 Куба отправила в Андорру врачей для борьбы с коронавирусом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.03.2020

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Мир

Куба отправила в Андорру врачей для борьбы с коронавирусом

39 кубинских врачей и медсестер помогут небольшому княжеству, расположенному между Францией и Испанией, сдержать распространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2.

Женщина в маске в Гаване

Женщина в маске в Гаване

Куба отправила в Андорру группу медработников для помощи в борьбе с коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. Об этом сообщил глава профильной службы кубинского Минздрава Хорху Дельгадо в воскресенье, 29 марта. По его словам, 39 врачей и медсестер отправились в Андорру накануне. 

Андорра - небольшое княжество с населением в 70 тысяч человек. Оно расположено между Францией и Испанией, сильно пострадавших от пандемии коронавируса. В Андорре выявлено почти 270 случаев инфицирования вирусом, трое скончались от вызванного им заболевания. Столько же жертв зарегистрировано и на Кубе, где инфицированы в общей сложности почти 120 человек.

В 12 странах с коронавирусом борются более 500 кубинских врачей

В связи со вспышкой коронавируса Куба за последние 10 дней отправила в общей сложности 508 медработников в Италию, а также 11 стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Экспорт медицинских услуг - один из основных источников дохода Кубы. В настоящее время 29 тысяч кубинских врачей, медсестер и фельдшеров работают в 59 странах мира. США, Бразилия и ряд других государств критикуют Гавану за то, что государство забирает часть их зарплат.

Число инфицированных коронавирусом во всем мире растет. По данным международной инициативы Worldometer, вирус проник в 199 стран и территорий. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у более чем 665 тысяч человек, от последствий заболевания скончались более 30 тысячи человек, две трети из них в Европе. По числу зараженных людей на первое место в мире вышли США.  

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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    В Израиле к середине марта коронавирус диагностирован более чем у 75 человек. В целях борьбы с распространением заболевания там введен 14-дневный карантин для всех въезжающих. Граждане других стран должны доказать, что у них есть место проживания и необходимые средства для соблюдения карантина - иначе им откажут во въезде. Карантин может затронуть 300 тыс. из 9-миллионного населения Израиля.

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    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

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    Автор: Марина Барановская


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Как мир борется с коронавирусом

Что происходит в странах, охваченных пандемией SARS-CoV-2, как власти и жители пытаются бороться с распространением коронавируса - в фотогалерее DW. (11.03.2020)  

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