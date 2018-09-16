 Кто спасает белок в Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.09.2018

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Культура и стиль жизни

Кто спасает белок в Германии

Этой зимой немецким белкам может не хватить корма. DW узнала, кто приходит на помощь маленьким зверькам.

Пациент службы спасения белок

После необычно жаркого лета в Германии прогнозируют тяжелую зиму для белок: им может не хватить корма на зиму. Летом зверьки страдали от высоких температур и засухи так, что защитники животных даже призывали горожан выставлять воду возле своих домов. А в холодное время года им понадобится дополнительное питание. Несмотря на то, что во многих немецких садах и парках созрели фундук, каштаны и другие орехи, зверькам этого не будет достаточно. Запастись и закопать в землю зимние запасы они не смогут. Как будут помогать белкам в Германии?

Спасение белок

В Германии существует специальные спасательные службы. Одна из них - беличья "горячая линия" Eichhörnchen Notruf (Тел. 0700 200 200 12). В ее работе задействовано более 10 сотрудников. Специалисты консультируют и выясняют важнейшие вещи, если вы обнаружили белку в тяжелом состоянии: ранено ли животное, есть ли возможность вернуть бельчонка обратно в лес и так далее. Когда зверьку действительно требуется скорая помощь, сотрудник "горячей линии" направляет звонящего в один из филиалов службы, которые расположены по всей стране.

Пациент службы спасения белок

Пациент службы спасения белок

Работников "горячей линии" консультируют профессиональные врачи. Берлинская служба, к примеру, тесно сотрудничает с ветеринарной клиникой Свободного университета Берлина. Станции по приему белок в большинстве случаев размещены в домах у волонтеров и оборудованы вольерами для грызунов. При этом добровольцы находятся в постоянном контакте со специалистами. Белке можно помочь, и не будучи ветеринаром: на сайте организации Eichhörnchen Notruf есть специальная памятка о первых действиях, которые необходимо выполнить при обнаружении раненого или ослабленного животного.

Как помочь белкам уже сейчас? Эксперты советуют начать подкармливать животных с середины зимы: на первые месяцы холодов осенних запасов будет достаточно. Самый тяжелый период для белок придется на весну, когда появится новое потомство. В это время звери особенно пугливы и ходят за едой лишь в проверенные места. Но если еще зимой приучить белку к кормушке, которая находится во дворе дома, она будет возвращаться сюда и после появления малышей. Eichhörnchen Notruf  не рекомендует давать кукурузу и злаки. Кедровые и грецкие орехи, семечки, фундук идеальны для кормления во время холодов.

Первая помощь животным

Весной защитники животных тоже просят обратить внимание на поведение белок: именно в это время года детеныши лесных зверьков особенно уязвимы и часто теряют своих родителей. "Если вы нашли потерявшегося бельчонка, самое главное - проверить, есть ли поблизости его мама или другие зверьки. Осмотрите, нет ли повреждений и травм. Детеныша сразу же следует поместить в теплое место, кроме того, надо утолить его жажду, но ни в коем случае не поить молоком. Можно дать кипяченой подсоленной воды и не пытаться сразу же накормить белочку", - объясняет Зарец.

Белка на кормушке для птиц

По всей Германии в год находят более тысячи маленьких зверьков, каждый филиал организации Eichhörnchen Notruf принимает около 70-80 животных. "Мы стараемся вернуть детеныша маме, если это возможно, или направить его туда, где ему окажут первую помощь и потом возвратят в лес", - рассказала в интервью DW представитель организации Eichhörnchen Notruf в Берлине Кристине Зарец (Christine Saretz).

Если это детеныш, его помещают к другим малюткам. Животных постарше селят в вольеры на улице. После того, как белку выходили, ее выпускают на волю. Дверь клетки оставляют открытой, и животные выбегают на природу - кто-то сразу, кто-то чуть позже. Были случаи, когда бельчонок оставался там несколько дней. Некоторые из зверьков возвращаются, потому что не могут самостоятельно найти новое жилье и помнят, что в клетке была еда.

Беличьи опекуны

Беличья "горячая линия" существует исключительно на членские взносы и добровольные пожертвования. Люди обычно переводят по 25 евро, взамен они получают красивое благодарственное письмо.

Контекст

Зачем искать спрятанные на зиму орехи, если можно подкрепиться из кормушки для птиц?

Во многих странах Западной Европы запрещено показывать в цирке дрессированных диких зверей: это аморально и жестоко. В Германии пока такого запрета нет. Но, скорее всего, будет. (27.04.2016)

22 июня во многих странах мира проводится акция "Возьми собаку на работу". В этот день десятки компаний открывают двери для питомцев своих сотрудников. (22.06.2018)

Бывают и приличные суммы. "Например, недавно одна крупная компания, чье название связано с белками, сделала крупный взнос. Финансирование идет из разных источников, и я скажу, что ситуация очень даже неплохая", - отмечает Кристине Зарец.

Помимо белок немцы, естественно, спасают и других потерявшихся лесных зверей, например, зайцев, ежей и даже диких кабанов. Но следует помнить, что в Германии законодательно запрещено забирать домой диких животных, и поэтому это делают только в тех случаях, если животные действительно нуждаются в помощи.

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    Автор: Виктор Вайц


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