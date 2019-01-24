Кто стремится в парламент Молдавии и при чем здесь референдум

Официально избирательная кампания, предшествующая выборам в парламент Молдавии, началась 25 января, но предвыборная лихорадка охватила страну еще до этого. Выборы в парламент 24 февраля впервые пройдут по смешанной системе. 50 депутатов попадут в высший законодательный орган страны по партийным спискам, еще 51 народный избранник - по результатам голосования в одномандатных округах.

Одновременно с выборами в Молдавии пройдет консультативный референдум. На него будут вынесены два вопроса: нужно ли сокращать число депутатов в парламенте со 101 до 61 и стоит ли наделять избирателей правом отзывать своего представителя, если он не справляется с возложенными на него обязанностями. Введение смешанной системы голосования и проведение референдума в день выборов - факторы, отличающие нынешнюю избирательную кампанию от предыдущих, считают местные эксперты.

Кто стремится в парламент?

Лидер Демпартии Влад Плахотнюк

По данным ЦИК, на 23 января для участия в выборах было зарегистрировано семь политических формирований. Среди них правящая правоцентристская Демократическая партия во главе с олигархом Владом Плахотнюком, декларирующая проевропейский путь развития и реформы, пропрезидентская Партия социалистов, выступающая за дружбу с Россией и интеграцию в Евразийский экономический союз, а также оппозиционный блок ACUM ("Сейчас"), объединяющий партию Действие и справедливость" под руководством Майи Санду и "Платформу "Достоинство и правда" во главе с Андреем Нэстасе.

Регистрацию прошли также Партия коммунистов, оппозиционное движение "Антимафия" и "Наша партия", председатель которой, российский бизнесмен Ренато Усатый, с конца 2016 года скрывается в Москве от уголовного преследования, ведущегося против него в Молдавии.

Еще один участник предвыборной гонки - партия "Шор", названная по имени ее председателя Илана Шора. В программе партии - бесплатные образование и медицина, увеличение пенсий и пособий и восстановление колхозов, а Илан Шор - российский бизнесмен, мэр молдавского города Оргеев и муж российской певицы Жасмин - проходит в числе обвиняемых по делу о выводе из страны в офшоры миллиарда долларов США.

Предвыборный плакат партии "Шор"

Имя Илана Шора фигурирует в отчетах детективов американской компании Kroll, расследующих это дело. Летом 2017 года суд первой инстанции приговорил Шора к тюремному заключению на семь с половиной лет. Однако исполнение приговора отложено до вердикта Апелляционной палаты.

По результатам исследования, проведенного в середине января экспертами социологической компании Date Inteligente, социалисты смогут провести в парламент 45 своих представителей, блок ACUM - 25, Демократическая партия - 20. Есть шансы преодолеть шестипроцентный избирательный порог и у партии Илана Шора. Три депутата от коммунистической партии также могут попасть в парламент - по партийным спискам.

Один в двух списках

Некоторые кандидаты, чьи фамилии значатся в партийных списках, будут баллотироваться и в одномандатных округах. Например, возглавляющий список Демпартии Влад Плахотнюк и следующий за ним премьер-министр Павел Филип. Майя Санду, занимающая первую строчку в списках блока ACUM, рассчитывает как одномандатник получить голоса избирателей молдавской диаспоры в Западной Европе.

Андрей Нэстасе, идущий в списках ACUM под вторым номером, зарегистрировался кандидатом в одномандатном округе, объединяющем ряд кишиневских пригородов. А под следующим номером в избирательном бюллетене стоит еще один кандидат: Андрей Нэстас, советник главы МВД - структуры, которая, как утверждают эксперты и журналисты, контролируется Демпартией. Политический консультант Сергей Манастырлы считает подобные совпадения не случайными. "Это старая проверенная методика, направленная на "оттягивание" голосов у оппозиции", - убежден эксперт.

Как считает Манастырлы, выдвижение в одномандатные округа лидеров партий, включенных в списки политформирований, может быть связано "с желанием продемонстрировать населению и своим однопартийцам, что лидер умеет работать с людьми, пользуется уважением и способен лично собрать голоса".

В Молдове образовано 48 одномандатных округов внутри страны (включая Приднестровье) и три за ее пределами. По результатам последнего соцопроса "Барометр общественного мнения", проведенного в ноябре 2018 года, около 58 процентов граждан Молдавии не знают, что означает голосование по одномандатным округам.

Как плебисцит связан с выборами

На особенности предвыборной кампании повлияет и то, что в один день с выборами в стране пройдет референдум по сокращению числа депутатов в парламенте, уверен доктор исторических наук Руслан Шевченко. Избиратели идею поддержат, уверен эксперт, а Демпартия, которая ее выдвинула, "получит очень хороший козырь: меньше депутатов - больше денег в бюджете".

Выиграют от этого и социалисты, первыми предложившие уменьшить число народных избранников, считает Шевченко. Он также допускает, что Партия социалистов может обвинить демократов в том, что они "украли их идею в популистских целях, а не с мыслями о народе".

По мнению политического аналитика Виктора Чобану, решение провести референдум одновременно с парламентскими выборами связано с попыткой сократить число голосующих в избирательных участках за пределами Молдавии. За рубежом, где по неофициальным данным живет и трудится более миллиона граждан Молдавии, будет открыто всего 125 участков. Заполнение бюллетеня для голосования на референдуме "займет дополнительное время, возникнут очереди, в которых не все решатся стоять. Таким образом, будет снижено число голосов за оппозицию", - заявил Чобану в интервью местным СМИ.

Инициатива о проведении плебисцита одновременно с выборами была выдвинута правящей Демпартией и поддержана парламентским большинством в конце ноября прошлого года.

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