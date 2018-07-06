Кто стоит за письмом чеченцев из Котбуса президенту Германии

"У немецкой полиции хороший имидж - это имидж старшего брата, к которому можно обратиться в трудную минуту, не ожидая беспредела. Но в ту ночь у меня было ощущение, что старший брат напился и стал дебоширить", - так описывает житель восточногерманского города Котбус Исмаил то, что произошло с ним и еще 25 чеченскими мужчинами в ночь с 12 на 13 июня. Они провели 14 часов в полицейском участке. Массовое задержание чеченцев стало поводом для открытого письма 25 семей чеченских беженцев, адресованного городским властям, полиции и президенту Германии. Исмаил - один их тех, чья подпись стоит под этим письмом.

Массовое задержание чеченцев в Котбусе

Поздно вечером 12 июня полиция задержала всех чеченских мужчин, собравшихся возле жилого дома на юге Котбуса после вечерней молитвы. В письме указывается, что задержанные находились в условиях, которые нарушают основные права человека и Конституцию Германии, подчеркивающую неприкосновенность человеческого достоинства.

В этом доме в Котбусе проживают чеченские беженцы

"Действия полиции напомнили многим из нас о негативном опыте, полученном в Чечне и России", - отмечается в письме. Чеченские беженцы говорят о "расистской предвзятости" в отношении себя - задержанных, в том числе инвалида-эпилептика с соответствующим удостоверением, держали без верхней одежды в холодных камерах, не давали принимать лекарства, а в туалет отправляли босиком по мокрому полу.

Теперь чеченцы настаивают на том, чтобы пресса и городские власти прекратили огульно считать их всех "мафией", а также требуют исключить задержанных из базы данных полиции как особо опасных лиц.

Все началось с драки чеченцев и афганцев

Полиция появилась на южной окраине Котбуса неспроста. Вечером 12 июня на футбольном поле по соседству подрались беженцы чеченцы с афганцами. 27-летний Алихан был свидетелем драки. Он говорит, что первая ссора чеченцев с афганцами произошла за три дня до этого, во дворе того самого дома, возле которого 12 июня арестовали 26 чеченцев.

Поводом стало то, что якобы один из афганцев появился во дворе жилого дома с оголенным торсом. Якобы его просили одеться ("кругом женщины и дети"), а он отвечал, что "в Германии так можно". В общем, к вечеру 12 июня атмосфера между чеченцами и афганцами была накалена. И вылилась в драку, которая, по сообщению полиции, началась на футбольном поле и продолжилась в приемном покое местной больницы, куда привезли пострадавших с обеих сторон.

"В неправильное время в неправильном месте"

Впрочем, претензии чеченцев к полиции сводятся не к самой драке, а тому, что было после нее (о массовых задержаниях афганцев в тот же вечер ничего не известно). Алихан тоже был задержан. По его словам, он тоже мерз всю ночь в одиночной камере, а в ответ на просьбу о стакане воды полицейские потребовали от его… снять штаны. Другой задержанный рассказывает о том, что ему не дали возможности позвонить жене. А она страдает депрессией. Третий - больной эпилепсией - умолял полицейских оставить ему куртку и предупреждал о возможных припадках, но все эти просьбы, по словам чеченцев, остались без внимания.

Немецкая полиция возле дома в Котбусе, где живут беженцы, 13 июня

Протокол задержания не получил ни один из них. Все чеченцы говорят о том, что полицейские вели себя крайне агрессивно, хотя никого не били. Один из них сказал Исмаилу: ты оказался в неправильный момент в неправильном месте. Слово "произвол" никто не произносит вслух, но оно витает в воздухе.

Между тем Глава полиции Бранденбурга Ханс-Юрген Мёрке (Hans-Jürgen Mörke) 3 июля заявил медиакомпании RBB, что на данный момент не видит нарушений в действиях стражей порядка после столкновений чеченских и афганских беженцев, произошедших 12 июня в Котбусе. По его словам, были беспорядки и массовая драка, полиция действовала в соответствии с законом и задержала несколько человек. Претензии, изложенные в открытом письме, проверяются, заявил Мёрке.

Конфликты от переизбытка свободного времени у беженцев в ФРГ

Чеченцы в один голос говорят, что у них нет никаких принципиальных проблем ни с живущими в городе афганцами, ни с полицией. И что редкие стычки, о которых пишут местные газеты - результат мелких бытовых конфликтов, которые возникают от безделья и переизбытка свободного времени. Как говорит Исмаил, у чеченцев - худшие шансы на интеграцию среди всех категорий беженцев. Им труднее, в отличие от тех же афганцев, получить разрешение городских служб на бесплатные курсы немецкого языка. "Зависти у нас никакой нет, но бывает трудно", - признается он.

Житель Котбуса Вахид, отец четырех детей

Алихан подтверждает: принципиальных разногласий с афганцами нет, "мы вместе играем в футбол". И что в местном спортивном центре они занимаются единоборствами вместе - чеченцы, афганцы, русские. Алихан по четыре часа в день учит немецкий, его семья впятером живет на государственное пособие в 1288 евро в месяц. Штаны полицейские ему вернули, а мобильный телефон - нет. По делу о драке он проходит свидетелем.

Массовое задержание чеченских мужчин и обыски в их квартирах на окраине Котбуса до сих пор будоражат чеченцев. Как говорит жительница того же дома Таиса, при виде ее детей, которых поставили к стенке и обыскивают люди в масках, ей стало плохо. Обыск в ее квартире продолжался три с половиной часа. Полицейские не нашли у нее ничего, кроме ключей от квартир и машин, которые отдали ей на хранение мужчины во дворе перед тем, как их увезли в полицейское управление. Таиса говорит, что из-за обыска у нее обострилось психическое расстройство, которое она получила после двух чеченских войн.

Вахид, отец четырех детей и спортсмен, тоже недоволен бездельем. "Целые дни проходят так. Никто не работает, весь день свободен", - сетует он. И жалуется на недостаток общения: "Если люди хотят, чтобы мы интегрировались, нам надо общаться друг другом. Про нас ходят слухи, что нас надо бояться - но как можно бояться того, с кем ни разу не говорил?".

4000 тысяч беженцев в Котбусе за три года

С 2015 года Котбус принял больше 4000 беженцев, из них порядка двухсот - из Чечни. Доля иностранцев в населении города с тех пор удвоилась. По словам пресс-секретаря мэрии Яна Глосмана (Jan Gloßmann), для конфликтов нет причин: "Мы не понимаем, почему люди, которые бегут к нам от насилия у себя на родине и просят у нас защиты, сами применяют насилие по отношению к окружающим. Этого не понимает ни мэрия, ни сами горожане".

При этом Котбус - далеко не худшее место для жизни. По словам Глосмана, чуть ли не 90 процентов беженцев поселены в квартиры, а не центры временного размещения и уж тем более не спортзалы. По его словам, городская администрация еще в марте 2017 года просила региональные власти остановить отправку беженцев в город, поскольку для их интеграции не хватало инфраструктуры.

"Нам, например, не хватает сотен мест в детских садах. А это ухудшает шансы на интеграцию детей из семей мигрантов. Наши призывы долго игнорировались, и лишь после того, как стало известно о столкновениях 12 июня, на них наконец-то обратили внимание. И только несколько дней назад мы получили сигнал о том, что нам выделят дополнительные средства на превентивную работу с мигрантами", - заключил Ян Глосман.

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