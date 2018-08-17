Кто такая Карин Кнайсль, на свадьбу которой едет Путин

В субботу,18 августа,53-летняя министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выйдет замуж за 54-летнего предпринимателя Вольфганга Мейлингера. Событие, которое вряд ли привлекло бы к себе особое внимание, если бы невеста не пригласила на свадьбу президента России. А тот приглашение принял. Сам факт, что лидер одной страны посетит свадьбу главы иностранного ведомства другого государства - редчайший случай в мировой практике.

Карин Кнайсль и Вольфганг Мейлингер

Портрет невесты

Уроженка Вены, Кнайсль провела часть своего детства в Иордании, в Аммане, где ее отец служил личным пилотом короля Хуссейна, а мать работала стюардессой.

В юности она изучала в Венском университете языки стран Ближнего Востока, потом продолжила обучение в Еврейском университете в Иерусалиме и в Университете Иордании. Кроме того Кнайсль училась в Джорджтаунском университете и Национальной школе администрации во Франции. Она свободно говорит на шести языках. В 1992 году Кнайсль защитила диссертацию на тему о соотношении международного права и концепции границ на Ближнем Востоке.

Кнайсль является экспертом по Ближнему Востоку и специалистом в области международного права. В 1990-1999 годах Карин Кнайсль работала в министерстве иностранных дел Австрии, затем занялась исследованиями и преподавательской деятельностью.

Министр по квоте правых популистов

Несмотря на то, что Карин Кнайсль всегда оставалась беспартийной, с 2005 по 2010 годы она была внесена в список кандидатов на местных выборах от консервативной Австрийской народной партии. Кнайсль занимает жесткую позицию в отношении мигрантов. Она неоднократно и жестко критиковала миграционную политику Ангелы Меркель (Angela Merkel). 18 декабря 2017 года политик заняла кресло министра иностранных дел Австрии в правительстве Себастьяна Курца по квоте правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС).

Карин Кнайсль и Владимир Путин. Вена, июнь 2018 года

Кнайсль пригласила российского президента на грядущую свадьбу во время его визита в Вену в начале июня. Судя по всему, это была их единственная встреча. В последние дни уже подтвержденный визит российского президента вызвал в Австрии волну острой критики.

Визит российского президента "наносит ущерб" Австрии, заявил австрийский политолог Герхард Манготт. По его словам, предстоящий визит "возбуждает подозрение" в том, что Австрия является "троянским конем" России в Евросоюзе. Австрийская партия свободы, по чьей квоте Кнайсль стала главой МИДа, известна своими тесными связями с "Единой Россией". Манготт называет три причины такой близости. Во-первых, правым популистам близок авторитарный стиль Путина. Во-вторых, давней традицией европейских правых популистов является поддержка всех элементов антиамериканизма. И в-третьих, консервативная система ценностей, провозглашенная в Кремле, во многом схожа с идеологическими позициями "национал-консервативных партий Европы".

Оппозиция критикует визит Путина

Австрийский депутат Европарламента от фракции "Зеленые - Европейский свободный альянс" Михель Раймон призвал Кнайсль в связи с визитом Путина подать в отставку. Если глава внешнеполитического ведомства "не сделает этого добровольно", федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц должен предложить ее отставку президенту Александру Ван дер Беллену, считает Раймон.

Оппозиционная партия "Список Пильца" в свою очередь указывает на то, что за визит важного гостя на свадьбу министра заплатят австрийские налогоплательщики, и указывает на политический аспект приглашения. "Как должны воспринимать Австрию в мире в роли посредника, если между главой австрийского МИД и президентом РФ очевидно существуют близкие отношения?", - задается вопросом депутат от партии в австрийском парламенте Бруно Россман.

А молодожены тем временем готовятся к свадьбе. Они возьмут на себя все расходы по встрече гостей, включая услуги охранной компании, заверил представитель австрийского МИДа. В министерстве также отметили, что это будет "личный визит на частное мероприятие", который не окажет влияния на внешнеполитическую позицию Австрии.

Среди высоких гостей кроме Путина на свадьбе ожидают и канцлера Австрии Себастьяна Курца.

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