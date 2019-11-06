Кубинские власти борются с оттоком капитала с помощью валютных магазинов

Кубинские власти открыли сеть валютных магазинов, чтобы предотвратить отток долларов из страны. Неизвестно, поможет ли это решению экономических проблем, но кубинцы рады новой возможности приобрести дефицитные товары.
Кубинцы привыкли стоять в очередях - как за недавно ставшим дефицитным бензином, так и за подсолнечным маслом, яйцами или мясом. Но в последние дни в отдельных местах в Гаване особенно большое столпотворение, как, например, перед новым валютным магазином Panamericana в центральном столичном районе Ведадо.
Полицейский в униформе следит за порядком на входе в магазин. Терпеливо, иногда по нескольку часов выстаивают люди в очереди, чтобы попасть внутрь, где можно приобрести холодильники, кондиционеры, стиральные машины, телевизоры и другие дефицитные товары. Некоторые из стоящих в очереди пытаются через окно рассмотреть цены. В это время на улице разгружают партию кондиционеров и отправляют на склад.
Адриан - один из тех, кому удалось попасть в новый магазин. Свою фамилию он не хочет называть. Перед собой он толкает по полу большую коробку с морозильной камерой. "Я уже подумывал привезти морозильную камеру из-за границы, но с учетом доставки на самолете и растаможки она получилась бы очень дорогой", - говорит Адриан. По его словам, в новых магазинах она обходится дешевле, чем на Revolico (кубинском эквиваленте Ebay). За морозильную камеру Адриан заплатил чуть более 450 долларов США и, как он считает, сэкономил 100 или даже 150 долларов. "Наконец-то правительство сделало что-то толковое", - говорит он.
Отток капитала из Кубы
В последние две недели на Кубе открылись 13 валютных магазинов, из них 12 в Гаване и один в Сантьяго-де-Куба. В них государство продает за доллары США, евро и еще девять иностранных валют бытовую технику и запчасти к автомобилям. В планах правительства открыть 77 таких магазинов, как минимум по одному в каждой провинции страны. Чтобы покупать товары в валютном магазине, кубинец должен завести валютный счет в госбанке. За первую неделю работы новых магазинов было открыто около 10 тысяч долларовых счетов. Платить в магазине можно только банковской картой, привязанной к валютному счету.
До сих пор кубинцы летали в Панаму или Мексику за любыми крупными покупками. Панама для этого некоторое время даже выдавала краткосрочные визы мелким кубинским предпринимателям. "В каждом самолете в Панаму сидят 50 или 100 кубинцев, каждый с парой сотен долларов в кармане, - говорит предприниматель Алехандро Гарсия. - Нетрудно себе представить, сколько долларов ежедневно вывозится из страны". Расположенная в Майами консалтинговая фирма Havana Consulting Group оценивает ежегодный отток валюты из Кубы в 2 миллиарда долларов.
Вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса, выступая недавно по телевидению, заявил о необходимости "использовать в качестве источника валюты уходящий из страны капитал для обновления национальной экономики". Открытие валютных магазинов должно послужить достижению этой цели. Из-за расширения блокады Кубы со стороны США в стране за прошедший год резко ухудшилась финансовая ситуация. В нынешнем году США несколько раз наращивали санкции в отношении Кубы, запретив, среди прочего, групповые поездки американских граждан на остров в образовательных целях и ужесточив правила для денежных переводов.
Возврат к единственной валюте?
С 1994 года на Кубе в ходу две валюты: песо (CUP) и конвертируемый песо (CUC). Открытие валютных магазинов приведет к обесцениванию конвертируемого песо, опасается бывший преподаватель гаванского университета, экономист Омар Эверлени, поскольку оно уже привело к растущему спросу на доллары. Если в государственных обменных пунктах за один доллар дают 0,87 конвертируемого песо, то с рук доллар продают по 1,15 CUC.
В народе упорно ходят слухи, что валютные магазины стали первым шагом на пути к объявленному годы назад упразднению двойной национальной валюты, которое вот-вот наступит. По мнению Омара Эверлени, это "маловероятно, поскольку власти фактически ввели в обращение третью валюту" и таким образом "отложили в долгий ящик решение о возврате к единственной валюте". Несмотря на все это, Эверлени считает открытие валютных магазинов "целесообразной и позитивной мерой", которая поможет оживить экономику с помощью полученных долларов.
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