошенных.

На вопрос о том, считают ли респонденты Россию европейской страной, положительно ответили 37 процентов, отрицательно - 55 процентов. В августе 2008 года 52 процента россиян считали свою страну европейской, противоположного мнения придерживались 36 процентов респондентов.

Опрос проведен 22-28 августа среди 1608 городских и сельских жителей РФ методом личного интервью на дому у респондентов.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Пограничный контроль в британском аэропорту Хитроу

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Запрет на въезд и заморозка активов

    В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

  • Офис компании Роснефть в Москве и часть Кремлевской стены

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Секторальные санкции в связи с событиями в Украине

    16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

  • Вход в филиал Сбербанка в Москве

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ЕС последовал примеру США

    Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

  • Нефтедобывающая платформа Приразломная.

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Российская нефтянка под санкциями

    Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

  • Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров держит автомат, произведенный концерном Калашников

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ВПК под прицелом

    Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Лубянке

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции в отношении силовиков

    В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

  • Предприниматель Олег Дерипаска и президент РФ Владимир Путин

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы

    В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

  • Британские военные в масках и защитных костюмах

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции за отравление Скрипалей

    27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 13:25

Россия снова в ПАСЕ: Украина и Грузия в шоке, Запад сдержанно оптимистичен. DW Новости

Контекст

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

Галерея DW о том, какие американские и европейские санкции и за что были введены в отношении России за последние четыре года. (27.08.2018)  

Ссылки в интернете

Результаты опроса "Левада-центра"

Аудио- и видеофайлы по теме

Россия снова в ПАСЕ: Украина и Грузия в шоке, Запад сдержанно оптимистичен. DW Новости  

Почему США не остановили Путина в Крыму - экс-советник Обамы Бен Родс в Conflict Zone на русском  

США намерены снизить зависимость стран Европы от энергоносителей из России  

Также по теме

Symbolbild Putin Medien in Russland

Россияне назвали своим главным удовольствием просмотр телевизора 24.05.2018

34 процента жителей России больше всего любят смотреть телевизор, сообщает "Левада-центр". 26 процентов россиян выше прочего ценят деньги, 22 процента - путешествия, 12 процентов - секс.

Fahnen von der EU und Russland

Россия и Европа: все дальше друг от друга? 10.11.2017

Политическая напряженность в отношениях России и ЕС сопровождается растущей отчужденностью между рядовыми жителями. DW - о результатах опроса в России, Германии и Польше.

Moskau - Alltag

Можно ли доверять соцопросам в России 22.01.2019

От снижения поддержки Путина до ностальгии по СССР - соцопросы популярны в СМИ, но доверие к ним среди россиян падает, многие опасаются говорить правду. Как относиться к их результатам?

Реклама

Самые читаемые

ЦРУ эвакуировало из России близкого к Путину американского шпиона  

Секрет для МС-21: что искал в Италии дипломат из России  

Rammstein: Когда кровь рифмуется с любовью  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно