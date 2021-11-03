Осторожно, подделка: в ЕС боятся россиян с фальшивыми ковид-паспортами. "DW Новости" (02.11.2021)

В Европейском Союзе бьют тревогу. Лаборатория Касперского выявила случаи нелегальной продажи поддельных паспортов о вакцинации европейского образца. Их предлагают в российском сегменте даркнета. С ковид-фальшивками в Евросоюз могут въезжать фактически непривитые граждане. Как это стало возможным? DW смогла поговорить на эту тему в том числе и с представителями Kaspersky Lab.