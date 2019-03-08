К каким последствиям приведет процесс над Манафортом

Первый судебный процесс по делу Пола Манафорта в Вирджинии завершился тем, что судья Томас Селби Эллис приговорил бывшего главу избирательного штаба Дональда Трампа к четырем годам заключения. По мнению многих наблюдателей, Манафорт отделался легким испугом. Федеральное "Уложение о наказаниях" в подобных случаях предполагает лишение свободы сроком до 24 лет, однако оно носит лишь рекомендательный характер и необязательно к исполнению.

С другой стороны, в среду, 13 марта, судья Эми Берман-Джексон в зале суда в Вашингтоне, округ Колумбия, огласит вердикт по второму делу в отношении Манафорта, и в этом случае бывшему доверенному лицу Трампа едва ли приходится рассчитывать на подобное великодушие.

Деньги и высокая политика

В отличие от судьи Эллиса, который уже в ходе процесса довольно благосклонно относился к Манафорту, а при вынесении приговора заявил, что тот "во всех остальных случаях вел безупречный образ жизни", судья Берман-Джексон неоднократно вступала в открытую конфронтацию с экс-руководителем предвыборного штаба Трампа. Конфликт между ними обострился до такой степени, что Берман-Джексон даже изменила Манафорту меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, поскольку политтехнолог, по ее мнению, неоднократно нарушал требования суда и пытался оказать давление на свидетелей.

Пол Манафорт с Дональдом Трампом и Иванкой Трамп в ходе предвыборной кампании

В первом процессе, проходившем в суде штата Вирджиния, Манафорта обвиняли в широкомасштабном и регулярном налоговом и финансовом мошенничестве. По второму делу, ведущемуся параллельно в Вашингтоне, политтехнолога обвиняют в заговоре и воспрепятствовании осуществлению правосудия путем попытки манипулирования свидетелями. Иными словами, если на первом процессе речь шла о деньгах, то на втором она идет о высокой политике.

На процессе в Вашингтоне Манафорт еще до суда признал себя виновным, среди прочего, в незаконном лоббировании интересов украинских политиков. Тем не менее суд принял сторону обвинения и приговорил Манафорта к содержанию под стражей - судья сочла, что подсудимый нарушил условия соглашения о сотрудничестве с командой спецпрокурора Мюллера, скрыв информацию о контактах с российскими гражданами.

Вмешательство РФ в выборы в США

По мнению Лори Левенсон, в прошлом - прокурора США, а ныне - профессора Юридической школы Лойолы в Лос-Анджелесе, судебный процесс в Вашингтоне был гораздо больше посвящен основному вопросу расследования Мюллера, чем процесс в Вирджинии: на процессе судьи Берман-Джексон "речь шла о вмешательстве россиян в выборы в США", считает американский эксперт.

Однако в сделке со следствием, которое заключил Манафорт в процессе расследования Мюллера по этому вопросу, Манафорт достиг сравнительно небольшого прогресса, считает политолог колледжа Дорнзайф в Университете Южной Калифорнии Джеб Барнс. Об этом свидетельствует тот факт, что прокуроры Мюллера обвинили Манафорта в нарушении соглашения и не высказались за снижение ему срока или освобождение от наказания.

Приговор Манафорту и даже итоги расследования Мюллера не угрожают Трампу, считают политологи

При этом и Левенсон, и Барнс сходятся во мнении, что в силу занимаемого им поста руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа и благодаря своим контактам с россиянами Пол Манафорт остается важной частью головоломки для расследования Мюллера.

"Манафорт - это связной"

"Я ненавижу слово "сговор" (Именно этот термин регулярно употребляет Трамп в связи с расследованием Мюллера, утверждая, что "сговора (англ. collusion) не было". - Ред.), поскольку это не юридический термин, - говорит экс-прокурор Лори Левенсон. - Но если уж использовать это слово, тогда Манафорт - это связной. Потому что именно он заключал секретные соглашения с россиянами". Среди прочего, Манафорт, как сообщается, поделился результатами внутреннего опроса по выборам с российским деловым партнером, который, по данным ФБР, связан с российскими спецслужбами.

Но несмотря на то, что, по мнению многих наблюдателей, процесс в Вашингтоне обладает куда более значительным политическим значением, возможный приговор Манафорту будет гораздо ниже 24 лет, к которым его могли приговорить в ходе процесса в Вирджинии. Судья Берман-Джексон может отправить Манафорта за решетку максимум на 10 лет, но не исключено, что фактический приговор окажется гораздо мягче.

Поэтому не менее, чем сам вердикт суда, во втором процессе над Манафортом важна также форма наложения наказания: Эми Берман-Джексон должна решить, отправится ли Манафорт в тюрьму по второму приговору после окончания его заключения в Вирджинии, или же будет отбывать оба срока одновременно. Учитывая инциденты в ходе процесса, многие наблюдатели склоняются к тому, что судья в Вашингтоне приговорит Манафорта к последовательному отбыванию двух сроков.

"Приговор Манафорту не угрожает Трампу"

Вообще-то, тот факт, что бывшего руководителя избирательного штаба действующего главы государства приговорили к длительному тюремному сроку, уличив его, среди прочего, в сомнительных отношениях с иностранными государствами, должен бы иметь эффект разорвавшейся бомбы, потрясшей всю страну и пошатнувшей основы института президента. Но поскольку мы живем не в обычные времена, не стоит ожидать, что итоги процесса над Манафортом или даже долгожданный доклад Мюллера будут чем-то грозить президенту Трампу, считает политолог Джеб Барнс.

"Было время, когда я дал бы другой ответ. Но дело в том, что все это расследование и все связанные с ним обвинения превратились в политический тест Роршаха, - отмечает эксперт. - Если вы республиканец, вы видите одну модель поведения, если вы демократ - вы видите другую. Поэтому мне трудно сказать, что может стать переломным моментом в этом деле для американской общественности".

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