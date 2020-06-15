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Гараж как культурное наследие, трехмерный кубизм, ядовитая экология, - все это можно увидеть на триеннале в Бингене. Корреспондент DW прошла арт-паркур на "Набережной культуры".
Среди художниц на выставке во Франкфурте-на-Майне есть несколько малоизвестных имен. Им было трудно пробиться в искусстве среди мужчин, но именно благодаря мужчине мы знаем о них.
"Собака, лаяющая на луну", "Созвездие: утренняя звезда", - работы Жоана Миро известны многим. Но приверженность мастера сюрреализма к литературе - еще мало изученный аспект.
"Собака, лаяющая на луну", "Созвездие: утренняя звезда", - работы Жоана Миро известны многим. Выставка в Дюссельдорфе знакомит с поэтическим языком картин мастера сюрреализма.
Среди экспрессионистов начала прошлого века этот денди занимал особое место: его инструментами были не краски и кисть, а ножницы и бумага.
Здесь представлены графические работы, подаренные художником за два года до своей смерти арльскому музею Réattu. Они впервые экспонируются за пределами Арля.
В кельнском Музее Людвига открылась выставка "Пощечина общественному вкусу. Кубофутуризм и пробуждение модернизма в русском искусстве". Приурочена она к столетию футуристического манифеста.
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