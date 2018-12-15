Лавров назвал причину непризнания Россией "ДНР" и "ЛНР"

Если Москва признает самопровозглашенные "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", тогда Россия потеряет отношения с остальной Украиной, считает глава министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Вы хотите признать "ЛНР" и "ДНР"? А дальше? Потерять всю остальную Украину" - заявил Лавров в эфире радиостанции "Комсомольская правда" в понедельник, 17 декабря.
По словам Лаврова, единственным способом урегулирования украинского конфликта является выполнение всех пунктов подписанного в Минске протокола. "Минские договоренности альтернативы не имеют, я так говорил и в позапрошлом году", - подчеркнул глава МИД России.
Отвечая на вопрос о повторяющихся нарушениях соглашения, Сергей Лавров посоветовал не "поддаваться паническим настроениям". "Устав ООН тоже нарушают много раз, и он тоже много раз не работает", - добавил он.
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Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов