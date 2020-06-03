 ЛГБТ-сообщество отмечает Christopher Street Day в условиях пандемии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.06.2020

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Мир

ЛГБТ-сообщество отмечает Christopher Street Day в условиях пандемии

Так как из-за коронавируса во всем мире отменены сотни прайд-парадов, европейские ЛГБТ-организации организовали онлайн-акцию. Традиционные марши прошли в Берлине, Лондоне, Вене.

Традиционный гей-парад в Берлине, 27 июня 2020 года

Традиционный гей-парад в Берлине, 27 июня 2020 года

Представители сексуальных меньшинств во всем мире в воскресенье, 28 июня, отмечают 51-ю годовщину Christopher Street Day (CSD) в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Из-за карантинных ограничений сотни прайд-парадов и других мероприятий во многих странах отменены или перенесены, в связи с чем объединение европейских ЛГБТ-организаций European Pride Organisers Association (EPOA) организовало 24-часовое благотворительное онлайн-мероприятие.

Собранные средства поступят ЛГБТ-организациям в разных странах мира, которые из-за пандемии лишились необходимой финансовой поддержки, указывает EPOA. В программе мероприятия были выступления разных исполнителей и музыкальных групп, а также других деятелей искусства, активистов и политиков. В их числе - президент Коста-Рики Карлос Альварадо, отмечает информагентство AFP. Эта страна стала недавно первой в Центральной Америке, где официально разрешены однополые браки.

"Живые" прайд-парады несмотря на пандемию

По данным EPOA на 29 мая, из-за пандемии во всем миры были отменены 500 традиционных гей-парадов. Между тем в некоторых городах при условии соблюдения дистанции и ряда других условий проведение маршей было возможным. Так, в Берлине в параде приняли участие около 3500 человек. В Вене был организован автопробег с участием около 200 машин, водители которых держали в руках радужные флажки. Подобные акции прошли также в Лондоне и Мехико.

Радужный флаг на здании посольства США в Москве

Радужный флаг на здании посольства США в Москве

В Гамбурге прайд-парад назначен на 1 августа. В другом крупном немецком городе, Мюнхене, вместо традиционного CSD-шествия с 4 по 12 июля пройдет ряд мероприятий, организованных ЛГБТ-сообществом. Активисты во Франкфурте-на-Майне наметили на 18 июля автопробег.

История возникновения парада Christopher Street Day

28 июня 1969 года полицейские устроили облаву на бар "Стоунволл-инн" на улице Кристофер-стрит в Нью-Йорке, считавшийся местом встречи геев, лесбиянок и транссексуалов. Посетители бара отказались предъявить свои удостоверения личности и устроили бунт, который перерос в многодневные массовые беспорядки. Эти протесты считаются отправной точкой для становления современного движения за соблюдение прав ЛГБТ. 

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    Автор: Виктор Вайц


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5 фактов о Christopher Street Day

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