Лауреат премии DW Сацук: В Беларуси трудно получить информацию о коронавирусе

Главный редактор белорусского сетевого издания "Ежедневник" Сергей Сацук стал одним из лауреатов премии Deutsche Welle "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) за 2020 год. В этом году премия вручается за освещение кризиса, вызванного пандемией коронавируса SARS-CoV-2.

DW поговорила с Сергеем Сацуком о сложности работы журналиста в Беларуси во время эпидемии коронавируса. По словам Сацука, новость о получении премии стала для него неожиданной. "Конечно, признание всегда приятно. Когда я вышел из СИЗО (Сацук провел там 10 дней. - Ред.), также было приятно узнать, сколько людей меня поддерживали, пока я там находился", - говорит журналист.

Сацук: Минздрав – самое закрытое ведомство в Беларуси

Основной проблемой в освещении пандемии коронавируса в Беларуси Сацук называет трудности в получении информации. "У нас на самом высшем уровне определили, что достоверная информация о коронавирусе есть только у Минздрава, а все остальное - фейки". По словам Сацука, с одной стороны, президент не вводит карантин и заставляет людей самих принимать решение, например, водить детей в школу или нет, а с другой - ограничивает распространение информации и дает только данные Минздрава. "Но, если ты перекладываешь ответственность на людей, дай им возможность получить всю информацию, а не только официальную, тогда они ответственно смогут принять решение", - считает журналист.

По мнению Сацука, министерство здравоохранения - самое закрытое ведомство в Беларуси. "Эта проблема возникла не сейчас, она была и раньше. Просто сейчас с эпидемией она стала более отчетливо и хорошо видна", - считает Сацук.

Проблему с доступом к информации Сацук в целом называет главной сложностью работы журналиста в Беларуси. Кроме того, журналисты, которые поднимают острые проблемы, делают расследования, могут подвергнуться преследованиям, как это и случилось с ним: "Последние два года мы жестко столкнулись с этим вплоть до угроз убийства, угроз нас посадить".

Глава БАЖ: Премия будет хорошим стимулом продолжать работу

Независимые журналисты в Беларуси считают присуждение премии DW "За свободу слова" Сергею Сацуку абсолютно справедливым. Глава независимой Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец в разговоре с DW отметил, что у Сергея Сацука было очень тяжелое время, а эта премия будет хорошим стимулом продолжать работу и станет поддержкой в этот сложный для журналиста период.

Вместе с тем Бастунец связывает преследование Сацука не с публикациями о коронавирусе, а с расследованиями журналиста о коррупции в Минздраве. "Люди, которые стоят за уголовным делом против Сацука, просто использовали ситуацию с коронавирусом как удобный момент, чтобы попытаться расправиться с Сергеем, но я думаю, что им это не удастся", - надеется глава БАЖ.

Главный редактор белорусского портала tut.by Марина Золотова, которая сама недавно была фигурантом уголовного дела, говорит, что премия и награда для Сергей Сацука - это сейчас большая поддержка. "Я не сомневаюсь, что преследование - это заказ против него. Сергей сильно отличается от белорусского журналистского сообщества: он сам по себе, работает по своим правилам, не оглядываясь по сторонам - он реально независимый журналист", - считает Золотова.

Марина Золотова ожидает, что в ближайшее время дело против Сацука развалится и все закончится для него благополучно. "Надеюсь, он найдет в себе силы продолжать работу в "Ежедневнике", и мы узнаем еще много интересного", - говорит главред tut.by.

Задержание Сацука и уголовное дело

Сергей Сацук 25 марта был задержан по подозрению в получении взятки и стал фигурантом уголовного дела. Поводом для преследования могла стать статья "Кто сеет панику вокруг коронавируса, президент или сайты и каналы?", опубликованная на сайте "Ежедневника", в которой Сацук усомнился в точности официальных данных о распространении инфекции в стране.

О задержании Сацука и обысках в помещении редакции "Ежедневника" его коллеги сообщили 26 марта. Спустя 5 дней на сайте Комитета государственного контроля (КГК) Беларуси была опубликована информация, что, по версии ведомства, Сацук получил 5 тысяч долларов США "за подготовку и размещение на принадлежащем ему сайте статьи, содержащей компрометирующие сведения в отношении конкурентов субъекта хозяйствования - компании "Анимед". 4 апреля генеральный прокурор Беларуси отменил решение о взятии журналиста под стражу, однако обвинения с него не были сняты.

По мнению Сацука, ситуация с коронавирусом была в большей степени использована как повод, чтобы начать преследование из-за его журналистских расследований. Ранее в возглавляемом им издании "Ежедневник" было опубликовано несколько расследований, касающихся коррупции во властных структурах и критикующих работу системы здравоохранения Беларуси на фоне пандемии коронавируса. Сам журналист неоднократно заявлял, что с ним пытаются расправиться за его профессиональную деятельность.

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