Куда немцы выбрасывают мебель

Sperrmüll означает в буквальном переводе крупногабаритный, громоздкий мусор. Но каждый в Германии знает, что речь здесь идет о шкафах, стульях, диванах, бытовых электроприборах и так далее, которые выставляют на улицу, чтобы их забрала специальная мусоросборочная машина. Или - до ее приезда - какие-то люди, которым эта мебель еще может пригодиться. И хотя это, в принципе, не было разрешено, кресло, журнальный столик и зеркало для моей первой немецкой квартиры я нашел именно таким образом.

Штраф за старый стул

Ведь выставленная на улицу мебель нередко выглядит вполне прилично, а микроволновая печь или, например, пылесос - в рабочем состоянии. Они отслужили свой век, хозяева обзавелись новыми, а "просто так" выбрасывать мусор, тем более громоздкий мусор или электроприборы в Германии нельзя. За это полагается штраф. В Кельне, например, один-единственный старый стул, который вы выставили даже рядом с обычным мусорным баком, обойдется в 50 евро, а за выброшенный таким образом кухонный гарнитур придется заплатить штраф от 400 до 1500 евро.

Впрочем, всё это не так страшно, как кажется на первый взгляд. Ведь подобный мусор забирают в Кельне (как и почти во всех немецких городах) бесплатно. Нужно только оформить соответствующий заказ в интернете или по телефону. Вы смотрите, когда именно в вашем районе забирают крупногабаритные отходы, выбираете определенный день и галочками отмечаете, что именно будете выбрасывать: мебель, электроприборы, ковролин, строительный мусор, сучья деревьев и так далее. И до 7 часов утра в назначенный день или накануне должны выставить всё это рядом с домом. Не дай бог раньше: мусосборочные машины не ездят по городу каждый день в поисках крупногабаритного мусора, и вам вполне могут влепить штраф.

Ограничения на крупногабаритный мусор

Кроме того, есть ограничения: за один раз у вас бесплатно заберут, как правило, не более трех кубометров громоздкого мусора или, например, максимум три микроволновых печи или одну стиральную машину. Если их больше, то придется делать заказ еще раз или самому отвезти вторую стиральную машину, от которой вы хотите избавиться, на пункт приема мусора, который находится на окраине Кельна.В любом случае, если вы будете сдавать мусор не в промышленных объемах, это ничего не стоит.

Такая система действует, разумеется, не только в Кельне, но, например, и в Дюссельдорфе. А вот в Бонне или, скажем, Мюнстере, а также в очень многих небольших городах Германии заказать вывоз громоздкого мусора нельзя. Зато здесь вывозят его четыре раза в год в определенные дни, и в эти дни все могут выставить ненужные им вещи на улицу. И тоже бесплатно.

Это определяют для себя отдельные регионы и муниципалитеты. Если, скажем, в Кельне возможный бесплатный объем - три кубометра такого мусора на семью за один вывоз, то в городе Галле - два кубометра на человека в год. А в Берлине за каждый заказ придется заплатить в зависимости от количества и объемов громоздкого мусора минимум 50 евро. Но в каждом из этих городов есть специальные пункты приема таких отходов. Для частных лиц и опять-таки - если речь идет не о промышленных объемах, это ничего не стоит.

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Жизнь в Германии: штрафы за неправильное обращение с мусором

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии В Германии хорошо развита система сбора и утилизации мусора. За неправильное обращение с отходами грозят штрафы, в каждой федеральной земле - свои. Заглянем в каталог штрафов Северного Рейна - Вестфалии, самой многонаселенной федеральной земли.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии За бытовой мусор, например, за содержимое пепельницы, кожуру бананов или одноразовую посуду, выброшенные в неположенном месте, взимается штраф от 10 до 25 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Конечно, все проконтролировать и найти нарушителя не так просто. Но если его установят, за разбросанные в лесу пластиковые канистры, упаковку и прочие подобные "мелкие" отходы можно получить штраф до 80 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Нелегальные отходы - прежде всего, проблема крупных городов, таких как Дюссельдорф или Кельн. На их устранение только в Северном Рейне - Вестфалии ежегодно расходуется около 7 миллионов евро. Бывает, что мусор выбрасывают вдоль дорог, а также на парковках. Это опасно, в частности, из-за риска распространения африканской чумы у свиней. За это предусмотрен штраф до 500 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Выброшенные в неположенном месте банки с остатками лака, краски, белил обойдутся нарушителю в 25-80 евро (в зависимости от объема). Если же в состав краски входят синтетические компоненты, загрязняющие окружающую среду и требующие особых условий утилизации, сумма штрафа намного увеличивается.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Крупногабаритный мусор, например, старую мебель, вывозит специальная служба - чаще всего бесплатно. Для этого ее нужно только заранее вызвать. А тем, кто просто выставит такой мусор на улицу, в Германии грозит штраф от 50 до 150 евро за небольшие вещи и от 100 до 300 евро за более крупные предметы.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Электроприборы можно сдать бесплатно в специальном приемном пункте. Их обязаны принять и в магазине: мелкую бытовую технику - бесплатно, а если речь идет о крупных холодильниках или стиральных машинах, то в обмен на приобретение нового товара. Попытка выбросить холодильник в лесу стоит от 100 до 300 евро. И до 2500 евро, если устройство содержит такие опасные вещества, как асбест.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Строительный мусор можно сдать в пункте приема вторсырья - за определенную плату. Можно обратиться и в платную службу вывоза. За отслужившие обои, ламинат, ковролин, линолеум, плитку или кирпичи объемом до 1 кубометра нарушителю, пойманному с поличным, придется заплатить штраф в размере от 100 до 410 евро. За больший объем взимается до 5000 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии В малоквартирных домах и в сельской местности для растительных отходов есть специальные контейнеры. Но если "зеленого" органического мусора много, то лучше отвезти его в коммунальный пункт сбора. Принимают такие отходы бесплатно. А вот за несанкционированную утилизацию грозит штраф до 5 до 820 евро в зависимости от объема.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Тому, кто ленится утилизировать автозапчасти или шины как положено, тоже придется раскошелиться. Штраф от 80 до 200 евро взимается за шины, выброшенные "на природе". Если их не больше пяти штук. За большее количество выброшенных шин налагается штраф до 510 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Сломанный велосипед, выброшенный в неположенном месте, будет стоить его бывшему владельцу от 20 до 80 евро, а разбитый мотоцикл - от 50 до 200 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии За крупный железный автохлам, брошенный на произвол судьбы, предусмотрен штраф в размере от 100 до 1500 евро. За многократное нарушение закона или, например, за вывоз нескольких машин, нарушителю придется заплатить до 5000 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Убирать "кучки" за своими питомцами во время прогулок, используя для этого специальный целлофановый пакетик, в Германии обязаны их хозяева. Пакетик можно взять бесплатно в автоматах, установленных у парков, скверов или в пешеходных зонах. Не уберете - придется заплатить от 10 до 100 евро в зависимости от "места преступления". Автор: Инга Ваннер



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