 Кубатбек Боронов стал новым премьер-министром Киргизии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Кубатбек Боронов стал новым премьер-министром Киргизии

В Киргизии сформирован новый состав правительства после ухода в отставку Мухаммедкалыя Абылгазиева и его кабинета.

Новый премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов

Кубатбек Боронов имеет звание генерал-майора

Новым главой правительства Киргизии избран Кубатбек Боронов, занимавший до этого должность первого вице-премьера. В поддержку его кандидатуры проголосовали в среду, 17 июня, 105 из 120 депутатов национального парламента. Должность первого вице-премьера страны займет лидер фракции "Кыргызстан" Алмазбек Баатырбеков. Кроме того депутаты одобрили состав нового правительства Киргизии, его структуру и программу.

Помимо премьера и его первого зама, в правительстве в Бишкеке появились два новых члена: руководитель аппарата правительства Таалайбек Темиралиев и председатель Госкомитета информационных технологий и связей Алмазбек Исмаилов.

Отставка Мухаммедкалыя Абылгазиева

Прежний премьер-министр Киргизии - Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку15 июня. На следующий день президент страны Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке главы правительства и его кабинета.

Отставка Абылгазиева произошла на фоне скандала вокруг незаконного переоформления радиочастот, предназначенных для вещания кабельного телевидения, для работы мобильной связи формата 4G. Сам Абылгазиев подчеркнул, что все обвинения в его адрес "не имеют под собой никаких оснований".

Новый премьер Киргизии - Кубатбек Боронов

Кубатбеку Боронову - 56 лет, он имеет звание генерал-майора. С 2003 года занимал ряд руководящих должностей в МЧС Киргизии, а в 2011 году возглавил это министерство. В апреле 2018 года был назначен на должность первого вице-премьера Киргизии.

Смотрите также:

  • default

    История Киргизии на киноэкране

    Кино из Киргизии: "Курманжан Датка"

    Съемки исторического фильма "Курманжан Датка" проходили по всей Киргизии.

  • default

    История Киргизии на киноэкране

    Кино из Киргизии: "Курманжан Датка"

    Лента охватывает жизнь предводительницы алайских киргизов от ее рождения до смерти. Главную роль в фильме исполняли четыре актрисы. Молодую Курманжан Датку сыграла Элина Абай кызы.

  • default

    История Киргизии на киноэкране

    Кино из Киргизии: "Курманжан Датка"

    Курманжан Датке удалось заслужить уважение своего народа, будучи женщиной-предводительницей в мусульманском мире.

  • default

    История Киргизии на киноэкране

    Кино из Киргизии: "Курманжан Датка"

    Курманжан Датку в зрелом возрасте сыграла Назира Мамбетова. Роль генерал-губернатора Михаила Скобелева досталась российскому актеру Александру Голубкову.

  • default

    История Киргизии на киноэкране

    Кино из Киргизии: "Курманжан Датка"

    Для киргизского кинематографа картина "Курманжан Датка" оказалась дорогой: на съемки полнометражного исторического фильма государство выделило 1,5 миллиона долларов. Споры о целесообразности такого бюджета продолжаются до сих пор.

  • default

    История Киргизии на киноэкране

    Кино из Киргизии: "Курманжан Датка"

    Фильм "Курманжан Датка" был отобран для показа как лента категории "А" в секции "Фокус на мировое кино" на Монреальском международном кинофестивале, который пройдет с 21 августа по 1 сентября.

    Автор: Лилит Дабагян


Смотреть видео 05:48

Киргизия перед выборами

Аудио- и видеофайлы по теме

Кино о сильных женщинах из Центральной Азии  

Кто хочет развязать гражданскую войну в Киргизии?  

Также по теме

Mukhammedkalyi Abylgaziev Premier Kirgisistan

Премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев уходит в отставку 15.06.2020

Уходу в отставку Мухаммедкалыя Абылгазиева с поста премьера Киргизии предшествовал скандал вокруг незаконного переоформления радиочастот в Киргизии для мобильной связи 4G.

Реклама

Самые читаемые

Цифры по COVID-19 в России: несовершенство статистики или умысел?  

Почему Лукашенко нервничает? Эксперт о тактике Кремля на выборах в Беларуси  

Французский спецназ направлен в Дижон для подавления беспорядков  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно