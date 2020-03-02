Лазейка для нацистов: Ватикан и "крысиные тропы"

На третий год после завершения Второй мировой войны одному из нацистских военных преступников удалось бежать из-под стражи в австрийском Линце. Франц Штангль (Franz Stangl), бывший гауптштурмфюрер СС и комендант концлагерей Собибор и Треблинка, ответственный за смерть почти миллиона евреев, шел пешком через Грац и Меран во Флоренцию.

Его цель находилась в 300 километрах дальше на юг: Рим, столица Италии, а точнее, Ватикан. "Вы, должно быть, Франц Штангль, я вас ждал", - приветствовал его по прибытии римский епископ Алоис Худаль (Alois Hudal) и организовал для него поддельные документы. После этого Штангль переправился в Сирию, куда за ним следовала его семья, и эмигрировал из Дамаска в Бразилию в 1951 году. Вплоть до своего ареста в 1967 году беглый нацистский каратель собирал автомобили на заводе "Фольксваген" в Сан-Паулу.

Франц Штангль был приговорен к пожизненному заключению в 1970 году. Год спустя умер в тюрьме в Дюссельдорфе

Австриец Франц Штангль был одним из тысяч нацистов и коллаборационистов, которым с церковной помощью удалось скрыться от правосудия. Пути побега проходили по маршрутам, которые американские спецслужбы называли "крысиными тропами". Например, из Инсбрука через Альпы до Мерана или Больцано в Южном Тироле, затем до Рима и оттуда до итальянского портового города Генуи. Штангль бежал из Европы в обход через Сирию, большинство национал-социалистов плыли на кораблях через океан напрямую в Южную Америку, главным образом, в Аргентину - "мыс последней надежды" для нацистов, как выразился в свое время переживший Холокост "охотник за нацистами" Симон Визенталь (Simon Wiesenthal).

Система, построенная на импровизации

"Система "крысиных троп" не имела тщательно продуманной структуры, а состояла из множества отдельных компонентов", - поясняет в интервью DW историк Даниэль Шталь (Daniel Stahl) с кафедры современной и новейшей истории Университета имени Фридриха Шиллера в Йене. - Это было скорее стихийное сотрудничество различных инстанций, которое постепенно складывалось после Второй мировой войны".

Историк Даниэль Шталь

Сначала через Альпы в Италию - через эту лазейку ускользнули 90 процентов нацистских преступников. Затем первая остановка в Южном Тироле: в монастыре тевтонского ордена в Мерано, в монастыре капуцинов под Брессаноне или во францисканском монастыре под Больцано. Вот почему итальянскую "крысиную тропу" также называют монастырским маршрутом. Военные преступники нередко скрывались за церковными стенами в течение нескольких лет, собирая деньги для побега за границу. Порой возникала абсурдная ситуация, когда нацистские каратели жили бок о бок с жертвами национал-социализма: евреями, направлявшимися в Палестину.

Дальше дорога вела в Рим. При наличии рекомендательного письма от католической церкви получить паспорт через Международный комитет Красного Креста (МККК), который к 1951 году выдал около 120 тысяч документов, подтверждающих личность, было проще простого.

"Принято считать, что хорошо продуманный план по спасению нацистов был разработан еще во время Второй мировой войны. Но это не так. Даже нацист такого ранга, как Франц Штангль, поначалу блуждал по Риму, не зная, что делать дальше", - объясняет историк Даниэль Шталь. Нужная информация передавалась устно. При этом часто упоминалось имя Алоиса Худаля. Впоследствии этот римский епископ австрийского происхождения будет говорить, что помогал "совершенно невиновным" беглецам спастись "от их мучителей с помощью поддельных удостоверений личности". Во времена "третьего рейха" Алоис Худаль не скрывал своих симпатий по отношению к гитлеровскому режиму. А что если бы католическая церковь не простерла свою длань над нацистскими военными преступниками? "Штанглю и другим было бы намного сложнее организовать свой побег", - уверен Даниэль Шталь.

Длинный список бежавших по "крысиным тропам"

Маршруты бегства многих военных преступников реконструировать впоследствии не удалось из-за отсутствия документальных свидетельств. По различным данным, число нацистов высокого ранга, воспользовавшихся "крысиными тропами", составляет порядка двух-трех сотен человек. Большинство из них нашло убежище в Аргентине, где в 1946 году президентом был избран сочувствовавший немецким нацистам Хуан Перон. Назовем лишь трех из длинного списка.

Адольф Эйхман

Организатор Холокоста бежал в Аргентину через Больцано в 1950 году под именем Риккардо Клемент и позже организовал переезд через океан для своей семьи.

Адольф Эйхман во время суда в Израиле 12 апреля 1961 года

В знак благодарности за помощь Ватикана протестант Эйхман даже перешел в лоно католической церкви. Одно время он работал электриком на заводе по производству грузовиков Daimler-Benz. В 1960 году он был похищен израильской секретной службой "Моссад", предан суду в Израиле и в 1962 году казнен.

Йозеф Менгеле

"Ангел смерти из Освенцима", проводивший медицинские опыты на узниках концлагеря, бежал в Южный Тироль в 1949 году, где ему помогли получить новый паспорт. Теперь он Хельмут Грегор, 38 лет, католик, механик, родом из южнотирольского Термино. Таким образом Менгеле квалифицируется на выезд: этнические немцы и лица без гражданства имели право на паспорт от Международного комитета Красного Креста (МККК). Всю свою последующую жизнь Менгеле провел в Южной Америке, в Аргентине, Парагвае и Бразилии. 7 февраля 1979 года у него случился инсульт, и он утонул во время купания на бразильском курорте Бертиога.

Клаус Барби

Во время оккупации Франции глава гестапо Лиона, получивший прозвище "лионский мясник", переправился как Клаус Альтман из Румынии в Южную Америку.

Йозеф Менгеле (третий справа) с друзьями в Бразилии

Визу в Боливию Барби получил с помощью спецслужб США в 1951 году и впоследствии выполнял их поручения, а также заказы германской Федеральной разведывательной службы. Его местонахождение было известно общественности с 1970 года. В 1983 году Боливия экстрадировала Барби во Францию, где он был приговорен к пожизненному заключению и умер от рака в тюрьме 25 сентября 1991 года.

Что знал Пий XII о "крысиных тропах"?

Несмотря на то, что историкам довольно много уже известно о системе "крысиных троп", до сих пор на один вопрос нет однозначного ответа: что знал об этом Пий XII? Итальянец Эудженио Мария Джузеппе Джованни Пачелли стал папой римским 2 марта 1939 года, незадолго до начала Второй мировой войны, и оставался понтификом до своей смерти 9 октября 1958 года.

Кодовое имя "Adler": Клаус Барби был информантом Федеральной разведывательной службы Германии

Немецкий церковный историк Хуберт Вольф (Hubert Wolf) намерен это выяснить. 29 февраля профессор Мюнстерского университета вылетел в Рим, где в течение четырех месяцев будет работать вместе со своими коллегами со всего мира в рассекреченных архивах Ватикана. 2 марта Ватикан открыл доступ ко всем документам времени понтификата Пия XII. "Это отличная возможность получить ответы на многие вопросы, касающиеся того времени, и сама по себе очень сложная задача. Речь идет о 300-400 тысячах архивных дел, каждое объемом по тысяче листов", - говорит Хуберт Вольф в интервью DW.

Гераклов труд такого рода для него не в новинку. Историк неоднократно уже наносил визиты в Ватикан, чтобы исследовать рассекреченные архивы Инквизиции и Священной конгрегации индекса, которая вела учет книг, запрещенных к чтению Римско-католической церковью. "Что такое 20 лет понтификата Пия по сравнению с четырьмя столетиями книжной цензуры", - резюмирует Хуберт Вольф. При этом три недели копания в архивах могут не дать никаких результатов, а потом вдруг всплывает коробка с таким содержимым, которое окупит сторицей все потраченные на поиски усилия.

Немецкий церковный историк Хуберт Вольф

В любом случае потребуется много терпения. Итоговую оценку рассекреченных архивов можно будет сделать лишь через несколько лет. Но уже в скором времени историк надеется получить ответы на некоторые вопросы о "крысиных тропах", особенно о том, как строилась коммуникация в Римской курии: "Давал ли папа римский прямые указания, или это были общие рекомендации, например, что мы должны помогать людям без документов? Или же действительно папа римский, под влиянием ЦРУ, говорил, что надо заслать национально надежных людей в страны Латинской Америки, потому что там коммунисты готовы захватить весь континент, как Кубу?"

Известно, что Пий XII боялся коммунизма. Этим страхом руководствовались церковные проводники по "крысиным тропам": неважно, что делали нацисты во время Второй мировой войны, они противостояли коммунизму и уже поэтому, по их мнению, заслуживали защиты от политических преследований. Католическая церковь видела в коммунизме самую большую для себя угрозу.

"Может быть и так, что Папа ничего не знал о конкретной помощи, и что этим бесцеремонно пользовались. Или же Пий все знал, но закрывал на все глаза", - говорит церковный историк Хуберт Вольф о двух возможных выводах по итогам его предстоящего изучения рассекреченных Ватиканом архивов. Самый важный, на его взгляд, вопрос таков: "Папу использовали или он знал о таких людях, как Менгеле?" Ответ на этот вопрос, подчеркивает немецкий историк, означал бы совершено новое измерение в изучении прошлого католической церкви и европейской истории вообще.

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