 Лауреат премии DW Сацук: В Беларуси трудно получить информацию о коронавирусе | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 03.05.2020

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Беларусь

Лауреат премии DW Сацук: В Беларуси трудно получить информацию о коронавирусе

Белорусский журналист Сергей Сацук стал лауреатом премии DW "За свободу слова". DW поговорила с ним о премии и сложности работы журналиста в Беларуси во время эпидемии коронавируса.

Белорусский журналист Сергей Сацук

Белорусский журналист Сергей Сацук

Главный редактор белорусского сетевого издания "Ежедневник" Сергей Сацук стал одним из лауреатов премии Deutsche Welle "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) за 2020 год. В этом году премия вручается за освещение кризиса, вызванного пандемией коронавируса SARS-CoV-2.

DW поговорила с Сергеем Сацуком о сложности работы журналиста в Беларуси во время эпидемии коронавируса. По словам Сацука, новость о получении премии стала для него неожиданной. "Конечно, признание всегда приятно. Когда я вышел из СИЗО (Сацук провел там 10 дней. - Ред.), также было приятно узнать, сколько людей меня поддерживали, пока я там находился", - говорит журналист.

Сацук: Минздрав – самое закрытое ведомство в Беларуси

Основной проблемой в освещении пандемии коронавируса в Беларуси Сацук называет трудности в получении информации. "У нас на самом высшем уровне определили, что достоверная информация о коронавирусе есть только у Минздрава, а все остальное - фейки". По словам Сацука, с одной стороны, президент не вводит карантин и заставляет людей самих принимать решение, например, водить детей в школу или нет, а с другой - ограничивает распространение информации и дает только данные Минздрава. "Но, если ты перекладываешь ответственность на людей, дай им возможность получить всю информацию, а не только официальную, тогда они ответственно смогут принять решение", - считает журналист.

По мнению Сацука, министерство здравоохранения - самое закрытое ведомство в Беларуси. "Эта проблема возникла не сейчас, она была и раньше. Просто сейчас с эпидемией она стала более отчетливо и хорошо видна", - считает Сацук.

Проблему с доступом к информации Сацук в целом называет главной сложностью работы журналиста в Беларуси. Кроме того, журналисты, которые поднимают острые проблемы, делают расследования, могут подвергнуться преследованиям, как это и случилось с ним: "Последние два года мы жестко столкнулись с этим вплоть до угроз убийства, угроз нас посадить".

Глава БАЖ: Премия будет хорошим стимулом продолжать работу

Независимые журналисты в Беларуси считают присуждение премии DW "За свободу слова" Сергею Сацуку абсолютно справедливым. Глава независимой Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец в разговоре с DW отметил, что у Сергея Сацука было очень тяжелое время, а эта премия будет хорошим стимулом продолжать работу и станет поддержкой в этот сложный для журналиста период.

Вместе с тем Бастунец связывает преследование Сацука не с публикациями о коронавирусе, а с расследованиями журналиста о коррупции в Минздраве. "Люди, которые стоят за уголовным делом против Сацука, просто использовали ситуацию с коронавирусом как удобный момент, чтобы попытаться расправиться с Сергеем, но я думаю, что им это не удастся", - надеется глава БАЖ.

Главный редактор белорусского портала tut.by Марина Золотова, которая сама недавно была фигурантом уголовного дела, говорит, что премия и награда для Сергей Сацука - это сейчас большая поддержка. "Я не сомневаюсь, что преследование - это заказ против него. Сергей сильно отличается от белорусского журналистского сообщества: он сам по себе, работает по своим правилам, не оглядываясь по сторонам - он реально независимый журналист", - считает Золотова.

Марина Золотова ожидает, что в ближайшее время дело против Сацука развалится и все закончится для него благополучно. "Надеюсь, он найдет в себе силы продолжать работу в "Ежедневнике", и мы узнаем еще много интересного", - говорит главред tut.by.

Задержание Сацука и уголовное дело

Сергей Сацук 25 марта был задержан по подозрению в получении взятки и стал фигурантом уголовного дела. Поводом для преследования могла стать статья "Кто сеет панику вокруг коронавируса, президент или сайты и каналы?", опубликованная на сайте "Ежедневника", в которой Сацук усомнился в точности официальных данных о распространении инфекции в стране.

О задержании Сацука и обысках в помещении редакции "Ежедневника" его коллеги сообщили 26 марта. Спустя 5 дней на сайте Комитета государственного контроля (КГК) Беларуси была опубликована информация, что, по версии ведомства, Сацук получил 5 тысяч долларов США "за подготовку и размещение на принадлежащем ему сайте статьи, содержащей компрометирующие сведения в отношении конкурентов субъекта хозяйствования - компании "Анимед". 4 апреля генеральный прокурор Беларуси отменил решение о взятии журналиста под стражу, однако обвинения с него не были сняты.

По мнению Сацука, ситуация с коронавирусом была в большей степени использована как повод, чтобы начать преследование из-за его журналистских расследований. Ранее в возглавляемом им издании "Ежедневник" было опубликовано несколько расследований, касающихся коррупции во властных структурах и критикующих работу системы здравоохранения Беларуси на фоне пандемии коронавируса. Сам журналист неоднократно заявлял, что с ним пытаются расправиться за его профессиональную деятельность.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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