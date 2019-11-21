Куда делись унитазы с возвращенных Украине кораблей

На кораблях, которые РФ задержала год назад и теперь вернула Украине, демонтировано оборудование вплоть до унитазов, заявил Киев. Сергей Елкин даже в этой истории нашел место для романтики.
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