 К расследованию убийства чеченца в Берлине подключилась федеральная спецслужба | Новости из Германии о Германии | DW | 24.09.2019

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Германия

К расследованию убийства чеченца в Берлине подключилась федеральная спецслужба

Следствие по делу об убийстве в Берлине чеченца Зелимхана Хангошвили ведет столичная прокуратура. Но зарубежные контакты предполагаемого убийцы взяло на себя Федеральное ведомство по уголовным делам.

Полицейские эксперты на месте убийства чеченца

Полицейские эксперты на месте убийства чеченца

"Мы не стоим без дела и не ждем, пока полномочия перейдут к федеральным органам", - заявил директор Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) Хольгер Мюнх (Holger Münch), отвечая 24 сентября на вопрос DW о роли этого ведомства в расследовании убийства в Берлине месяц назад бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Версия заказного убийства

Расследованием этого убийства пока формально занимается прокуратура Берлина, но за его ходом "внимательно следит" и Генеральная прокуратура ФРГ. Обычно федеральные органы, в том числе BKA, подключаются, если усиливаются подозрения в том, что за преступлением могут стоять спецслужбы иностранного государства.

Контекст

Американские спецслужбы утверждают, что нашли свидетельства причастности российских спецслужб к убийству чеченца в Германии. DW - с новыми деталями громкого дела. (13.09.2019)

Свидетельства причастности российских спецслужб к убийству чеченского полевого командира в Берлине нашли журналисты. Предполагаемый преступник въехал из России в ЕС по поддельным документам. (30.08.2019)

Спустя почти 4 недели после убийства Зелимхана Хангошвили DW проанализировала публикации российских масс-медиа об этом убийстве и нашла целый ряд безосновательных утверждений. (18.09.2019)

Официально следствие по этому делу еще не передано в федеральные органы. Тем не менее BKA, рассказал Мюнх, взяло на себя все, что касается международных аспектов этого преступления, полицейских запросов в другие страны, а также оказывает берлинским коллегам техническое содействие.

Директор BKA отказался уточнить, направлялись ли запросы конкретно в Польшу и во Францию, где до Берлина побывал предполагаемый убийца, задержанный по горячим следам с паспортом на имя Вадима Андреевича Соколова, родившегося в 1970 году в Иркутске. Но, заявил Мюнх, "мы разослали по всему миру все возможные запросы" с тем, чтобы проверить различные версии этого преступления. "Наша цель, - пояснил он, - узнать, есть ли факты, подтверждающие ту или иную гипотезу в этом деле".

По одной из версий, убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине было заказным. Спецслужбы США утверждают, что имеют свидетельства причастности к преступлению российских спецслужб.

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