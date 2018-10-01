Куда пойдет Македония после неудавшегося референдума?

Абсолютное большинство граждан Македонии проголосовало за переименование страны, но из-за низкой явки результат был аннулирован. Однако премьер Заев настроен решительно. Каковы его следующие шаги?
Что означает результат воскресного референдума?
Воскресный референдум о переименовании страны Македония в Республику Северная Македония в рамках соглашения с Грецией провалился и не принес окончательного результата. За переименование проголосовали 90 процентов избирателей, но явка составила менее 50 процентов. Однако премьер Македонии Зоран Заев заявил, что этот результат является достаточным показателем поддержки электората для продолжения правительством курса на переименование страны.
На карту поставлено членство Скопье в НАТО и ЕС. Греция уже много лет выступает против присоединения к этим организациям Македонии под ее нынешним названием, считая его использование присвоением своего наследия времен Александра Македонского, короля Древней Македонии.
С какими проблемами сталкивается Заев?
Переименование страны вначале должно быть одобрено парламентом Македонии. Поскольку у Заева и его партнеров по коалиции нет парламентского большинства в две трети голосов, которое необходимо для ратификации соглашения с Афинами, им понадобится поддержка оппозиционной националистической партии ВМРО-ДПМНЕ. Но она до сих пор была против переименования страны.
"Теперь депутаты обязаны сделать Македонию лучше для всех нас", - заявил Заев журналистам в воскресенье вечером. Однако поддержка со стороны ВМРО-ДПМНЕ кажется маловероятной. Партия отрицает результаты референдума, она заявила, что из-за низкой явки голосование было "крайне неудачным" и что правительство "потеряло свою легитимность".
Если парламент проголосует против сделки?
Заев заявил, что назначит досрочные выборы в случае, если не получит необходимой поддержки в парламенте. Последние парламентские выборы в Македонии состоялись два года назад. Остается неясным, поддержит ли новое правительство соглашение по переименовании страны.
Что будет, если парламент Македонии поддержит переименование?
Если соглашение все же будет одобрено в Македонии, после этого оно должно быть ратифицировано греческим парламентом, где документ также столкнется с ожесточенным сопротивлением. Партнер премьер-министра Алексиса Ципраса по правящей коалиции Панос Камменос, возглавляющий правопопулистскую партию "Независимые греки", пригрозил покинуть правительство из-за этого соглашения.
Многие греки опасаются, что договор по переименованию Македонии приведет к тому, что Скопье начнет претендовать на их культурное наследие. Если же соглашение не будет принято греческим парламентом, это будет означать неудачу в преодолении 27-летнего кризиса в отношениях между Афинами и Скопье и серьезный удар по Ципрасу , который подписал этот документ с Заевым в июне.
Что будет, если оба парламента ратифицируют сделку?
Если соглашение будет принято, переговоры о вступлении Македонии в ЕС могут начаться в следующем году. По мнению экспертов, процесс вступления в Евросоюз может в том числе смягчить этническую напряженность в Македонии - ведь албанское меньшинство в стране активно выступает за более тесные связи с Западом.
Евросоюз призвал все стороны уважать результаты воскресного референдума. А руководство НАТО уже направило Македонии приглашение вступить в военный альянс. Генсек организации - Йенс Столтенберг - заявил в своем твиттере, что это историческая возможность и добавил: "Двери НАТО открыты".
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