Кто чаще всего жужжит и порхает в Германии (фото)

"Перепись насекомых", во время которой добровольные помощники сообщают организаторам результаты своих наблюдений, проходит в Германии в августе до конца этой недели. Согласно уже поступившим и обработанным отчетам, на первом месте оказались полевые шмели (Ackerhummel) - их видели чаще всего, в чем нет ничего удивительного, так как не заметить их трудно. Далее в пятерку попали бабочки белянки-репницы (Kleine Kohlweißling), медоносные пчелы (Honigbiene), обыкновенные осы (Gemeine Wespe) и земляные шмели (Erdhummel). Часто также наблюдались бабочки-большехоботники, они же - языканы (Taubenschwänzchen), попавшие в Германию из стран Средиземноморья. Согласно данным NABU, в Германии насчитывается около 33 тысяч видов насекомых. Данные о популяции большинства из них отсутствуют. Первая часть исследования прошла в июне. Сейчас завершается вторая часть. В общей сложности организаторы акции получили около семи тысяч отчетов. Отметим также, что в начале этого лета правительство Германии сообщило о критическом сокращении популяции насекомых в стране. Главными причинами снижения числа насекомых является потеря жизненного пространства, а также использование ядовитых химикатов в сельском хозяйстве, наличие вредных веществ в почве и воде.

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