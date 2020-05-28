 Купленное ″Газпромом″ судно ″Академик Черский″ записано на фонд из Самары | Новости из Германии о России | DW | 01.06.2020

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Россия

Купленное "Газпромом" судно "Академик Черский" записано на фонд из Самары

Владельцем судна, которое может достроить газопровод "Северный поток - 2", оказался фонд из Самары, сменивший прописку. Это может снизить риск санкций для "Газпрома".

Судно-трубопрокладчик Академик Черский

Судно-трубопрокладчик "Академик Черский"

Судно-трубопрокладчик "Академик Черский", которое Россия может задействовать для завершения газопровода "Северный поток - 2", принадлежит "Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду" (СТИФ). Соответствующую выписку из Российского международного реестра судов обнаружило в понедельник, 1 июня, агентство РБК.

Этот корабль был приобретен "Газпромом" в 2015 году, и до последнего времени эксплуатирующей организацией судна называлась компания "Газпром флот". На сайте предприятия по крайней мере до февраля 2020 года была запись об этом, которая сейчас недоступна, но сохранилась в интернет-архиве.

Санкции США против "Северного потока - 2"

В декабре 2019 года США ввели санкции, которые грозят любым компаниям, предоставляющим суда для строительства "Северного потока - 2". СТИФ по состоянию на конец марта входил в список аффилированных лиц "Газпрома", более свежих данных пока нет. Учредителями фонда числились "Газпром теплоэнерго" и "Газпром межрегионгаз Самара". По данным РБК, в конце марта СТИФ сменил прописку с Самары на Санкт-Петербург. Источник агентства в "Газпроме" заявил, что в компании считают "санкционные риски в связи с работой судна нивелированными".

Работы по строительству "Северного потока - 2" в настоящее время приостановлены из-за санкций США, грозивших европейским подрядчикам проекта. По данным российской стороны, осталось проложить 6 процентов газопровода. В феврале судно-трубоукладчик "Академик Черский" выдвинулось из Находки, а 9 мая прибыло в немецкий порт Мукран, где расположен терминал проекта постройки "Северного потока - 2".

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    Автор: Андрей Гурков


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