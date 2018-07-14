 Куба планирует признать право на частную собственность | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.07.2018

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Мир

Куба планирует признать право на частную собственность

Новый проект конституции Кубы сохраняет приоритет государственной формы собственности, закрепляет признание свободного рынка и запрет на дискриминацию по половому признаку.

Площадь Революции в Гаване

Площадь Революции в Гаване

На Кубе намечается конституционная реформа, в результате которой будет признано право на частную собственность. Как сообщил кубинский информационный портал Cubadebate в субботу, 14 июля, о необходимости изменений свидетельствуют "опыт, полученный за годы революции", а также "новые направления, намеченные руководящей Коммунистической партией Кубы".

Контекст

19 апреля - исторический день для Кубы, эра Кастро подходит к концу. Но поглощенные своими насущными проблемами кубинцы не питают иллюзий по этому поводу, считает Йоани Санчес. (18.04.2018)

В то время как отношения между Кубой и США продолжают ухудшаться, Москва активно наращивает сотрудничество с карибским островом - прежде всего, в нефтяном секторе. (01.11.2017)

Вместе с признанием права на частную собственность будет сохранен приоритет государственной формы собственности, а за Коммунистической партией закрепится роль основной политической силы, пишет газета Granma - официальный печатный орган Кубы. По ее данным, реформа конституции закрепляет также важность иностранных инвестиций, признание свободного рынка, свободы вероисповедания и запрет на дискриминацию по половому и этническому признакам.

Разграничение постов главы правительства и главы государства

Кроме того, планируется разграничить посты главы правительства и главы государства, которые до сих пор объединены, а также ограничить продолжительность исполнения полномочий председателя Госсовета двумя сроками по пять лет.

Новый проект Конституции Республики Куба содержит 224 статьи, что на 87 больше, чем в действующем документе, отмечает информагентство Reuters. Гражданам Кубы предстоит проголосовать за документ на референдуме.

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    Автор: Дмитрий Вачедин


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Ссылки в интернете

Сайт газеты Granma - официального печатного органа Кубы

Кубинский портал Cubadebate

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