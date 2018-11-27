Курт Волкер: ЕС должен проверить строгость применения санкций против РФ

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью DW оценил возможности введения новых санкций в отношении России и высказался о будущем "Северного потока-2".
Во время инцидента с участием украинских и российских кораблей в Керченском проливе, 25 ноября 2018 года
Прибывший с визитом в Германию спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер дал интервью DW, рассказав о возможности новых санкций в отношении России после инцидента в Керченском проливе, будущем "Северного потока-2" и возможной встрече президентов Трампа и Путина в Аргентине.
DW: Будете ли вы предлагать ввести новые санкции в отношении России после инцидента в Керченском проливе?
Курт Волкер: Ну, я вижу, что европейские партнеры уже начали обсуждать эту тему - нужно ли вводить дополнительные санкции в связи с атакой России кораблей украинских Военно-морских сил. Думаю, Европе стоит внимательно взглянуть на имплементацию уже существующих санкций. В данный момент действуют жесткие европейские санкции по Крыму. Но так ли строго они применяются на самом деле?
Главная задача в том, что те, кто занимается бизнесом в Крыму, не должны иметь возможности заниматься бизнесом в Евросоюзе. Я думаю, стоит взглянуть свежим взглядом, с европейской перспективы, применяются ли санкции должным образом.
- Насколько реалистично введение санкций в отношении "Северного потока-2"?
- Как видим, на фоне этого инцидента в Германии вновь разгорелась дискуссия, нужно ли продолжать реализацию проекта "Северный поток-2". Думаю, что это является и отражением беспокойства США по этому поводу, которое высказывается вот уже пару лет. Беспокойство по поводу того, что это чисто геополитический проект России - поставлять газ на Запад напрямую, обходя Украину и другие государства Восточной Европе. При этом усиливая давление и расширяя прямой бизнес с партнерами в Западной Европе.
Как видим, причины приостановить этот проект есть. Кроме того, возникают вопросы по поводу его соответствия антимонопольной политике Евросоюза и газовым директивам ЕС. Там много вопросов. Европейцы начинают поднимать эту тему, это здоровая дискуссия. И наша позиция всегда заключалась в том, что проект нужно заново пересмотреть.
- Российские СМИ сообщают, что правительство США ведет переговоры с Киевом о возможности размещения американской военной базы на украинской территории. Как вы это прокомментируете?
- Мне неизвестно о каких-либо переговорах на тему размещения постоянной военной базы Соединенных Штатов в Украине. В то же время у нас существуют нормальное здоровое оборонное сотрудничество с Украиной - такое же, как и с любой другой страной.
Мы помогаем тренировать (украинских военных. - Ред.), помогаем организационно, помогаем проводить реформу вооруженных сил. Чтобы у них был современный мощный оборонный потенциал. И намерены и далее сотрудничать с Киевом в этой сфере.
- Президент Порошенко в очень жестких выражениях заявил об угрозе полномасштабной войны Украины с Россией. Какова позиция США по этому поводу - действительно есть риск серьезной эскалации?
- Мы, конечно, не хотим никаких крупных военных конфликтов, никакой войны с Россией. Это было бы катастрофой для Украины, если бы это произошло. И это было бы неоправданным. Нам нужна деэскалация, нам нужно увидеть сильную оборонительную позицию, чтобы сдерживать любую дальнейшую агрессию с российской стороны. И это может создать необходимые предпосылки для решения проблем, которые в настоящее время по-прежнему отсутствуют.
- Президент США Трамп планирует встречу с российским коллегой Путиным на саммите "большой двадцатки"в Аргентине. Однако встреча двух президентов сейчас оказалась под вопросом. Что думают об этом в Вашингтоне?
- Это решать президенту Трампу, как ему быть со встречами, предстоящими в ближайшие дни. Он заявил, что мы будем об этом думать, и я уверен, мы услышим ответ президента.
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