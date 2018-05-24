"Левада-центр" сообщил об улучшении мнения россиян о Западе

Социологи Аналитического центра Юрия Левады зафиксировали постепенное улучшение отношения россиян к Западу. В ходе проведенного в августе опроса 42 респондента заявили, что "очень хорошо" либо "в основном хорошо" относятся к США, в мае этот показатель составлял 31 процент, в феврале - 34 процента, в ноябре 2018 года - 31 процент, а в марте того же года - 24 процента, сообщил во вторник, 10 сентября, "Левада-центр".

О резко отрицательном или в основном отрицательном отношении к Соединенным Штатам заявили 44 участника последнего опроса. При этом еще в мае таких людей было 52 процента, а в феврале - 56 процентов.

К ЕС положительно относятся половина россиян

К Евросоюзу в целом "очень хорошо" или "в основном хорошо" в августе относились 50 процентов россиян. В ходе аналогичного опроса в мае этот показатель равнялся 37 процентам, в феврале - 42 процентам, ноябре 2018 года - 36 процентам, в марте 2018-го - 27 процентам. При этом настроенных негативно по отношению к ЕС гораздо меньше - 34 процента в августе, 44 процента в мае, 45 процентов в феврале.

При этом к Германии положительно относится 61 процент респондентов (в ноябре 2015 года - 73 процента, в феврале 2011 года - 84 процента). Об отрицательном отношении к ФРГ заявили 25 процентов участников последнего опроса (в ноябре 2015 года - 17 процентов, в феврале 2011 года - 8 процентов).

Все меньше россиян считают свою страну европейской

Между тем лишь 18 процентов респондентов оценили отношения РФ и США как "дружественные", "хорошие, добрососедские" либо "нормальные, спокойные", отношения России и ЕС - 35 процентов. При этом в общей сложности отношения с Вашингтоном считают "прохладными", "напряженными" или "враждебными" 78 процентов, с Брюсселем - 59 процентов опрошенных.

На вопрос о том, считают ли респонденты Россию европейской страной, положительно ответили 37 процентов, отрицательно - 55 процентов. В августе 2008 года 52 процента россиян считали свою страну европейской, противоположного мнения придерживались 36 процентов респондентов.

Опрос проведен 22-28 августа среди 1608 городских и сельских жителей РФ методом личного интервью на дому у респондентов.

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