Культура купания: нагота и откровенность

Кто предпочитает баню, кто сауну, а кто купание в ванной в своих четырех стенах. Купание - дело сугубо личное и, в то же время, чрезвычайно разнообразное и, как культурный феномен, далеко выходящее лишь за рамки личной гигиены и водных процедур, связанных в нашем представлении со здоровым образом жизни.

Купание в определенном месте с определенными людьми может быть знаком статусной принадлежности, поводом для общения со знакомыми или даже деловыми партнерами, в рамках которого обсуждаются вопросы бизнеса, а порой заключаются сделки. Нагота купающихся создает атмосферу доверительности и располагает к особой откровенности. Правда, голый человек к тому же особенно уязвлен, и его незащищенностью не раз в истории человечества пользовались для совершения преступлений во время купания. Не в последнюю очередь следует упомянуть и особую эротическую ноту, присущую данному ритуалу.

Термальные источники в Баден-Бадене

Разнообразные аспекты культуры купания собрала воедино и наглядно демонстрируетвыставка "Тело. Взгляды. Власть" ("Körper. Blicke. Macht") в государственном выставочном зале Баден-Бадена. Она была открыта 7 марта, то есть еще до закрытия музеев в Германии в связи с пандемией коронавируса. Правда, уже 15 марта выставку закрыли. С 8 мая музей снова открыл свои двери для посетителей. В исторической перспективе и в зеркале искусства экспозиция рассказывает о древнейшей культурной технике человечества. В интервью DW куратор выставки Хендрик Бюндге (Hendrik Bündge) выделил в первую очередь ее социальную составляющую: "Купание всегда было и социальным делом. До сегодняшнего дня оно несет идеологическую, религиозную и культурную смысловую нагрузку ".

Во все времена значение ритуалов мытья выходило за рамки личной гигиены, здоровья и хорошего самочувствия. Еще в античности бани были популярным местом встречи и отличным местом для бизнеса. "Там налаживали политические контакты и вели переговоры", - говорит Бюндге. Хотя подход к купанию в Древней Греции и в Древнем Риме были совершенно разными. В Греции мужчины закаляли свои тела ледяной водой, в то время как римляне любили воду теплую. При этом в Древнем Риме считалось, что слишком горячая вода может плохо повлиять на мужскую потенцию.

Во времена абсолютизма во Франции и Пруссии в XVII и XVIII веках считали, что вода является источником заразы и, опасаясь эпидемий, вообще старались не мыться. Вместо купания представители знати использовали разнообразные эссенции и пудру, которыми щедро пользовались.

Преобладает женская нагота

Боязнь воды, которая якобы проникает в тело через поры и приносит с собой заразу, в эпоху абсолютизма сменила период расцвета средневековой культуры купания. Этот период отражает, например, гравюра немецкого художника эпохи Возрождения Альбрехта Дюрера "Мужская баня" конца XV века, которая находится среди экспонатов экспозиции. Произведение Дюрера - одно из немногих на выставке, изображающих купающихся мужчин. Еще одна картина, на которой нарисованы нагие мужские тела, это работа американского художника Патрика Энгуса "Душ в бане" 1984 года.

Работа американского художника Патрика Энгуса "Душ в бане" 1984 года

В основном же на выставке показаны тела женщин. Почему в изобразительном искусстве преобладает женская нагота? "За последние 700 лет истории искусства, - говорит Бюндге, - это объясняется тем, что мужчины-художники рисовали нагие женские тела, а мужчинам-зрителям нравилось окружать себя этими картинами". Ситуация изменилась лишь в XX веке.

Место преступления

Ванная как место преступления - и этот аспект рассматривает выставка в Баден-Бадене. Картина "Смерть Марата" из мастерской Жака Луи Давида показывает одно из известнейших политических убийств в истории. Жан Поль Марат был журналистом, лидером политического движения якобинцев в ходе Великой французской революции и ярым сторонником якобинского террора. Он страдал кожной болезнью и, борясь с нею, принимал дома ванны. 13 июля 1793 года он, сидя в ванне, был заколот ножом дворянкой Шарлоттой Корде, которая через несколько дней после покушения была казнена.

Еще один экспонат выставки напоминает о нашумевшем деле в ФРГ в 1987 году. Тогда член Христианско-демократического союза Уве Баршель (Uwe Barschel) оказался в центре скандала накануне выборов в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. 11 октября 1987 года Уве Баршель был найден мертвым в его гостиничном номере в Женеве. Он лежал в одежде в наполненной водой ванне. По официальной версии он покончил жизнь самоубийством, однако некоторые обстоятельства дела вызвали сомнения в этой версии. Художник Томас Деманд (Thomas Demand) реконструировал ванную, в которой нашли мертвого политика, и сфотографировал ее.

На выставке представлены экспонаты не только из Европы. Среди них есть, например, японская нэцкэ. Так называются миниатюрные фигуры величиной не больше грецкого ореха, изготовленные зачастую из слоновой кости. Фигурка, представленная в Баден-Бадене, показывает девушку, которая склонилась над деревянным ушатом и моет в нем свои красивые длинные волосы.

Смотрите также: