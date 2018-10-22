Кудрин и Орешкин поспорили о путях развития российской экономки

Активная дискуссия между экс-министром финансов, ныне председателем Счетной палаты (СП) России Алексеем Кудриным и министром экономического развития Максимом Орешкиным открыла 17-й Форум стратегов, стартовавший в понедельник, 22 октября, в Санкт-Петербурге. По словам Кудрина, власти поставили на ближайшие годы перед российской экономикой амбициозные цели, но пока дальше их декларирования дело не идет - нет ни четких механизмов, ни прозрачных методик подсчета, ни ярких идей. О том, как прошла дискуссия, - в материале DW.

Снова об инвестклимате, государстве в экономике и реформе институтов

Несмотря на формальное присутствие на пленарном заседании модератора, участники дискуссии обходились без его наводящих вопросов. Министр Орешкин произнес небольшую вступительную речь, в которой сообщил о том, что правительство готовит план достижения национальных целей, обозначенных в майском указе президента Владимира Путина, после чего слово взял Алексей Кудрин. По его словам, поставленные цели теоретически исполнимы, но только в случае, "если в экономике будут серьезные драйверы". "Если через три года выйти на 3% роста, тогда это будет исполняться. Насколько драйверов хватает? Что экономике нужно? Пока мы не слышим этого", - заявил он.

Алексей Кудрин

Аргументы главы СП не новы: в России по-прежнему не сформирован благоприятный деловой климат, роль государства в экономике не снижается, а система институциональных преобразований не работает. План трансформации делового климата еще только обсуждается, и есть риск того, что "многое останется на бумаге". Судя по плану приватизации (за счет нее федеральный бюджет собирается получить всего 24 млрд рублей за три года), государство не спешит сокращать присутствие в экономике. Анализ статей расхода проекта бюджета на 2019-2021 годы показывает, что структурные изменения не предполагаются. "Это настораживает", - отметил Кудрин.

"На столе лежат предложения, как повысить качество работы судей. Система мер предложена. Но Верховный суд и администрация президента консервативно к этому относятся", - сообщил он. Добиться роста доверия невозможно при текущих забюрократизированности и контрольно-надзорной деятельности, предостерег глава СП и призвал к тому, чтобы предложения были "более смелыми и яркими". "Президент говорил, что мы идем на прорыв - мы должны увидеть этот прорыв", - полагает Кудрин.

Орешкин: конкретные шаги делаются, министерство переезжает

Максим Орешкин попытался по пунктам ответить на высказанные претензии. По его словам, экономический рост является базой для каждой из целей развития, и четкая модель достижения показателей будет скоро опубликована. Он обратил внимание на то, что между снижением доли государства и заложенными в бюджете показателями по приватизации связи на самом деле нет. Делаются иные шаги: например, в Госдуму внесен законопроект, предполагающий запрет на создание новых унитарных предприятий. "Это (унитарные предприятия. - Ред.) то, что сильно бьет по экономическому развитию", - пояснил он.

Максим Орешкин

Кроме того, ЦБ имеет планы выхода из капитала нескольких санированных банков. Также по ряду активов, в которых государство является собственником, планируется снижение его доли, но без поступлений в бюджет. "Вырученные средства будут направляться на развитие этих активов. То есть главная задача приватизации не фискальная, а экономического развития", - доложил Орешкин.

Министр в очередной раз напомнил, что Россия всерьез улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business с тех пор, как в 2012 году были сформулированы ключевые направления по улучшению делового климата (со 124 места в 2011 году до 35-го в 2017-м. - Ред.). По его словам, правительство отрабатывает каждый административный барьер, опираясь на сигналы бизнеса. С 2018 года это будет делаться в шестимесячный цикл. "Первые 120 предложений от бизнеса прошли, готовится распоряжение правительства, которое препятствия устранит", - заверил министр. "Мы меняемся, будем переезжать в новое здание, - зачем-то добавил он. - Надеемся, что и Счетная палата будет меняться".

Громоздкая система управления, или "Как не допустить хаоса"

Алексей Кудрин это высказывание проигнорировал, зато в ответ обратил внимание на "громоздкость структуры управления целями". За каждой национальной целью закреплен ответственный вице-премьер. Существуют также планы достижения национальных целей (этих планов, по словам Кудрина, "мы еще не видели"), национальные проекты и госпрограммы, включающие федеральные проекты.

"Какой-то нацпроект может исполняться через шесть госпрограмм, а какая-то госпрограмма включать шесть нацпроектов. У каждой госпрограммы свой руководитель, который должен отвечать перед тремя-четырьмя вице-премьерами, в свою очередь ответственными за конечный результат. Управление пока не столь прозрачное", - констатировал он.

Максим Орешкин согласился, что "здесь главное - не допустить хаоса и размытия ответственности". По его словам, приоритет - национальные цели развития. Если нацпроекты для достижения национальных целей не работают, нужно об этом сигнализировать, - добавил он, обращаясь к региональным властям. - Национальный проект - это не самоцель, а только инструмент".

Кстати, говоря о нацпроектах, глава Счетной палаты отметил, что его ведомство проанализировало все обозначенные в них показатели: "65% или статистически не наблюдаются, или требуют расчета, то есть должна быть утверждена методика". Часть из них появятся в следующем году, часть позже: "Это также вопрос управляемости и мониторинга достижения целей".

Счетная палата, по выражению Кудрина, собирается внимательно следить за исполнение целей и предлагать свою систему мониторинга, "которая будет серьезно отличаться от той, которая будет работать в рамках исполнительной власти". "Мы будем следить и анализировать, говорить, работает это или не работает на конечную цель", - заключил он.

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