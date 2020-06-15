Кубатбек Боронов стал новым премьер-министром Киргизии

В Киргизии сформирован новый состав правительства после ухода в отставку Мухаммедкалыя Абылгазиева и его кабинета.
Новым главой правительства Киргизии избран Кубатбек Боронов, занимавший до этого должность первого вице-премьера. В поддержку его кандидатуры проголосовали в среду, 17 июня, 105 из 120 депутатов национального парламента. Должность первого вице-премьера страны займет лидер фракции "Кыргызстан" Алмазбек Баатырбеков. Кроме того депутаты одобрили состав нового правительства Киргизии, его структуру и программу.
Помимо премьера и его первого зама, в правительстве в Бишкеке появились два новых члена: руководитель аппарата правительства Таалайбек Темиралиев и председатель Госкомитета информационных технологий и связей Алмазбек Исмаилов.
Отставка Мухаммедкалыя Абылгазиева
Прежний премьер-министр Киргизии - Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку15 июня. На следующий день президент страны Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке главы правительства и его кабинета.
Отставка Абылгазиева произошла на фоне скандала вокруг незаконного переоформления радиочастот, предназначенных для вещания кабельного телевидения, для работы мобильной связи формата 4G. Сам Абылгазиев подчеркнул, что все обвинения в его адрес "не имеют под собой никаких оснований".
Новый премьер Киргизии - Кубатбек Боронов
Кубатбеку Боронову - 56 лет, он имеет звание генерал-майора. С 2003 года занимал ряд руководящих должностей в МЧС Киргизии, а в 2011 году возглавил это министерство. В апреле 2018 года был назначен на должность первого вице-премьера Киргизии.
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