Кто спасает белок в Германии

После необычно жаркого лета в Германии прогнозируют тяжелую зиму для белок: им может не хватить корма на зиму. Летом зверьки страдали от высоких температур и засухи так, что защитники животных даже призывали горожан выставлять воду возле своих домов. А в холодное время года им понадобится дополнительное питание. Несмотря на то, что во многих немецких садах и парках созрели фундук, каштаны и другие орехи, зверькам этого не будет достаточно. Запастись и закопать в землю зимние запасы они не смогут. Как будут помогать белкам в Германии?

Спасение белок

В Германии существует специальные спасательные службы. Одна из них - беличья "горячая линия" Eichhörnchen Notruf (Тел. 0700 200 200 12). В ее работе задействовано более 10 сотрудников. Специалисты консультируют и выясняют важнейшие вещи, если вы обнаружили белку в тяжелом состоянии: ранено ли животное, есть ли возможность вернуть бельчонка обратно в лес и так далее. Когда зверьку действительно требуется скорая помощь, сотрудник "горячей линии" направляет звонящего в один из филиалов службы, которые расположены по всей стране.

Пациент службы спасения белок

Работников "горячей линии" консультируют профессиональные врачи. Берлинская служба, к примеру, тесно сотрудничает с ветеринарной клиникой Свободного университета Берлина. Станции по приему белок в большинстве случаев размещены в домах у волонтеров и оборудованы вольерами для грызунов. При этом добровольцы находятся в постоянном контакте со специалистами. Белке можно помочь, и не будучи ветеринаром: на сайте организации Eichhörnchen Notruf есть специальная памятка о первых действиях, которые необходимо выполнить при обнаружении раненого или ослабленного животного.

Как помочь белкам уже сейчас? Эксперты советуют начать подкармливать животных с середины зимы: на первые месяцы холодов осенних запасов будет достаточно. Самый тяжелый период для белок придется на весну, когда появится новое потомство. В это время звери особенно пугливы и ходят за едой лишь в проверенные места. Но если еще зимой приучить белку к кормушке, которая находится во дворе дома, она будет возвращаться сюда и после появления малышей. Eichhörnchen Notruf не рекомендует давать кукурузу и злаки. Кедровые и грецкие орехи, семечки, фундук идеальны для кормления во время холодов.

Первая помощь животным

Весной защитники животных тоже просят обратить внимание на поведение белок: именно в это время года детеныши лесных зверьков особенно уязвимы и часто теряют своих родителей. "Если вы нашли потерявшегося бельчонка, самое главное - проверить, есть ли поблизости его мама или другие зверьки. Осмотрите, нет ли повреждений и травм. Детеныша сразу же следует поместить в теплое место, кроме того, надо утолить его жажду, но ни в коем случае не поить молоком. Можно дать кипяченой подсоленной воды и не пытаться сразу же накормить белочку", - объясняет Зарец.

По всей Германии в год находят более тысячи маленьких зверьков, каждый филиал организации Eichhörnchen Notruf принимает около 70-80 животных. "Мы стараемся вернуть детеныша маме, если это возможно, или направить его туда, где ему окажут первую помощь и потом возвратят в лес", - рассказала в интервью DW представитель организации Eichhörnchen Notruf в Берлине Кристине Зарец (Christine Saretz).

Если это детеныш, его помещают к другим малюткам. Животных постарше селят в вольеры на улице. После того, как белку выходили, ее выпускают на волю. Дверь клетки оставляют открытой, и животные выбегают на природу - кто-то сразу, кто-то чуть позже. Были случаи, когда бельчонок оставался там несколько дней. Некоторые из зверьков возвращаются, потому что не могут самостоятельно найти новое жилье и помнят, что в клетке была еда.

Беличьи опекуны

Беличья "горячая линия" существует исключительно на членские взносы и добровольные пожертвования. Люди обычно переводят по 25 евро, взамен они получают красивое благодарственное письмо.

Бывают и приличные суммы. "Например, недавно одна крупная компания, чье название связано с белками, сделала крупный взнос. Финансирование идет из разных источников, и я скажу, что ситуация очень даже неплохая", - отмечает Кристине Зарец.

Помимо белок немцы, естественно, спасают и других потерявшихся лесных зверей, например, зайцев, ежей и даже диких кабанов. Но следует помнить, что в Германии законодательно запрещено забирать домой диких животных, и поэтому это делают только в тех случаях, если животные действительно нуждаются в помощи.

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