 Ландсбергис: То, что Москва называет компромиссом, мы считаем капитуляцией | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 10.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Ландсбергис: То, что Москва называет компромиссом, мы считаем капитуляцией

Первый лидер вновь обретшей независимость Литвы проанализировал в интервью DW внешнюю политику России и прокомментировал предложение Владимира Путина провести саммит пяти постоянных членов Совбеза ООН.

Витаутас Ландсбергис во время интервью Константину Эггерту

Витаутас Ландсбергис во время интервью Константину Эггерту

Статью Владимира Путина в журнале The National Interest многие в Центральной Европе и Балтии восприняли как призыв Москвы к США, КНР, Великобритании и Франции провести встречу в верхах лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН и снова поделить мир на сферы влияния. DW попросила Витаутаса Ландсбергиса, первого главу Литовской Республики после восстановления независимости в 1990 году, поделиться своим анализом ситуации.

DW: Господин Ландсбергис, президент Путин недавно опубликовал статью, посвященную 75-летию окончания Второй мировой войны. В ней он не только дает свою оценку происходившему 80-75 лет назад, но и предлагает свои варианты того, как лучше устроить сегодняшний мир. Вы согласны с его выводами?

Витаутас Ландсбергис: Статья - это прежде всего подтасованная фейковая история Второй мировой войны, приспособленная к сегодняшним требованиям путинской России и ее целям покорения мира. Покорения, которое начинается с согласия подчиниться воле - более мягкой или более жесткой. Где-нибудь проливается кровь, убивают много людей, а где-нибудь нажим и угроза: дескать, будет хуже, если не пойдет так, как я говорю. А если не идет так, как я говорю, значит, вы меня унижаете и не уважаете, и будет плохо, и вы будете сами виноваты.

- Вы хотите сказать, это угроза президенту Трампу, президенту Макрону, то есть, фактически, адресатам его статьи?

Черчилль, Рувельт и Сталин на конференции в Ялте в 1945 году

Делить мир на сферы влияния начали еще на конференции в Ялте в 1945 году

- Это угроза западной цивилизации, которая уже объявлена врагом. Евросоюз - это враг. Америка - это враг. Все они хотят уничтожить Россию, поэтому Россия вправе ударить по ним и навести порядок. Так было и у Сталина, и у Ленина. Россия видит себя в окружении врагов, и поэтому считает, что любой шаг в ее интересах допустим. Лидерам России все дозволено. Они даже не говорят: "Мы ударим, если по нам ударят". Нет, они говорят: "Мы можем превентивно ударить ядерной бомбой".

- Ну, этого в статье нет, в статье есть предложение: давайте соберемся и реализуем то, что придумали в 45-м году, когда создали Организацию Объединенных Наций. Вот посыл Путина.

- Да, но у Путина есть имеющие силу закона доктрины, в которых все уже сказано заранее - кто враг и как к нему надо относиться. Враг должен быть уничтожен - может быть, постепенно, гибридными средствами или уступками и принуждением к капитуляции. С российской стороны никакие уступки не предвидятся. А от "врагов России" требуют уступок. И это в Москве называют компромиссом. В нашем случае в 90-м году было то же самое.

- Вы говорите о восстановлении независимости Литвы в марте 1990 года? Как это связано?

- Да. Тут у нас были и военные действия, и угрозы, и блокада. А на Западе - вплоть до администрации США - раздавались голоса, что Литва, мол, "не хочет компромисса". И я должен был объяснять сенатору Ричарду Лугару, который мне звонил от имени президента Буша: то, что Москва называет компромиссом - это капитуляция. Она требует от нас капитуляции, называя это компромиссом и обвиняя нас в том, что мы - такие, дескать, упрямые - не хотим компромисса.

- Саммит, который предлагает Путин - это, с вашей точки зрения, аналог того, что делало союзное руководство в отношении Литвы? Но, допустим, Макрон, Трамп, Джонсон и Си Цзиньпин согласятся на него приехать и встретиться с Путиным. Это же не значит, что они с Кремлем согласны.

- То, что они приезжают к "хозяину", - уже уступка, шаг в сторону капитуляции. Мы видим: всегда, когда есть проблема между Россией и демократиями, то не Путин едет куда-нибудь в Париж или Берлин, а к нему приезжают президенты и канцлеры - выслушать, что "хозяин" скажет. Они привыкли к этому послушанию, а сейчас и Америку в это втягивают. И сейчас американский президент приедет выслушать. А выслушать ему уже предложено - на столе путинская фейковая версия войны. И самим фактом своего приезда они с ней согласятся.

- В Брюсселе и на разных международных конференциях по безопасности можно услышать такой тезис: неизвестно, получится ли защитить балтийские страны в случае, если, например, Россия попытается начать какую-нибудь военную акцию. В странах Балтии людей мало, эти страны далеко, инфраструктура трудная

- Послушайте, сколько нужно лекций по истории? А стоит ли кому-то умирать за Данциг? Да? Вот Гитлер это забирает. Кто хочет пойти воевать против Гитлера из-за какого-то польского Гданьска. Давайте отдадим его, Австрию, Чехословакию...

Сейчас, на первый взгляд, большой войны нет, но война уже идет - бьют по мозгам, и эти мозги капитулируют. Постепенно, по принципу тонко нарезанной салями. Можно начать отрезать с Украины. Это уже идет. Отдадите ли вы Украину обратно России? Или будете защищать?

- Совсем недавно Украина получила статус привилегированного партнера НАТО, который имеют только Финляндия, Швеция, Иордания, Южная Корея и Австралия. Это ведь шаг в правильном направлении? Значит, все-таки не отдают?

- Конечно, это шаг в правильном направлении. Но это еще далеко от того, чего хотела бы Польша, я не говорю уже о Литве: иметь полноценные американские силы на своей земле. Для нас это единственная защита и опора, ведь Путин может побояться ударить по американской армии.

- Вы имеете в виду дислокацию американских сил в Польше и Литве?

- Да, в дополнение к принятию Украины в число привилегированных партнеров. А почему нет? Если нам постоянно угрожают, то не следует слушать тех, кто боится раздразнить Москву. Она не стесняется дразнить весь мир. А ответить ей - значит, раздразнить?! Конечно, то, что сделали для Украины - правильно. Но выступает ли Евросоюз достаточно на стороне Украины как своего уже ассоциированного члена? А осознает ли Евросоюз, что на него напали c помощью наемников, заслав всяких там "Захарченко", "Моторолу" и прочих. А еще "Вагнера" могут заслать, как Россия это делает в Африке, чтобы проплаченные захватчики осваивали все новые пространства влияния, а потом и правления. У этого государства нет другой - благородной и созидательной - цели, кроме как расширять свои владения вплоть до всех морей. Так что я вижу слабость этой европейской политики.

- С другой стороны, есть батальон передового базирования НАТО на основе сил бундесвера. Вы на них полагаетесь?

- Приходится полагаться. Но мы знаем, как обычно бывает. В случае возникновения кризисной ситуации еще дополнительно решают - ответить ли адекватно на нападение или ультиматум, или же уступить. Когда Путин на встречу с Меркель привел с собой собаку, чтобы психологически давить на канцлера, она не сказала ему: "Уберите свою собаку". Тем самым она уже сдалась. А если бы Меркель сказала ему: "Путин, убери свою собаку" - это была бы ее победа. Но на это нужна воля.

- В Литве и Латвии запретили RT. Это своего рода ответ этих стран на европейскую дискуссию о том, считать или не считать "Спутник" или RT журналистикой. У Москвы такой аргумент: если вы на Западе называете себя сторонниками свободы слова, то почему не даете нам возможность это слово высказать?

- Потому что вы злоупотребляете, используете эти свободы против нас намеренно, нагло и даже издеваясь. Нашими же свободами хотите нас уничтожить. Как говорил Ленин: "Мы вас повесим, а за веревку вы сами заплатите". И эта стратегия вполне успешна.

Смотрите также:

  • Лидеры держав-победительниц Черчилль, Трумэн и Сталин перед входом во дворец Цецилиенхоф в августе 1945 года
    Еще по теме

    75 лет Потсдамской конференции

    "Потсдамская конференция 1945 года - новое устройство мира" (Potsdamer Konferenz 1945 - Die Neuordnung der Welt) - специальная выставка, открывшаяся в Потсдаме и приуроченная к 75-летию этой встречи лидеров трех держав-победительниц во Второй мировой войне.

  • Внутренний двор дворца Цецилиенхоф
    Еще по теме

    75 лет Потсдамской конференции

    Она началась 17 июля и завершилась 2 августа 1945 года. Местом проведения был выбран дворец Цецилиенхоф, где работает постоянная экспозиция о Потсдамской конференции, дополненная сейчас специальной выставкой - до конца 2020 года.

  • Заседание участников конференции 17 июля 1945 года
    Еще по теме

    75 лет Потсдамской конференции

    Организаторам, однако, не удалось получить для временной демонстрации экспонаты из России. Во время подготовки возникли разногласия по поводу формулировок в сопроводительных текстах, о чем можно прочитать по ссылке под этой фотогалереей. Далее - снимки корреспондента агентства dpa, сделанные перед открытием.

  • Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    75 лет Потсдамской конференции

    Этот круглый стол мы уже видели на предыдущей фотографии, сделанной в первый день работы Потсдамской конференции. Так этот зал, в котором решались судьба послевоенной Германии, а также новое устройство Европы и мира, выглядит сейчас.

  • Потсдамская конференция 1945 года - Новое устройство мира

    75 лет Потсдамской конференции

    В начале экспозиции посетители могут увидеть эти и другие фотографии, сделанные в последние недели войны и после капитуляции нацистской Германии. Среди них - радующиеся солдаты, освобожденные узники концлагерей и разрушенные немецкие города.

  • Личный дневник Джой Милвард (Joy Milward)

    75 лет Потсдамской конференции

    Личный дневник Джой Милвард - главного секретаря премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Во время проведения конференции, когда она оказалась свидетельницей этих исторических переговоров, Милвард было 19 лет.

  • Джой Милвард

    75 лет Потсдамской конференции

    Для своего дневника в Потсдаме Джой Милвард использовала пустой фотоальбом с железным крестом на обложке, найденный на вилле в потсдамском районе Бабельсберг, где располагалась штаб-квартира британской делегации. На заднем плане - портрет автора дневника, на переднем - монитор для просмотра отсканированных страниц.

  • Металлический бокс из Нагасаки

    75 лет Потсдамской конференции

    Металлический бокс для школьного обеда со следами от взрыва атомной бомбы в Нагасаки.

  • Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    75 лет Потсдамской конференции

    Помимо Сталина, Черчилля и Трумэна, в конференции участвовали высокопоставленные военные, дипломаты и политики из СССР, Великобритании и США. Среди них были (слева направо) - Энтони Иден, Джордж Маршалл, Уильям Даниел Леги, Георгий Жуков, Андрей Громыко и Алан Брук. Отметим также, что после 25 июля Великобританию представлял победивший на выборах Клемент Эттли.

  • Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    75 лет Потсдамской конференции

    В бывшем обеденном зале замка разместили часть временной экспозиции, посвященную беженцам и депортированным после Второй мировой войны.

  • Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    75 лет Потсдамской конференции

    Заглянем еще в два зала постоянной экспозиции. На этой фотографии - рабочий кабинет президента США Гарри Трумэна.

  • Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    75 лет Потсдамской конференции

    Рабочий стол в комнате советской делегации и портрет Сталина - картина Фёдора Шурпина "Утро нашей Родины".

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 15:18

Генсек НАТО в "Немцова.Интервью": Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО

Аудио- и видеофайлы по теме

Как выставка к 75-летию Потсдамской конференции осталась без экспонатов из РФ (22.06.2020)  

"Полоса смерти": какой Берлинская стена запомнилась фотографу Герду Данигелю (07.11.2019)  

Реклама

Самые читаемые сегодня

ЕС утвердил новые правила для дальнобойщиков: что изменится  

В чем в Европарламенте обвиняют Лукашенко и кто за него вступился  

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно