 Латвийские православные не уходят из Московского патриархата | Новости из Германии о Европе | DW | 07.11.2019

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Европа

Латвийские православные не уходят из Московского патриархата

В Латвии отлученный от церкви деятель создал организацию, которую спутали с ЛПЦ. Официальная православная церковь в Латвии остается под юрисдикцией Москвы.

Вид на Ригу (фото из архива)

Вид на Ригу (фото из архива)

Синод Латвийской православной церкви (ЛПЦ) в четверг, 7 ноября, опроверг сведения о переходе из Московского патриархата в Константинопольский. Сообщения появились после того, как регистре предприятий Латвии в конце октября была зарегистрирована организация под названием "Латвийская православная автономная церковь (ЛПАЦ) в юрисдикции Константинопольского патриархата". Как отмечает пресс-служба ЛПЦ, руководителем этой организации является более 20 лет назад отлученный от церкви Виктор Контузоров.

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"С тех пор и по сегодняшний день Виктор Контузоров не является православным", - подчеркнули в ЛПЦ, добавив, что два юридических лица не имеют ничего общего. Представители церкви назвали сведения о переходе ЛПЦ под юрисдикцию Стамбула "откровенной неприкрытой ложью, придуманной недругами православия".

Как сообщает латвийский сайт gorod.lv, бывший игумен Контузоров, которому сейчас 75 лет, стал первым человеком в истории ЛПЦ, который был предан анафеме. Он был принят в штат по подложным рекомендациями, служил в Даугавпилсе, а в дальнейшем в его ведомстве были замечены злоупотребления в финансовой деятельности.

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    Автор: Лилия Ржеутская


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