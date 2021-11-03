"Лаборатория Касперского" является международной IT-корпорацией, специализирующейся на кибербезопасности, с центральным офисом в Москве.
Компания была основана в 1997 году, и на данный момент контрольный пакет акций принадлежит одному из ее основателей Евгению Касперскому - выходцу из Высшей школы КГБ. По данным представителей Kaspersky Lab, программным обеспечением компании пользуются 400 миллионов частных лиц и 270 000 предпринимателей.
В объявлениях на русском и английском языках в среднем за 300 евро мошенники обещают выдать QR-код о пройденной вакцинации, предлагая западные прививки. В ЕС напуганы последствиями этого и призывают Россию расследовать случаи мошеничества.
В Европейском Союзе бьют тревогу. Лаборатория Касперского выявила случаи нелегальной продажи поддельных паспортов о вакцинации европейского образца. Их предлагают в российском сегменте даркнета. С ковид-фальшивками в Евросоюз могут въезжать фактически непривитые граждане. Как это стало возможным? DW смогла поговорить на эту тему в том числе и с представителями Kaspersky Lab.