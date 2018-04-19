Лайфхак от Дмитрия Пескова против бедности

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков удивлен данным о доходах россиян и просит Росстат разъяснить, почему каждому третьему не хватает денег на обувь для семьи. Карикатурист Сергей Елкин тоже удивлен.
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Автор: Сергей Елкин
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