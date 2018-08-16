Кто чаще всего жужжит и порхает в Германии (фото)

"Перепись насекомых", во время которой добровольные помощники сообщают организаторам результаты своих наблюдений, проходит в Германии в августе до конца этой недели. Согласно уже поступившим и обработанным отчетам, на первом месте оказались полевые шмели (Ackerhummel) - их видели чаще всего, в чем нет ничего удивительного, так как не заметить их трудно. Далее в пятерку попали бабочки белянки-репницы (Kleine Kohlweißling), медоносные пчелы (Honigbiene), обыкновенные осы (Gemeine Wespe) и земляные шмели (Erdhummel). Часто также наблюдались бабочки-большехоботники, они же - языканы (Taubenschwänzchen), попавшие в Германию из стран Средиземноморья. Согласно данным NABU, в Германии насчитывается около 33 тысяч видов насекомых. Данные о популяции большинства из них отсутствуют. Первая часть исследования прошла в июне. Сейчас завершается вторая часть. В общей сложности организаторы акции получили около семи тысяч отчетов. Отметим также, что в начале этого лета правительство Германии сообщило о критическом сокращении популяции насекомых в стране. Главными причинами снижения числа насекомых является потеря жизненного пространства, а также использование ядовитых химикатов в сельском хозяйстве, наличие вредных веществ в почве и воде.
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Еще один портрет ногохвостки. Этим насекомым студент из Штутгарта собирается посвятить свою дипломную работу.
Автор: Виктория Взятышева
Опасные животные в Германии
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Опасные животные в Германии
Огненная саламандра
Огненная саламандра (лат. Salamandra salamandra) - один из наиболее распространенных и ярких представителей рода саламандр. Хвостатое земноводное, достигающее 23 см в длину, предпочитает прохладную влажную среду. Для человека яд амфибии не опасен, но даже легкое прикосновение к ней вызывает жжение - о токсичности предупреждает окраска саламандры.
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Опасные животные в Германии
Клещ
Среди огромного количества видов иксодовых клещей (лат. Ixodida), обитающих в лесах, парках и даже в огородах Германии, встречаются переносчики опасных заболеваний - клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. Поэтому опасаться укуса этих кровососов размером от 2,5 до 4 миллиметров следует всегда, ведь последствия могут оказаться необратимыми.
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Опасные животные в Германии
Морской дракон
Любителей купания в водах Северного и Балтийского морей, омывающих прибрежные зоны севера Германии, поджидают малоприятные сюрпризы: морские дракончики (лат. Trachinidae) любят зарываться в песок и жалить наступающих на них купальщиков. При этом у потерпевшего может подняться температура, открыться рвота… Для нейтрализации яда нужно вытащить жало, а ногу опустить в горячую воду.
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Опасные животные в Германии
Гадюка
Всего два вида ядовитых змей встречается в Германии. Одна из них - обыкновенная гадюка (лат. Vipera berus). Яд этой небольшой (около 65 см) змеи сильнее яда американской гремучей змеи, но у европейской гадюки его гораздо меньше - к счастью для тех, кого эта пугливая змея все же укусит. Укус болезненный, может вызвать рвоту, головные боли, но он не смертельный.
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Опасные животные в Германии
Крестовик
Почти все пауки - ядовитые. Вот только яд большинства из них для человека не опасен. Наиболее сильный он у крестовика (лат. Araneus), в составе яда которого содержится гемотоксин. Для человека количество яда, выделяемое крестовиком, безобидно, но укус может быть болезненным. Этот паук поселяется обычно в кронах деревьев: в лесах и садах.
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Опасные животные в Германии
Цианея
Волосистая цианея (лат. Cyanea capillata) - настоящая беда для жителей приморских регионов Германии и отпускников. Малейшее прикосновение к огненной красавице в воде или на берегу отзывается жгучей болью: так действует яд, которым снабжены стрекательные клетки щупалец медузы. Болевой шок может вызвать даже остановку сердца.
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Опасные животные в Германии
Сом
Сом европейский (Silurus Glanis) чувствует себя в Германии замечательно. Некоторые особи достигают 150-190 см в длину. Такой сом вполне может укусить, особенно если купальщик случайно наступит на гнездо или окажется рядом с ним. В небольших ямах на мелководье перед нерестом самки обустраивают гнезда, которые самцы затем охраняют. Укус сома не является опасным для здоровья.
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Опасные животные в Германии
Оса, шершень, пчела…
При наличии аллергии укус охотников за нектаром может привести к летальному исходу. Но и тем, кто, например, потревожит гнездо ос или шершней, не поздоровится. Все дело в количестве укусов, а значит, дозе полученного яда. На снимке: шершень обыкновенный (лат. Vespa crabro). Несмотря на внушительный размер (до 35 мм), шершень считается менее агрессивным, чем оса.
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Опасные животные в Германии
Кабан, вепрь… дичь
Германия - страна лесов. Понятно, что и дичи в них предостаточно. Так, может не поздоровиться тому, кто "перейдет дорогу" кабану или дикой свинье с выводком. Такие нежелательные встречи крайне редкие - дикий кабан их обычно избегает сам. Но если они случаются, важно не прикасаться к выводку и не фотографировать его, избегать суетливых движений и постараться тихо уйти.
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Опасные животные в Германии
Собаки и кошки
Домашние любимцы не всегда настроены дружелюбно. Ежегодно в Германии фиксируются по несколько тысяч укусов собак или кошек - в 90 процентах случаев это либо собственные питомцы, либо животные знакомых. Вероятность быть укушенным чужой собакой на улице мала - в Германии принято выгуливать собак только на поводке, за исключением специально отведенных лужаек в парках.
Автор: Инга Ваннер