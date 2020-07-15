К 2100 году население России может сократиться на 40 млн

В России число жителей может снизиться к концу текущего столетия с 146 до 106 млн человек. Это следует из статьи группы ученых, опубликованной в медицинском журнале The Lancet, в среду, 15 июля.

По оценке авторов публикации, население Земли к 2100 году будет расти медленнее, чем ранее прогнозировали эксперты ООН. С нынешних с 7,8 млрд оно увеличится до почти 8,8 млрд человек, что на два млрд меньше прежних оценок. Исследователи связывают это, в частности, с тем, что в подавляющем большинстве стран мира (183 из 195) уровень рождаемости упадет так сильно, что рост населения станет невозможен без притока мигрантов.

Население Украины и Беларуси может сильно сократиться

Согласно исследованию, к концу столетия может сократиться вдвое или больше население Украины (с 44,6 до 17,5 млн) и Беларуси (с 9,4 до 5,5 млн). В общей сложности более 20 стран, в том числе Япония, Испания, Италия и Польша, могут потерять половину населения, а в Китае число жителей может уменьшится с 1,4 млрд до 731 млн, подсчитали исследователи. В Германии этот показатель может снизиться с 83 до 66 млн человек.

И напротив, население будет расти, согласно прогнозам авторов статьи, в странах Африки, расположенных к югу от Сахары. Например, в Нигерии, которая сможет с 800 млн жителей стать второй страной по численности населения после Индии, где число жителей, в свою очередь, может снизиться с 1,3 до 1 млрд человек.

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