 Лавров утверждает, что Россия готова к ″спасению″ ДРСМД | Новости из Германии о России | DW | 16.01.2019

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Россия

Лавров утверждает, что Россия готова к "спасению" ДРСМД

Глава МИД РФ рассказал об итогах встречи по ДРСМД с делегацией США в Женеве, а также сообщил, что брат задержанного в России американца приехал в Москву.

Здание МИД РФ

Здание МИД РФ

Москва по-прежнему готова "работать по спасению" договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), срок американского ультиматума по которому истекает 14 февраля.

С таким утверждением выступил в среду, 16 января, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе большой пресс-конференции по итогам 2018 года.

При этом глава МИД призвал европейские страны "стараться воздействовать на Вашингтон, чтобы он занял более ответственную позицию" по соглашению.

"У России - последний шанс"

Контекст

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Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью dpa, опубликованном 4 января, заявил, что "у России сейчас остался последний шанс". "Если РФ не вернется к его (договора. - Ред.) соблюдению, тогда у нас возникнет большая проблема, потому что ДРСМД разваливается", - отметил глава НАТО. 

По словам Лаврова, в ходе переговоров в Женеве 15 января Россия предлагала США "на экспертном уровне воочию убедиться", что представляет собой ракетный комплекс наземного базирования с крылатой ракетой 9M729.

Между тем переговорщик со стороны США, заместитель госсекретаря по контролю над вооружением и международной безопасности Андреа Томпсон по окончании встречи написала в Twitter, что переговоры "вызвали разочарование".

"Очевидно, что Россия продолжает существенным образом нарушать договор и не готова объяснить, как она намерена вернуться к его полноценному и поддающемуся проверке соблюдению", - пояснила политик.

Брат Пола Уилана приехал в Россию

В ходе пресс-конференции 16 января Сергей Лавров также коснулся ситуации с американцем Полом Уиланом, задержанным в РФ по делу о шпионаже. По словам главы МИД РФ, брат задержанного приехал в Россию, он ознакомлен с условиями, "в которых господин Уилан содержится".

У 48-летнего Уилана имеется гражданство США, Канады и Ирландии, а также подданство Великобритании. По официальным данным, он является руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая занимается производством различных комплектующих для автомобилей.

Он дважды принимал участие в военной кампании в Ираке - в 2004 и 2006 годах. В январе 2008 года Уилан был осужден военным трибуналом "по нескольким пунктам обвинения, связанным с хищениями", а затем уволен из рядов Вооруженных сил.

Задержанный заявил о своей невиновности. Его семья ранее сообщила, что он приехал в Россию на свадьбу друга.

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    Автор: Ирина Филатова


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