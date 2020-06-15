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Кубизм

Skulpturen-Triennale Bingen 2020. Diesen Sommer findet zum fünften Mal die Skulpturen-Triennale in Bingen am Rhein statt. Nach den Themen der vergangenen Ausstellungen MENSCH UND MASCHINE und NAH UND FERN werden zwölf Jahre nach der ersten Skulpturenausstellung, die anlässlich der Landesgartenschau 2008 durch das Stifterpaar Gerda und Kuno Pieroth initiiert wurde, in diesem Jahr erneut rund 20 künstlerische Positionen entlang des Rheinufers und an ausgewählten Orten in der Binger Innenstadt unter dem Titel ECHT UND FALSCH thematisch vereint. Copyright: E. Volodina

Арт на романтическом Рейне 15.06.2020

Гараж как культурное наследие, трехмерный кубизм, ядовитая экология, - все это можно увидеть на триеннале в Бингене. Корреспондент DW прошла арт-паркур на "Набережной культуры".

STURM-Frauen, Ausstellungsansicht, Lavinia Schulz, Insektentänzer, Große Technik, Toboggan Mann (ca. 1924, v.l.n.r.), Schirn Kunsthalle Frankfurt 2015 © Foto: Norbert Miguletz Ausstellung STURM-FRAUEN. KÜNSTLERINNEN DER AVANTGARDE IN BERLIN SCHIRN KUNSTHALLE FRANKFURT *** NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DER AKTUELLEN REDAKTIONELLEN BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE SCHIRN KUNSTHALLE FRANKFURT ***

Как женщины брали "штурмом" Берлин 01.12.2015

Среди художниц на выставке во Франкфурте-на-Майне есть несколько малоизвестных имен. Им было трудно пробиться в искусстве среди мужчин, но именно благодаря мужчине мы знаем о них.
Das Bild Personnages dans un paysage von Joan Miró ist beim Aussteller Dickinson in Maastricht zu sehen (undatiertes handout). Rund 220 Kunst- und Antiquitätenhändler aus 15 Ländern nehmen an der diesjährigen Kunstmesse in der niederländischen Stadt Maastricht teil. «The European Fine Art Fair/TEFAF», die zu den weltweit bedeutendsten Kunsthandelsplätzen zählt, ist vom 7. bis zum 16. März geöffnet. Dies teilten die Veranstalter am Mittwoch (27.02.2008) mit. - ACHTUNG: Bildverwendung nur im Zusammenhang mit der erwähnten Kunstmesse - dpa/lnw +++(c) dpa - Report+++

Поэтичность живописи Жоана Миро 23.07.2015

"Собака, лаяющая на луну", "Созвездие: утренняя звезда", - работы Жоана Миро известны многим. Но приверженность мастера сюрреализма к литературе - еще мало изученный аспект.
+++Bitte beachten Sie, dass die Nutzung des Bildmaterials nur im Rahmen der aktuellen Berichterstattung und mit Nennung des vollständigen Copyrights gestattet ist. Das Bildmaterial ist lediglich zur Berichterstattung im Vorfeld und während der jeweiligen Ausstellung genehmigungs- und gebührenfrei zu verwenden.+++ Miró. Malerei als Poesie - 31. Januar bis 25. Mai 2015 Joan Miró (1893-1983): Peinture-poème („Une étoile caresse le sein d’une négresse”) (Bild- Gedicht [„Ein Stern liebkost die Brust einer Schwarzen]), April 1938, Tate, London © Successió Miró / VG Bild-Kunst, Bonn 2015

Поэтичность живописи Жоана Миро 23.07.2015

"Собака, лаяющая на луну", "Созвездие: утренняя звезда", - работы Жоана Миро известны многим. Выставка в Дюссельдорфе знакомит с поэтическим языком картин мастера сюрреализма.
Ein Besucher betrachtet am 30.01.2014 Bilder in der Ausstellung Ernst Moritz Engert (1892- 1986) - Bohemien, Silhouettist und Schattenspieler im August Macke Haus in Bonn (Nordrhein-Westfalen). Im Vordergrund steht ein vergrößertes Selbstbildnis von Macke. Die Ausstellung läuft vom 31. Januar bis 18. Mai 2014. Foto: Marius Becker/dpa

Бонн показывает Эрнста ''Руки-ножницы'' 03.02.2014

Среди экспрессионистов начала прошлого века этот денди занимал особое место: его инструментами были не краски и кисть, а ножницы и бумага.
Pablo Picassos Bild Pierrot und Harlekin im Profil ist am 25.01.2013 im Picasso-Museum in Münster (Nordrhein-Westfalen) ausgestellt. Das Picasso-Museum präsentierte zwei neue Ausstellungen, die ab dem 26. Januar parallel gezeigt werden: Die Picassos aus Arles _ Tagebuch eines Malers und Georges Braque _ Von Göttern, Helden und Vogelzeichen. Foto: Bernd Thissen/dpa

В Мюнстере показывают поздние творения Пикассо 28.01.2013

Здесь представлены графические работы, подаренные художником за два года до своей смерти арльскому музею Réattu. Они впервые экспонируются за пределами Арля.
***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Ausstellung verwendet werden*** Olga Rozanowa, Kampf von Avenirist mit dem Ozean, aus der Serie Der Universelle Krieg, 1916, Transparentpapier, farbiges Papier und Stoff, 21,1 x 29,8 cm

Русский авангард в Кельне 11.06.2009

В кельнском Музее Людвига открылась выставка "Пощечина общественному вкусу. Кубофутуризм и пробуждение модернизма в русском искусстве". Приурочена она к столетию футуристического манифеста.